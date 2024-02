Dømt til fengsel for barnemishandling

DØMT: Den tidligere Youtube-stjernen er dømt for fire tilfeller av barnemishandling, og risikerer 60 år i fengsel. Foto: Skjermdump Instagram.

– Jeg var så desorientert at jeg trodde mørke var lys, og at rett var galt, sa en gråtkvalt Franke i rettssalen, ifølge BBC.

Tirsdag ble 42-åringen dømt av en domstol i delstaten Utah i USA, for fire tilfeller av barnemishandling mot to av sine barn.

Straffen lyder på ett til 15 år per tilfelle, og den tidligere Youtube-stjernen risikerer med det 60 år i fengsel.

Også Frankes forretningspartner, Jodi Hildebrandt, ble dømt til fire tilfeller av barnemishandling og mottok en identisk straff.

– Nektet mat og vann

Det var i august i fjor at seksbarnsmoren, sammen med Hildebrandt, ble arrestert av politiet i Utah.

Det etter at Frankes 12 år gamle sønn hadde klatret ut av et vindu i Hildebrandts bolig, oppsøkt en nabo, og bedt om mat og vann.

– Innringeren beskrev den mindreårige som avmagret, underernært, og forklarte at han hadde gaffateip rundt anklene og håndleddene, het det i politiets pressemelding.



Da politiet ankom naboens bolig, fant de en 12 år gammel gutt som hadde åpne sår, taumerker rundt ankler og håndledd.



Etter å ha ransaket hjemmet til Hildebrandt fant politiet Frankes 10 år gamle datter i en lignende underernært tilstand.



I retten beskrev aktor Eric Clarke det som at to av Frankes barn på det tidspunktet bodde under «konsentrasjonsleirlignende» omstendigheter, skriver BBC.

– Barna ble regelmessig nektet mat, vann, senger å sove i, og praktisk talt alle former for underholdning, sa Clarke.

Totalt fire barn ble hentet ut av huset, og satt under barnevernets omsorg

I RETTEN: Ruby Franke skal i følge BBC ha vært gråtkvalt da hun ba om unnskyldning etter å ha mottatt dommen tirsdag. Foto: Ron Chaffin via AP

– Barn som trenger overgrep

Det hele startet med YouTube-kanalen «8 Passengers» i 2015. Franke dokumenterte familielivet til seg selv, mannen sin, og deres seks barn.



Den kontroversielle foreldrestilen hennes genererte mye oppmerksomhet, og flere skrev at de satte pris på at noen fremhevet denne typen oppdragelse.

Kanalen skjøt raskt fart, og hadde 2,3 millioner følgere før den ble lagt ned i 2023.



Hvorvidt den tidligere videobloggeren må sone fire år eller maksstraffen på 60 år, avhenger av delstatens nemnd for prøveløslatelse. Samtidig har 42-åringen 30 dager på seg til å anke dommen.

– Jeg ble ledet til å tro at denne verden var et ondskapsfullt sted, fylt med politifolk som kontrollerer, sykehus som skader, offentlige etater som hjernevasker, kirkeledere som lyver og er fylt med begjær, ektemenn som nekter å beskytte og barn som trenger overgrep, sa Franke etter dommen falt.