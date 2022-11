Donald Trump knytter seg tettere til QAnon foran valget

I september repostet Trump meldinger fra 75 kontoer på sitt eget nettverk Truth Social. Ifølge undersøkelse fra nyhetsbyrået AP kom mer enn en tredel av meldingene fra kontoer som har promotert QAnon ved å dele bevegelsens slagord, videoer og bilder.

Den 12. september repostet også ekspresidenten en mem som ble lagt ut i det sosiale mediet. Bildet viser Trump med et Q-symbol på jakkeslaget, og med QAnon-slagordene «The Storm is Coming» og «WWG1WGA» (Where We Go One, We Go All), meldte blant andre AP, Voice of America og Washington Post.

Flere voldshandlinger har blitt knyttet til bevegelsen som vokste seg stor i sosiale medier, men som etter stormingen av Kongressen 6. januar i fjor har blitt utestengt fra nettsteder som Facebook og Twitter.

Natt til fredag sa for øvrig Trump i en tale i Sioux City i Iowa at han mest sannsynlig stiller som presidentkandidat i 2024.

FBI-advarsel

Ifølge USA Today har FBI advart mot QAnon siden mai 2019.

Da la det føderale politiets kontor i Arizona ut et detaljert etterretningsdokument der de påpekte den økende trusselen fra folk som tror på konspirasjonsteorier som QAnon og "Pizzagate".

Den såkalte Pizzagate er en lignende teori som går ut på at politikere og kjendiserer er pedofile og organiserer overgrep mot barn.

Den gang sa FBI at de «ytterliggående konspirasjonsteoriene høyst sannsynlig vil motivere enkelte innenlandske ekstremister til å begå kriminelle, og noen ganger voldelige handlinger».

Trump videreformidler

En stadig mer aktiv Donald Trump videreformidler og forsterker budskapet fra QAnon-bevegelsen, fastslår AP.

Han har gått fra å være vag i sine svar på spørsmål om QAnon til mer direkte å fremme bevegelsens budskap i sine egne poster på Truth Social.

Professor Asbjørn Dyrendal ved Institutt for filosofi og religionshistorie ved NTNU ser en klar økning i ekspresidentens engasjement i QAnon denne høsten.

Han mener det kan ha sammenheng med det kommende mellomvalget 8. november.

– Donald Trump er i ferd med å normalisere QAnon-bevegelsen. Han har holdt på med det en god stund. Men det har blitt relativt mye mer siden september. Det kan ha sammenheng med de kommende valgene, det kan også ha sammenheng med rettssakene, eller med Trumps egen psyke. Det er ikke en ueffen hypotese at opptrappingen har sammenheng med mellomvalgene. I så fall kan han være ute etter å forplikte velgere og knytte grunnpilaren i velgerlandskapet tettere til seg selv, sier Dyrendal til NTB.

Spilte «hymne»

Etter et valgmøte i Ohio i september til støtte for en republikansk senatskandidat, rapporterte flere amerikanske medier om flere hint fra Trump som knyttes til QAnon.

Under avslutningen ble en sang som minnet veldig om bevegelsens «hymne» avspilt. QAnon-tilhengerne på møtet reagerte med en hilsen der de holdt pekefingeren opp i lufta – en gest som skal minne om QAnon-mottoet «Where We Go One We Go All». Sangen har senere blitt brukt på flere valgmøter der Trump er hovedattraksjon til støtte for lokale kandidater.

Donald Trump var en av de sentrale initiativtakerne til det nye konservative sosiale nettverket Truth Social. Her hyller QAnon-tilknyttede kontoer Donald Trump samtidig som de sammenligner Joe Biden med Adolf Hitler eller djevelen selv.

– Når Donald Trump deler innholdet deres, gratulerer de hverandre. På noen kontoer opplyser innehaveren i sin bio hvor mange ganger vedkommende har blitt repostet av Trump, sier professor Mia Bloom til AP. Hun har forsket på QAnon og publiserte nylig en bok om gruppen.

Trump som Jesus

– Disse folkene har løftet opp Donald Trump til en messias-lignende status der det bare er han som kan redde oss fra det onde komplottet. Det er derfor du ser så mange bilder av Trump som Jesus på nettsteder med QAnon-innhold, sier Maria Bloom.

Selv om budskapet Trump omfavner fra QAnon kan høres spinnvilt ut, er det ikke sikkert at det skremmer vekk mer moderate velgere. Mange av teoriene er bredt akseptert langt utenfor Trump-kjernens rekker, påpeker NTNU-professor Asbjørn Dyrendal.

– Det handler om den store sataniske sammensvergelsen som forgriper seg ved å spise barn, den kommende stormen eller at det er nødvendig å ty til vold for å redde Amerika. Disse oppfatningene deles av langt flere enn tilhengerne av QAnon, sier han til NTB.

Det hatske og halvt religiøse budskapet fra QAnon-bevegelsen er heller ikke noe nytt, ifølge Dyrendal. Også i norsk offentlighet har dommedagsprofetier vært en del av samtalen. For få tiår siden, var det ikke uvanlig med leserbrev fra personer som så Jesu snarlige tilbakekomst på grunn av all umoralen som herjer i samfunnet.

– Budskapet som fenger ligner på ting folk kjenner fra før. Dommedagsprofetiene har vært en del av den amerikanske evangeliske og konservative troen, sier han.

Kulturelt tilbakeslag

Ifølge Dyrendal har forestillingen om den store sataniske sammensvergelsen eksistert lenge i USA. Spesielt i konservative religiøse miljøer, men også i deler av det nyreligiøse landskapet. Et splittet medielandskap gjør det mulig for Trump å hevde QAnon-budskap uimotsagt.

– I tillegg er det noe med valgsystemet som bygger opp under muligheten for å drive med polariserende budskap. Det handler først og fremst om å mobilisere sine egne velgere. Det er lenge siden amerikanske velgere har opplevd en tilsvarende konflikt som nå, sier han.

Religionshistorikeren ser et kulturelt tilbakeslag i amerikansk kultur og politikk der kristendommen har dominert, men nå er i tilbakegang.

– For første gang ser vi nå de samme tilbøyelighetene i USA som vi har sett i Europa lenge. De kristne mister oppslutning. De mister også den klarer følelsen av å være det dominerende flertallet, sier Dyrendal til NTB.