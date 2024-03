Dommeren ante ikke hva som var i ferd med å skje

– Jeg kunne ikke tro hvor mange drapstrusler jeg fikk, sier Lamberth til Reuters.

Det er første gang han går offentlig ut med truslene.

Den 80 år gamle amerikanske føderale dommeren har vært involvert i mange saker i løpet av karrieren, og han har blitt truet av narkotikakarteller, kriminelle og ekstremister fra al-Qaida.

Men alt dette ble småtterier sammenlignet med det som startet i 2021.

FIRE ÅRS FENGSEL: Dokumenter fra saken mot Devlyn Thompson, som deltok i et av de mest voldelige angrepene på Kongressen 6. januar 2021. Han ble dømt til fengsel i tre år og ti måneder av Royce Lambert. Foto: Jon Elswick / AFP / NTB

Telefonsvareren hans fylles opp med verbale drapstrusler. På nettstedene hagler det med krav om at han må henrettes.

Skremmekampanje

Nyhetsbyrået Reuters har snakket med mer enn et dusin dommere og et 20-talls etterforskere. Deres konklusjon er at Donald Trump-lojalister driver en skremmekampanje mot rettsvesenet.

Flesteparten av truslene kommer nemlig fra Trump-tilhengere på ytterste høyre fløy. Det tok virkelig av etter at Trump-tilhengere angrep Kongressen i 2021, noe som førte til at mange av dem ble dømt til fengsel etterpå.

Trump har omtalt disse tilhengerne som «patrioter» og «politiske fanger».

De fleste truslene kommer etter at Trump selv har gått til verbalt angrep på dommere, viser data som Reuters har samlet inn. Den tidligere presidenten er for tiden tiltalt for 91 lovbrudd fordelt på fire straffesaker.



– Hver gang Trump er i retten, ser vi en merkbar økning i trusler rettet mot dommeren som håndterer saken, sier Jon Trainum hos US. Marshalls til Reuters.

Dommer Lamberth understreker at det også kommer trusler fra venstresiden.



Sporet opp dommeren

Høyrepopulistene maler et bilde av Lamberth som del av konspirasjonen om «deep state». En forestilling om at det finnes et hemmelig nettverk av maktpersoner som har sin egen skjulte agenda.



Én person klarte å spore opp hans hemmelige telefonnummer, og ringte gjentatte ganger med detaljerte trusler om hvordan han skulle drepes.



LEVER MED TRUSLENE: Lamberth på plass på kontoret sitt i Washington. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Denne personen ble identifisert og fikk beskjed om å slutte å ringe, men han ble ikke pågrepet. Saken fikk ikke andre konsekvenser enn at Lamberth oppdaterte sikkerhetssystemet sitt hjemme.

– Hendelsen skapte en frykt for at truslene kan komme fra hvem som helst, sier Lamberth, som ble utnevnt til føderal dommer av den republikanske presidenten Ronald Reagan i 1987.

Har aldri sett maken

Lamberth er ikke alene om å motta drapstrusler på grunn av sin dommergjerning. Siden 2020 har antall alvorlige trusler mot føderale dommere i USA fordoblet seg, skriver Reuters.

US. Marshalls har dokumentert nærmere 27.000 truende eller trakasserende meldinger rettet mot føderale domstoler fra høsten 2015 til våren 2022. Dette er et omfang etaten ikke har sett maken til i sin 234-årige historie.

MOR OG SØNN: Lisa Marie Eisenhart ble dømt til 2,5 års ubetinget fengsel og sønnen Eric Gavelek Munchel til fengsel i nesten fem år. Begge deltok i angrepet på Kongressen 6. januar 2021. Foto: Metro Nashville Police Department / AP / NTB

Som Lamberth sier, kommer det også trusler fra venstresiden mot dommere og rettsvesenet.

Etter at Høyesterett fjernet retten til abort i 2022, ble en bevæpnet mann pågrepet utenfor hjemmet til høyesterettsdommer Brett Kavanaugh. Han sa at han ønsket å drepe dommeren, men har senere erklært seg ikke skyldig mens han venter på rettssaken.

Reuters skriver at blant de 14 sittende dommerne og fire pensjonerte dommerne som nyhetsbyrået har intervjuet er det flere som kvier seg for å dele detaljer om truslene og hvilke tiltak som er gjort, men alle uttrykker bekymring over utviklingen.

– Vi kan ikke ha det sånn at dommere blir redde for represalier etter en upopulær avgjørelse, sier ankerettsdommer Richard Sullivan til Reuters.

– Trump ledet an

Flere er tydelige på at Trump har vært delaktig i å forverre situasjonen helt siden valgkampen i 2016, da han gjentatte ganger gikk til verbalt angrep på en dommer som håndterte svindelsøksmålet mot Trump University.

– Det var Donald Trump som ledet an, sier Justine Maureen O'Connor, en pensjonert dommer fra Ohios høyesterett. Republikaneren gikk av for to år siden, og hevdet da at Trump legitimerte hets mot dommere med måten han omtalte dem på.

Det er dessuten bare noen dager siden Trump under den konservative konferansen CPAC uttalte at hans fiender vil møte «dommedag» etter presidentvalget i november.

Reuters skriver at verken Trump eller hans talspersoner ville kommentere saken.



De som etterforsker truslene mot Lamberth, er ikke i tvil om at flere av truslene er reelle og utgjør en fare for livet hans.

– Jeg måtte ha livvakter med meg i et par år. Å leve slik gjør noe med deg, sier han.

Trump er selv tiltalt for hendelsene 6. januar 2021. Ifølge tiltalen ble mange av demonstrantene villedet av Trump til å tro at visepresident Mike Pence kunne sette valgresultatet til side.