– Dra tilbake til Afrika

Utropet fra ytre høyre-politikeren Grégoire de Fournas ble i den franske nasjonalforsamlingen oppfattet som grovt rasistisk. Den 37 år gamle vinbonden ble innvalgt fra det høyre-populistiske partiet Rassemblement national i mai. Han er særlig kjent for å være mot vindmøller og innvandring, men for jakt, som er et viktig politisk tema i Frankrike.

Det brøt ut fullt kaos i den franske Nasjonalforsamlingen etter hendelsen tordag.

– Dette er en skandale, ropte en.

– Dette er rasisme, ropte en annen.

– Hvilken representant uttalte denne setningen, spurte presidenten i Nasjonalforsamlingen. Hun måtte suspendere torsdagens spørretime, fordi det ikke var mulig å skape ro i salen.

NORSK BÅT: Det var et spørsmål om skjebnen til de 234 overlevende migrantene på det norske skipet Ocean Viking som utløste ropingen i salen i det franske parlamentet. Foto: ANSA/AP

Snakket om norsk båt

Politikeren Carlos Martens Bilongo (31) fra ytre venstre i parlamentet stilte et spørsmål i spørretimen om den norske båten Ocean Viking. Båten jobber for organisasjonen SOS Méditerranée og har plukket opp 234 migranter i Middelhavet. I nesten to uker har båten forsøkt å komme til land med asylsøkerne og flyktningene, uten at noen havner har gitt tillatelse.



Politikeren fra partiet La France insoumise etterlyste handling fra regjeringen. Han fikk flere ganger applaus under innlegget sitt.

– De overlevende er i absolutt nød. Værutsiktene er dårlige.. sa Martens Bilongo før han ble avbrutt av tilropet fra salen.



SKAMFULL: Politikeren Carlos Martens Bilongo er født i Frankrike og har ingen planer om å reise tilbake til Afrika, hvor familien hans kommer fra. Foto: Privat

Nå krangler de involverte om ytre-høyre-politikeren sa at «han» eller «de» skulle reise tilbake til Afrika. På fransk kan det høres likt ut, selv om det skrives på to forskjellige måter.



– Jeg snakket om båten og migrantene og at de skulle reise tilbake til Afrika, forklarer de Fournas.

Han får støtte fra sin partileder Marine Le Pen, som mener det er opplagt at han snakket om den norske båten og migrantene. Hun karakteriserer reaksjonene som et angrep fra politiske motstandere.

Martens Bilongo er født i Frankrike. Familien kommer fra Kongo og Angola.

Han kaller kommentaren skamfull.

– I dag ble jeg satt tilbake til å være hudfargen min. Jeg er født i Frankrike og jeg er fransk folkevalgt.

Frankrikes statsminister Elisabeth Borne var tilstede under spørretimen og ber Nasjonalforsamlingen om å straffe politikeren for Afrika-kommentaren.

– Rasisme har ingen plass i vårt demokrati.

Kan bli fratatt lønn

YTRE HØYRE: Politikeren Grégoire de Fournas må forklare seg om kommentaren sin i den franske nasjonalforsamlingen. Han kan miste deler av lønnen i en periode. Foto: Twitter

Grégoire de Fournas måtte fredag forklare seg for en spesiell instans i nasjonalforsamlingen. Han kan bli fratatt halvparten av lønnen sin som representant i enten en eller to måneder. Han kan også bli utestengt fra parlamentet i fjorten dager, hvis han blir «dømt» i den interne straffeprosessen.