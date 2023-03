Donald Trump tiltalt i «hysjpenge»-saken

Vi oppdaterer saken!

En storjury i New York har i flere uker fått presentert vitneutsagn og bevis mot tidligere president Donald Trump i hemmelighet. Samtidig har statsadvokaten i New York forberedt hvordan de skulle gå frem hvis Trump skulle pågripes.

Etter flere innkallinger av nye vitner har juryen bestemt seg: Trump skal tiltales.

Sent torsdag kveld meldte New York Times om at Trump er tiltalt for brudd på den amerikanske valgfinansieringsloven. Det er ventet at tiltalen vil bli kunngjort i løpet av de nærmeste dagene, ifølge avisen.

Pornoskuespilleren Stephaine Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels, skal ha mottatt penger for å tie om et forhold hun og Trump hadde hatt. Trump fikk sin daværende advokat til å betale «hysj-pengene» til under valgkampen i 2016, og førte betalingen opp som advokatutgifter.



Denne storjuryen har undersøkt om dette forholdet er et brudd på valgloven. Vedtaket er foreløpig unntatt offentlighet, så de juridiske formuleringene ermen er sendt over til påtalemyndigheten.

Når tiltalen blir kunngjort, vil statsadvokat Alvin L. Bragg trolig be den tidligere presidenten overgi seg og stille i et rettsmøte.

Trumps advokat sier han er informert om tiltalen.

Veien videre

Det er knyttet stor spenning til om Trump reiser til New York for å la seg avhøre frivillig.

FLY STÅR KLRT: Donald Trumps privatfly står parkert på Palm Beach International Airport tirsdag. Foto: Octavio Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gjør han ikke det, vil han bli hentet med makt. Da kan vi eventuelt få se den tidligere presidenten i håndjern.



Uansetn vil fraktes til en politistasjon for å få tatt arrestasjonsbilde.

Det er ikke kjent hvor lang tid den tidligere presidenten får på seg til å overgi seg frivillig.

Politiet både i Palm Beach, Washington og New York er satt i beredskap. Både tilhengere og motstandere av Trump har i flere dager demonstrert i de to byene.

MAR-A-LAGO: Sikkerhetsvakter holder vakt utenfor Trumps hjem, Mar-a-Lago, i Palm Beach tirsdag. Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo

«Hysj-penger»

Trump er under etterforskning i flere saker, men den aktuelle tiltalen er knyttet til utbetalingen av «hysjpenger» til pornostjerne Stormy Daniels i 2016.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen betalte Daniels 130.000 dollar under valgkampen 2016.

Storjuryen mener det kan bevises at betalingen var for å holde henne taus om at hun og Trump angivelig skal ha hatt sex i 2006, samtidig som han var gift med Melania Trump.

TRUMP-MOTSTANDERE: En gruppe demonstranter har stilt seg opp ved statsadvokatens kontor på Manhattan, New York. Foto: LEONARDO MUNOZ

Aktoratet mener pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans, noe som er brudd på valgkampfinansieringsloven.

Advokaten ble dømt til tre års fengsel for dette og andre lovbrudd.

Trump benekter å ha gjort noe ulovlig. Han nekter også for at han har hatt sex med Daniels.

Han har tidligere hevdet at etterforskningen mot ham er politisk motivert, og ber sine tilhengere om å gå ut i gatene for å protestere.

TILHENGERE: Donald Trump har mange støttespillere. Her er en av de utenfor Trumps bolig i Florida. Foto: JOE RAEDLE

Det er første gang det blir tatt ut en tiltale mot en tidligere president, skriver nyhetsbyrået AP. Samtidig stiller Trump som kandidat til å bli republikanernes presidentkandidat til det amerikanske presidentvalget i 2024.

Lovbruddet Trump er tiltalt for har en strafferamme på fire år. Trolig vil den tidligere presidenten imidlertid kunne slippe unna med en bot.