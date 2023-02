Dømt til døden i «århundrets rettssak» – men var han skyldig?

Charles Lindbergh (1902-1974) ble en amerikansk helt og verdensstjerne da han fløy alene over Atlanterhavet – fra New York til Paris – i flyet The Spirit of St. Louis i 1927. Seks piloter hadde tidligere forsøkt å gjøre det samme, men alle styrtet og døde.

Fem år senere fikk «Lucky Lindy» en ny runde med berømmelse da hans 20 måneder gamle sønn ble kidnappet.

KIDNAPPET: Charles Lindbergh Jr. ble kidnappet i mars 1932, ikke lenge etter at dette bildet ble tatt. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Kidnappingen

Ved titiden på kvelden den 1. mars 1932, oppdager en av barnepikene til Lindbergh-familien, Betty Gow, at familiens baby, Charles Jr., ikke er i krybben sin.

På barnerommet ligger et løsepengenotat som krever 50.000 dollar – tilsvarende snaut ti millioner kroner i dagens verdi. En enorm sum, særlig med tanke på at USA på 30-tallet går gjennom en depresjon med mye fattigdom og høy arbeidsledighet.

Barnepiken Betty varsler resten av familien. Charles Lindbergh henter pistolen sin og løper ut i hagen som omringer den nye familievillaen i Hopewell, New Jersey.

LINDBERGH-HJEMMET: Det var fra dette huset i New Jersey at Charles Lindbergh Jr. ble kidnappet. Det var ikke ferdig bygget da kidnappingen fant sted. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Utenfor soveromsvinduet til sønnen, ser Lindbergh noen skoavtrykk og et babypledd. 45 meter fra vinduet ligger en delvis ødelagt stige laget av tre.

Politiet kontaktes, og med dét starter hva som skulle bli en av USAs største etterforskninger noensinne.

Etterforskningen

New Jersey-politiet gransker først løsepengebrevet. Det er skrevet på engelsk, med flust av grammatiske feil. Politiet tror personen som skrev brevet er av utenlandsk opprinnelse. I brevet står det at «vi krever», som indikerer at det kan være mer enn én person som står bak.

Trestigen undersøkes nøye. Den er ikke godt konstruert, og har sannsynligvis blitt ødelagt da noen klatret ned fra barnerommet. Hva slags tretype som ble brukt, hvordan spikrene ble slått inn, om stigen ble bygget innendørs eller utendørs – hver lille detalj legges under lupen og granskes.

STIGEN: Dette er den hjemmesnekrede stigen som ble funnet utenfor Lindbergh-familiens hjem. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Etter midnatt ankommer en fingeravtrykkekspert som studerer løsepengebrevet og stigen, uten å finne noen fingeravtrykk.

Hopewell-huset er ikke ferdig bygget, og Lindbergh-familiens plan var å tilbringe én natt der, før de skulle vende tilbake til sitt hovedhjem. Politiet mistenker derfor at det er en innsidejobb, og familiens barnepiker blir avhørt. Det fører til at en av barnepikene, Violet Sharpe, tar sitt eget liv ved å svelge cyanidkapsler. Etterforskningen av barnepikene dempes etter dette.

Fem dager etter kidnappingen, mottar Charles Lindbergh enda et løsepengebrev. Nå er kravet oppjustert til 70.000 dollar.

FBI-sjef J. Edgar Hoover tilbyr New Jersey-politiet all assistanse og ressurser de trenger. En dusør på 25.000 dollar blir lovet til hvem enn som kan gi informasjon som oppklarer saken.

JOHN CONDON: Condon var mannen som hadde kontakt med kidnapperen. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Overleveringen av løsepengene

Doktor John Condon blir mellomannen som kommuniserer med kidnapperen på vegne av Lindbergh-familien. Condon kommuniserer med kidnapperen ved å skrive kryptiske leserinnlegg i en avis, for så å motta svarbrev fra kidnapperen.

Condons første møte med kidnapperen er mislykket. De møtes på en kirkegård, men Condon har ikke med løsepengene, fordi han vil forsikre seg om at babyen har det bra. Kidnapperen forteller Condon at babyen blir tatt godt vare på av to kvinner. Condon forteller kidnapperen at de nekter å overgi penger før de får en bekreftelse på at de faktisk har Lindbergh-babyen.

Kort tid senere mottar han babyens pyjamas i posten.

MANNEN PÅ KIRKEGÅRDEN: Fantomtegninger av mannen på kirkegården som mottok løsepengene. Beskrivelsen av mannen kom fra John Condon. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Det avtales et nytt møte på samme kirkegård. Løsepengene legges i en treeske, men ikke før politiet noterer ned flere serienummer på pengesedlene. I tillegg betales det med gullsertifikater – eierandeler i gull. Også disse registreres, slik at de kan spores senere.

