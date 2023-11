Dømt kannibal skal være benådet av Putin

DØMT FOR DRAP: Denis Gorin er dømt for flere drap i Russland over en tidsperiode på rundt ti år. Foto: Denis Gorin / Sosiale medier.

Den beryktede kannibalen og drapsdømte Denis Gorin skal være den siste i rekken av domfelte som er benådet av president Vladimir Putin for å frivillig ha deltatt i krigen i Ukraina.

Det melder flere medier torsdag, blant andre The Moscow Times, Sibir. Realii tilhørende Radio Free Europe/Liberty og det uavhengige gravenettstedet Agenstvo.

Gorin ble dømt for sitt første drap i 2003. Han ble dømt til ti år i fengsel for drapet og påfølgende likskjending. Han ble løslatt i 2010 på grunn av god oppførsel, fremgår det av påtalemyndigheten i Sakhalin-regionen.

Etter løslatelsen ble forbrytelsene mer groteske.

DEKRET: Siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022, har president Vladimir Putin signert mange nye dekret for å legge til rette for krigføringen. Foto: SPUTNIK / NTB.

La menneskekjøtt i fryseren

Allerede samme år begikk Gorin et nytt drap.

Han tok livet av en tidligere medfange etter en konflikt, og ifølge rettsdokumentene skar han etterpå menneskekjøttet av avdøde og spiste det.

I tillegg skal han ha skåret av flere biter med menneskekjøttet og tatt det med seg i en sort pose. Gorin skal deretter ha forsøkt å kvitte seg med liket i en nærliggende elv.

Restene av menneskekjøttet skal Gorin ha lagt i fryseren da han kom hjem, for så å spise det på et senere tidspunkt, står det beskrevet i rettsdokumentene.

Han begikk deretter to nye drap i henholdsvis 2011 og 2012.

Gorin ble i 2018 dømt til 22 år i straffekoloni for drapene, og for å ha spist deler av den avdøde i drapet fra 2010.



TETTE BÅND: President Putin jobber tett med landets forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Gavriil Grigorov

Begikk flere drap

Nøyaktig når den drapsdømte frivillig skal ha blitt sendt til Ukraina for å krige, er ikke kjent.

Den 24. oktober i år publiserte Gorin et bilde av seg selv på sosiale medier, på den russiske plattformen Odnoklassniki. På bildet er han iført en militær uniform med et jakkeemblem som bæres av en frivillig gren av de russiske styrkene i Ukraina.

Det var Telegram-kanalen Sakhalin Against War som først omtalte dommene til Gorin og hans innlegg på sosiale medier.

I etterkant skal Gorins nabo, ved navn Dmitry, ha bekreftet informasjonen overfor uavhengige Sibir. Realii, samt hevdet at Gorin er innlagt på et sykehus i Yuzhno-Sakhalinsk.

Nettstedet skal ha gått igjennom all aktivitet på Gorins sosiale medier, noe de mener samsvarer med de ulike dommene.

Informasjonen er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Minst 17 er benådet

Gorin skal være den siste i rekken av minst 17 drapsdømte som er blitt benådet av president Putin, ifølge Sibir. Realii.

Nøyaktig hvor Gorin befinner seg for tiden, er ikke kjent.



Gravejournalistene i Agenstvo beskriver dommene til de andre dømte fangene som er benådet, og skriver at det i realiteten nok dreier seg om langt flere.

I juni 2023 bekreftet Putin for første gang offentlig at han hadde signert et dekret, som tilsier at dømte fanger som frivillig reiser til Ukraina, vil bli benådet, ifølge BBC.

Uttalelsen kom rundt ett år etter at den avdøde Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin, skal ha startet rekrutteringen av fanger fra russiske fengsler.