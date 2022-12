Drapsdronene kan spores til mann i Toronto

SPEIDER: En ukrainsk soldat har søkt dekning under et russisk droneangrep 17. oktober. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

«Sea Eagle», eller «Orlan 10», er navnet på en drone som Russland angivelig har brukt flere hundre av i krigen mot Ukraina.

Disse dronene styrer mye av artilleriet som skytes mot ukrainske innbyggere og infrastruktur.

Ifølge militære ledere i Ukraina er de ansvarlige for å ta livet av opp mot hundre soldater per dag.

Én mann i Toronto i Canada er ansvarlig for å forsyne russerne med mange av delene som brukes til å bygge disse dronene.

Det viser en etterforskning som nyhetsbyrået Reuters har utført sammen med russiske iStories og tankesmien Royal United Services Institute.

Sammen har de skaffet seg tilgang til blant annet tolldokumenter og bankutskrifter, og koblet dette med offentlig tilgjengelig informasjon om selskaper og adresser.

Kjøper deler fra USA

Slik har de sporet hvordan Russland får tak i utstyret som brukes til å bygge disse drapsdronene, som har vært sentrale i Vladimir Putins angrep på nabolandet Ukraina siden 24. februar.

Etterforskningen deres viser at de sanksjonene som EU og USA har innført mot Russland, ikke akkurat er vanntette når det gjelder å forsyne russerne med våpen.

Det er Senteret for spesialteknologi i St. Petersburg som setter sammen dronene, men materialene kommer fra andre steder i verden, viser tolldokumenter og bankutskrifter.

Materialene kommer blant annet fra USA.

Og det skjer til tross for at Senteret for spesialteknologi (SFS) har stått på sanksjonslisten til USA siden 2017, etter at tidligere president Barack Obama sa at de jobbet sammen med russisk etterretning for å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Holder til i samme bygg

I mars i år skjerpet USA sanksjonene, ved å forby alt salg til Russland av ethvert amerikansk produkt som kan brukes militært, som eksempelvis mikrobrikker eller utstyr til kommunikasjon og navigasjon.

Ett selskap som dukket opp i Reuters-etterforskningen, er Asia Pacific Links Ltd. i Hongkong.

Dette selskapet har ifølge nyhetsbyrået solgt deler, blant annet mikrobrikker, for millioner av dollar til SMT iLogic i St. Petersburg, et selskap med tette forbindelser til SFS. De to selskapene holder blant annet til på samme fysiske adresse i St. Petersburg.

Da Reuters oppsøkte selskapets lokaler i Hongkong, var det ingen til stede der. Adressen er i et slitent, lite kontorbygg i et smug.

Eieren av Asia Pacific er en russisk utflytter, utdannet ved et kinesisk universitet, som også eier et selskap i Toronto i Canada. Offentlige dokumenter viser at han bor i bydelen East York i Toronto.

Reuters har forsøkt å oppsøke ham i Toronto også, men fikk bare kontakt med kona hans, som sa at hun ville overbringe en beskjed om at nyhetsbyrået ønsket en prat. Mannen svarte aldri.

TV 2 forsøkte torsdag å få en kommentar fra mannen, men fikk heller ikke svar.

DØDELIG: Brannmenn henter ut en død person etter et russisk droneangrep i Kyiv 17. oktober 2022. Dronen som ble brukt i dette angrepet, antas å være produsert i Iran. Foto: Vadim Sarakhan / Reuters / NTB

Ikke tid til annet enn droner

Mellom 1. mars og 30. september, altså de første sju månedene etter Russlands invasjon, solgte Asia Pacific deler for 51 millioner kroner og ble dermed den største forsyningskilden til SMT iLogic, ifølge Reuters.

Delene hadde Asia Pacific kjøpt av de amerikanske selskapene Analog Devices, Texas Instruments og Xilinx. I tillegg ble deler kjøpt fra Japan solgt videre til Russland.

Finansdokumenter som Reuters har fått av en kilde, viser at SMT iLogic er hovedleverandøren til SFS, og at det russiske forsvarsdepartementet er den største kunden til SFS.

Russland har kjøpt varer fra SFS for én milliard kroner mellom februar og august i år. Dette er sannsynligvis hovedsakelig droner, ettersom SFS for tiden kun lager dette produktet.

– På grunn av den høye etterspørselen etter dronen Orlans, har vi ikke ressurser til å gjøre noe annet nå. Etterspørselen er mye høyere enn hva vi klarer å produsere, sier Alexej Terentijev, en forsker som også er aksjeeier i Senteret for spesialteknologi, til Reuters.

KRETSKORT: Dette kretskortet ble funnet i en russisk Orlan 10-drone. Foto: Senteret for forsvarsreform i Ukraina / Reuters / NTB

Verken Senteret for spesialteknologi, Russlands forsvarsdepartement eller USAs handelsdepartement ønsker å kommentere saken, skriver Reuters. De amerikanske selskapene sier at de forholder seg til gjeldende sanksjonsliste.

Russer dømt

Reuters har også sporet opp en annen russer som selger til Russlands droneprogram. I Florida i USA bor 41 år gamle Igor Kazhdan, som eier IK Tech. Dette selskapet solgte elektronikk for 22 millioner kroner mellom 2018 og 2021, og over 90 prosent av varene ble solgt til iLogic.

IK Tech har solgt rundt tusen amerikansklagde kretskort til iLogic, samtidig som SFS har stått på USAs sanksjonsliste. De lages blant annet av selskapet Gumstix i California, som sier at de vil undersøke opplysningene fra Reuters om at varene deres ender opp i Russland.

Reuters skriver at nyhetsbyrået selv har sett kretskortene fra Gumstix i russiske droner brukt i Ukraina.

Igor Kazhdan ble arrestert av føderale agenter to uker før Russland gikk inn i Ukraina i februar. Han ble deretter siktet på 13 punkter for smugling og brudd på eksportlovene, basert på salg av elektronikk til Russland mellom desember 2021 og februar 2022.

Disse tiltalene er knyttet til salg av sofistikerte forsterkere laget som ofte brukes i radarer og kommunikasjonsutstyr og lages av Qorvo i USA.

Kazhdahn ble i november dømt til tre års prøvetid, samt bøtelagt 200 dollar. I tillegg ble 69.000 kroner beslaglagt.

– Uansett hva dette er, synes jeg ikke at det er noe å skrive om, sa Kazhdan da han ble konfrontert av Reuters hjemme i Dania Beach i Florida.

– Dette er bare komisk, la han til.

Åpne bakdører

Russland klarer å produsere mer enn bare droner gjennom bakdører til Vesten.

Et annet selskap som dukket opp under etterforskningen til Reuters, er tyrkiske Azu International LTd Sti.

Det ble opprettet i mars i år, av en tyrkisk forretningsmann som heter Göktürk Agvaz.

Agvaz driver et selskap i Tyskland som heter Smart Impex GmbH, som før Russlands invasjon solgte teknologi til en kunde i Moskva i Russland, inkludert produkter laget i USA.

Det tyske selskapet sluttet å selge til Russland da EU innførte sanksjonene, og begynte i stedet å selge til det nyopprettede tyrkiske selskapet.

Tyrkia er ikke med i EU og dermed kunne produktene lovlig selges videre til Russland.

– Vi kan ikke eksportere til Russland, vi kan ikke selge til Russland, og derfor selger vi det bare til Tyrkia, sier Agvaz til Reuters.