Overleveringen skjer natt til 2. april 1932. Condon forteller kidnapperen at de bare klarte å samle sammen 50.000 dollar, noe han godtar. Kidnapperen gir så et brev til Condon hvor det står at Lindbergh-babyen er om bord på en båt kalt Nellie som ligger forankret i Martha's Vineyard.

Politiet leter intensivt etter Nellie-båten, men finner den aldri.

Lindbergh-babyen blir funnet

Den 12. mai 1932 kjører en varebil langs en New Jersey-vei, drøyt seks kilometer fra Lindbergh-villaen. Underveis stopper sjåføren, William Allen, og går ut i skogholtet for å late vannet. Der ser han en død baby. Skallen er knust, og kroppen delvis dekomponert.

Babyen er Charles Lindbergh Jr.

FUNNSTEDET: En ung gutt peker hvor liket av Charles Lindbergh Jr. ble funnet. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Obduksjonen viser at den 20 måneder gamle babyen døde av et slag mot hodet. Deretter kremeres babyen, etter ønske fra Lindbergh-familien.

Politiet står uten spor. Håpet er at de sporbare løsepengene skal havne i sirkulasjon.

I løpet av de neste månedene dukker flere pengesedler og gullsertifikater fra løsepengene opp i New Yorks Manhattan-område, men politiet klarer ikke å spore hvem som har betalt med dem.

Bruno Richard Hauptmann

Den 18. september 1934 – to og et halvt år etter kidnappingen og drapet – oppdager en Manhattan-bankansatt et gullsertifikat som stammer fra løsepengene. På sertifikatet står det håndskrevet et bilregistreringsnummer: «4U-13-41-N.Y». Gullsertifikatet ble levert inn til banken fra en bensinstasjon.

Tre dager senere reiser politiet til bensinstasjonen, og en ansatt forteller dem at han noterte ned bilnummeret til mannen som betalte med seddelen, fordi han hadde oppført seg mistenkelig.

BRUNO RICHARD HAUPTMANN: Hauptmann ble arrestert i 1934. I lomma hans fant politiet et gullsertifikat fra løsepengene. I garasjen hans fant de mange flere. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Bilen tilhører 35 år gamle Bruno Richard Hauptmann, en arbeidsledig snekker som emigrerte ulovlig fra Tyskland til USA i 1923. Han er tidligere straffedømt for ran og innbrudd, og tilbrakte tre år i tysk fengsel. Hauptmann giftet seg med Anna Schoeffler i oktober 1925, og fikk sønnen Manfried i november 1933.

Politiet spaner på Hauptmann i tre dager før han arresteres. I lomma har Hauptmann et gullsertifikat fra løsepengene – verdt 20 dollar – og i garasjen finner politiet en skoeske med gullsertifikater verdt 14.600 dollar.

Inne i huset til Hauptmann finner politiet en håndtegnet skisse til en stige. Telefonnummeret og adressen til John Condon – mannen som overleverte løsepengene – står skrevet ned på en dørlist på innsiden av et skap.

I avhør hevder Hauptmann at gullsertifikatene tilhører hans venn og forretningspartner, Isidor Fisch, som hadde dødd av tuberkulose i Tyskland for et halvt år siden. Hauptmann forteller at han åpnet skoesken med gullsertifikater etter Fisch var død, og tok vare på dem fordi Fisch skyldte ham penger.

Hauptmann har dog ingen forklaring på hvorfor Condons kontaktinformasjon står skrevet ned i huset hans. Han forteller politiet at han var interessert i saken, og at det kan hende han noterte ned adressen. Men han har ingen aning om hvordan eller hvorfor telefonnummeret til Condon står skrevet ned.

I RETTEN: Bruno Richard Hauptmann (t.h.) snakker med en av forsvarsadvokatene sine under rettssaken i januar 1935. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

«Århundrets rettssak»

Hauptmann tiltales for utpressing den 26. september 1934. Snaut to uker senere utvides tiltalen til kidnapping og drap.

Rettssaken starter i januar 1935 i New Jersey. Den får enorm medieomtale, og døpes i pressen til «the trial of the century», århundrets rettssak. Hauptmann kalles «the most hated man in the world», den mest forhatte mannen i verden.

Aktoratet kjører hardt på at løsepengene ble funnet i Hauptmanns garasje. I tillegg mener de at treverket som stigen ble laget av, stammer fra gulvet på loftet i Hauptmanns bolig. Hauptmann forsvarer seg med at han er snekker, og ville aldri ha snekret en stige såpass dårlig.

Seks håndskrifteksperter sier at Hauptmann skrev løsepengebrevene, og et vitne sier at han observerte Hauptmann i området rundt Lindbergh-villaen noen dager før kidnappingen.

Hauptmann har alibi fra to vitner – hans kone Anna og en venninne – som sier i vitneboksen at han ikke kan ha begått ugjerningen, fordi han var i bakeriet hvor Anna jobbet kvelden kidnapping fant sted.

Rettssaken varer i fem uker før en samstemt jury finner ham skyldig. Hauptmann får dødsstraff. Forsvareren anker, men anken fører ingen vei.

