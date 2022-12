Dømt etter å ha skutt Lady Gagas hundepasser

Det skal ha vært en tilfeldighet at det var akkurat Lady Gagas bulldoger mannen gikk etter, skriver ABC News. Hunderasen fransk bulldog kan selges for tusenvis av dollar. Etterforskerne tror ikke den tiltalte var klar over at hundene tilhørte Lady Gaga.

– Jeg ble slått, kvalt, skutt og etterlatt

Hundepasseren Ryan Fisher ble alvorlig skadet i angrepet, og forklarte seg i retten mandag. Han publiserte også uttalelsen på Instagram:

– Det er vanskelig å tro at det er nesten to år siden jeg tok med Asia, Koji og Gustav på en kveldstur da jeg plutselig måtte kjempe med alt jeg hadde for å beskytte hundene mot tyveri. Men det var ikke nok: Jeg ble slått, kvalt, skutt og etterlatt mens jeg forblødde på fortauet og gispet etter livet. Og Koji og Gustav var borte, forteller hundepasseren.

Det grove hunderanet skjedde på den berømte Sunset Boulevard i Hollywood den 24. februar i fjor. Tre menn kjørte omkring og så etter bulldogger de kunne kidnappe. Hovedtiltalte i saken skjøt hundepasseren med et halvautomatisk våpen under ranet.

En halv million i dusør

Lady Gaga utlovet en dusør på en halv million dollar for å bli gjenforent med hundene, og lovet ikke å stille spørsmål. Hundene ble også returnert noen dager senere av kjæresten til en medtiltalt. Også hun er tiltalt, men i en egen sak som er berammet neste år, ifølge ABC news.

DUSØR: Lady Gaga utlovet en halv million dollar i dusør til den som kunne gjenforene henne med de to franske bulldogene som ble stjålet "No questions asked". Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Tiltalte som skjøt erkjente forholdene mandag, og ble dømt til 21 års fengsel etter tiltalen. Også en av hans medtiltalte erkjente straffskyld for drapsforsøk.

Mannen som skjøt ble ved en feil løslatt tidligere i år, men ble innbragt etter fem måneder på frifot.

Lady Gaga har ikke umiddelbart svart på avisas henvendelser.