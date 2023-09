Døtrene nektet å tro at moren døde naturlig – seks år senere kom sannheten

DØDE I BADEKARET: Michele MacNeill døde i badekaret hjemme. Rettsmedisineren konkluderte at hun døde av naturlige årsaker. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Åttebarnsmoren Michele MacNeill (50) ble funnet død i badekaret. Obduksjonsrapporten fastslo at det var «naturlige årsaker», men dét nektet to av døtrene å tro på.

Det er 11. april 2007 i byen Pleasant Grove i den amerikanske delstaten Utah.

Legen og advokaten Martin MacNeil (51) ringer nødetatene like før klokken tolv på dagen, og forteller at kona Michele (50) har druknet i badekaret.

Han roper høyt – på grensen til truende – om at nødetatene må skynde seg, og at han fortvilet gjør hjerte- og lungeredning.

Minutter senere er ambulansepersonalet på plass. Badekaret er tømt, og Michele ligger på baderomsgulvet. Hun er kald, bevisstløs og fraktes til sykehus. Innen ambulansen ankommer sykehuset, er hun død.

KLARTE IKKE REDDE LIVET: Michele døde før ambulansen nådde frem til sykehuset. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Rutinemessig kobles politiet inn. De undersøker familieboligen, men finner ikke noe uvanlig. Deres samtale med ektemannen Martin vekker heller ingen mistanke om at noe kriminelt ligger bak dødsfallet. Martin forteller at han kom hjem med yngstedatteren Ada (6) litt over halv elleve. Da datteren gikk på toalettet, fant hun moren i badekaret.

Dødsårsak: «Naturlige årsaker»

Under obduksjonen finner rettsmedisineren ingen skader på kroppen, men det er tydelig at Michele har nylig gjennomført en plastisk operasjon.

Familien bekrefter at Michele undergikk et kosmetisk inngrep – en ansiktsløftning – åtte dager tidligere, og at hun tok flere smertedempende medisiner i den forbindelse. Blodanalyser viser at hun har tatt Valium, Oxycodon, Phenergan og Ambien.

Obduksjonen viser også at Michele led av myokarditt – en betennelse i hjertet – samt kronisk høyt blodtrykk. Kombinasjonen av medisinene og hjerteproblemene, gjør at dødsårsaken fastslås til å være «naturlige årsaker».

LANGT EKTESKAP: Martin og Michele MacNeill var gift i nesten 30 år, og var foreldre til åtte barn. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Michele, som for øvrig vant en skjønnhetskonkurranse i 1976, var fulltidsmamma da hun døde. Sammen med Martin hadde de fire biologiske barn, og fire adopterte jenter fra Ukraina.

En uke etter dødsfallet begraves Michele. Ektemannen Martin feller ingen tårer i begravelsen, og i minnetalen prater han bare om seg selv og hvor uheldig han har vært. Michele nevnes ikke i talen.

Under minnesamlingen etterpå, forteller Martin til de fremmøtte at det er trist at hans kone gjennom nesten 30 år er død, men trøsten er at han nå får mer tid til å spille golf og å henge med kompiser.

BEGRAVELSEN: Flere hundre mennesker møtte opp for å ta farvel med Michele MacNeill. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Mistenksomme familiemedlemmer

To av parets døtre, Rachel (28) og Alexis (24), stoler ikke på den offisielle dødsårsaken. De er overbevist om at faren Martin drepte moren deres. De oppsøker politiet flere ganger for å trygle om å etterforske morens dødsfall, men siden dødsattesten slår fast at Michele døde av naturlige årsaker, er det nytteløst.

Men søstrene nekter å gi seg, og starter sin egen etterforskning. De er hos politiet jevnt og trutt med ny informasjon, og avslører blant annet at faren har vært i et utenomekteskapelig forhold i lang tid, med en kollega ved navn Gypsy Willis.

Rachel hadde til og med sett faren med Gypsy kort tid etter morens dødsfall. Martin skal da ha sagt at hun ville ha vært en ypperlig barnepike for de yngste barna.

UTRO: To av døtrene til Michele informerte politiet at faren var i et utenomekteskapelig forhold med kollegaen Gypsy Willis. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Alexis – som studerer medisin – sier i tillegg at faren hadde gitt Michele altfor store medisindoser i kjølvannet av operasjonen.

Men mangel på håndfaste bevis gjør at politiet står på sitt og nekter å åpne en etterforskning. De sliter med å tro at en anerkjent lege og advokat kan ha drept kona.

Alexis og Rachel fortsetter å kjempe for å få i gang en etterforskning, deriblant ved å skrive til guvernøren i Utah.



Når Martin får nyss i at døtrene mistenker ham og er i jevnlig kontakt med politiet, får Alexis all skylden og bannlyses fra å komme på besøk i familiehjemmet.

BANNLYST: Alexis fikk ikke lov til å komme til familiehjemmet etter at faren Martin fikk høre at hun mistenkte ham for å ha drept moren Michele. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Åpner etterforskning

Etter seks måneder med insistering fra Alexis og Rachel – samt all den nye informasjonen de har kommet med – bestemmer politiet seg for å undersøke om det ligger noe kriminelt bak. De kan imidlertid ikke åpne en formell etterforskning, på grunn av dødsattesten som sier at dødsårsaken var naturlig.