I tiden før henrettelsen, avslår Hauptmann en intervjuforespørsel som vil gi familien hans 90.000 dollar, fordi betingelsen for intervjuet er at han tilstår ugjerningen.

Like før henrettelsen blir han tilbudt livstid i fengsel hvis han tilstår. Han avslår dette også.

Den 3. april 1936 blir Hauptmann henrettet i den elektriske stolen i New Jersey State Prison. Hauptmann hevdet sin uskyld til det siste. Han ble 36 år gammel.

HENRETTET: En stor folkemengde samlet seg utenfor New Jersey-fengselet da Bruno Richard Hauptmann ble henrettet for kidnapping, utpressing og drap. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Mange konspirasjonsteorier

I de neste tiårene, var det flere som begynte å tvile på den offisielle konklusjonen. Det har blitt skrevet mange bøker om Lindbergh-saken, og flere av dem påstår at Hauptmann ble uskyldig dømt.

En av de mest populære konspirasjonsteoriene, er at det var Charles Lindbergh selv som drepte sønnen ved et uhell, da en «practical joke» gikk galt. En annen teori går ut på at John Condon var ansvarlig for kidnappingen.

AMERIKANSK HELT: Charles Lindbergh var den første personen som fløy alene over Atlanterhavet. Foto: Stanley Andrews jr. / AP Photo / NTB Scanpix

Det ble også stilt spørsmålstegn rundt politietterforskningen og rettssaken. Det hevdes blant annet at Hauptmann ble slått under politiavhørene, og at flere vitner og eksperter var blitt påvirket av politietterforskerne til å la tvilen ikke komme Hauptmann til gode.

Mangel på konkrete bevis blir også dratt frem blant dem som kjemper Hauptmanns sak. Fingeravtrykkene hans var ikke å finne på verken stigen, løsepengebrevene, i barnerommet eller øvrige steder i Lindbergh-villaen. Det var faktisk ingen tekniske beviser som knyttet ham til åstedet.

Albert Osborn, en av ekspertene på å identifisere håndskrifter, fortalte til politiet – ifølge FBI – at Hauptmann ikke skrev løsepengebrevene. Men under rettssaken, sa Osborn det stikk motsatte.

Isidor Fisch, mannen Hauptmann hevdet var eieren av skoesken med løsepengene, hadde søkt om pass den 12. mai 1932, samme dag Lindbergh-babyen ble funnet død.

John Condon var et av hovedvitnene i rettssaken, siden han var den eneste som hadde stått ansikt til ansikt med kidnapperen. Han pekte på Hauptmann i rettssalen og sa at dette var mannen han hadde møtt på kirkegården. Men da politiet tidligere spurte Condon om han kjente igjen Hauptmanns ansikt eller stemme, var han veldig i tvil og ønsket verken å bekrefte eller avkrefte.

Et FBI-notat, datert 1. april 1935, viser at FBI-sjef J. Edgar Hoover nektet Hauptmann å ta en løgndetektortest.

At Hauptmann nektet å ta imot 90.000 dollar fra en avis for å tilstå, trekkes også frem blant konspirasjonsteoretikere som en indikasjon på at han var uskyldig.

KJEMPET UTRETTELIG: Bruno Richard Hauptmanns enke, Anna, kjempet i nærmere 60 år for å renvaske ektemannen. Hun døde i 1994. Fotografiet er fra 1986. Foto: Marty Lederhandler / AP Photo / NTB Scanpix

Hauptmanns enke, Anna, kjempet i nesten 60 år for å renvaske ektemannen. Hun forsøkte gjentatte ganger å få saken opp i retten igjen, uten å lykkes. I 1981 saksøkte hun både New Jersey-delstaten, tidligere politietterforskere, flere aviser, og aktoren i rettssaken for 100 millioner dollar; søksmålet og kravet ble avvist i 1984.

Anna Hauptmann døde i 1994, 95 år gammel, fullstendig overbevist om at ektemannen ikke kunne være ansvarlig for – eller involvert i – Lindbergh-kidnappingen. Hun bar gifteringen livet ut, og fant seg aldri en ny mann.

Ble nektet DNA-testing av bevis

Lindbergh-saken er fremdeles aktuell, mer enn 90 år senere.

I slutten av 2022 ble New Jersey-deltstaten saksøkt av privatetterforskeren Margaret Sudhakar, som krevde at flere beviser – deriblant stigen og løsepengebrevene – skulle bli tilgjengelig for DNA-undersøkelser. I slutten av januar 2023, fikk Sudhakar avslag fra New Jersey-dommeren Robert Lougy, på grunn av muligheten for at bevisene kunne bli ødelagt.

Bevisene – og de 200.000 etterforskningsdokumentene – befinner seg i dag i hovedkvarteret til New Jersey-politiet.

Lindbergh-saken ble avsluttet i 1936 og har aldri vært gjenåpnet.