Det tar ikke lang tid før politietterforskerne forstår hvorfor døtrene mistenker faren Martin. Ved å kikke på fortiden hans, oppdager de en lang historikk med løgn og svindel.

Politiet intervjuer ambulansepersonalet som rykket ut. De forteller at det kom mye vann ut av munnen til Michele da de utførte hjerte- og lungeredning. Martin påstod den dagen at han gjorde hjerte- og lungeredning – men hvis det var tilfellet, ville vannet allerede ha kommet ut av kroppen hennes.

Dette får etterforskerne til å stille spørsmål om Martin i det hele tatt forsøkte å gjenopplive kona.

Forklaringen til Martin er heller ikke i tråd med andre vitneobservasjoner. Yngstedatteren Ada – som fant moren i badekaret – fortalte politiet at Michele lå på ryggen i badekaret. Obduksjonsrapporten støtter opp under dette. Martin sa derimot at Michele lå hengende over badekar-kanten, som om hun forsøkte å komme seg ut – noe som er stikk i strid med obduksjonsrapporten.

En toksikolog-ekspert undersøker Micheles blodprøve, og finner noe som tidligere ble oversett: Michele skulle nemlig ta smertestillende kun på kvelden, men dosen hun døde med på morgenen var veldig høy. Dette styrker mistanken om at Martin dopet henne ned samme morgen hun døde.

Stjal identiteten til adoptivdatteren

Våren 2008 oppdager Micheles familie at 15 år gamle Giselle – et av de adopterte Ukraina-barna – har sporløst forsvunnet. Når Martin konfronteres om hvor Giselle er, sier han at hun er på ferie i Ukraina for å besøke familie.

SENDT TILBAKE: Martin MacNeill sendte adoptivdatteren Giselle tilbake til Ukraina etter konas død, og ga identiteten hennes til kjæresten Gypsy Williams. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Tilliten til Martin har dalt kraftig i familien, så de velger å undersøke om hvor Giselle egentlig befinner seg. De blir overrasket når de oppdager at Giselle faktisk er i Ukraina, men i den forbindelse gjør de to sjokkerende oppdagelser:

Fødselsattesten til Giselle er forfalsket. Fødselsåret hennes er nemlig endret fra 1993 til 1971. Grunnen til dette er at Gypsy Willis – som nå bor med Martin – har overtatt identiteten hennes.

I 2008 legger Martin og Gypsy familiehuset ut for salg, og politiet mistenker at de planlegger å flykte for å unngå drapstiltale.

For at drapsetterforskerne skal få mer tid til å etterforske, arresteres Martin og Gypsy for identitetstyveri. Under rettssaken dømmes Martin til fire år i fengsel, mens Gypsy får to år.

ARRESTERT: Martin og Gypsy ble arrestert for identitetstyveri, og fikk henholdsvis fire og to år i fengsel. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Når Martin og Gypsy er bak lås og slå, får drapsetterforskerne mer tid til å undersøke og samle bevis.

Ved å snakke med den plastiske kirurgen som utførte ansiktsløftningen på Michele åtte dager før hun døde, kommer avsløringen om at det var Martin som overbeviste kirurgen om hvilke medisiner Michele skulle ha etter plastisk operasjon. Kirurgen ville opprinnelig gi henne svakere smertestillende medisiner enn hva Martin insisterte på at Michele trengte.

Hovedteorien om hva som skjedde morgenen Michele døde, er nå at Martin ga henne en stor dose med sterke smertestillende piller, slik at hennes responsevne ble kraftig svekket. Han ordnet et bad, og løftet henne opp i badekaret. Deretter holdt han hodet hennes under vann og druknet henne.

Etterforskerne går til rettsmedisineren med hva de har funnet, og lykkes i å endre den offisielle dødsårsaken fra «naturlige årsaker» til «ubestemt» – og dette gjør veien klar til drapstiltale.

6. juli 2012 løslates Martin fra fengsel og reiser hjem. Bare noen uker senere arresteres han igjen. Denne gangen for drapet på Michele.

Rettssak

Rettssaken i 2013 er ingen enkel oppgave for påtalemyndigheten. Det flommer over av indisier, men ingen konkrete beviser.

Gypsy vitner og innrømmer at hun var i et forhold med Martin mens han var gift med Michele – og at han på et tidspunkt hadde fridd til henne.

Juryen diskuterer i elleve timer før de kommer til konklusjonen om at Martin er skyldig. Han dømmes til 35 år i fengsel.

I april 2017 – nesten på tiårsdagen for drapet – tar Martin sitt eget liv i fengsel, etter å ha tapt en anke. Han kunne tidligst blitt prøveløslatt i september 2031.

Adoptivdatteren Giselle ble for øvrig hentet tilbake til USA fra Ukraina, og ble adoptert av Micheles bror.

SKYLDIG: Martin MacNeill fotografert da han fikk høre juryavgjørelsen om at han var funnet skyldig. Det kom sterke reaksjoner fra Micheles etterlatte da Martin omsider ble dømt. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

True crime-serien «Accident, Suicide or Murder» er tilgjengelig på TV 2 Play.