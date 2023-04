«Dommedags-mamma» møter i retten denne uken

Siktet for å ha drept barna sine:

FORHATT: Lori Vallow Daybell i retten i Hawaii den 26. februar i 2020. Foto: Dennis Fujimoto / The Garden Island via AP

Rettssaken mot drapstiltalte Lori Vallow Daybell startet mandag denne uken i Idaho.

Den såkalte «dommedagsmammaen» og ektemannen hennes, Chad Daybell, er anklaget for å ha drept Loris to barn, Joshua Jaxon «J.J.» Vallow og Tylee Ryan.

De er også siktet for å ha drept Chads ekskone, Tammy Daybell.

Dommedagsprofetier

Aktor har fremmet en påstand om at drapene hadde sammenheng med parets religiøse tro, som involverte dommedagsprofetier.

Chad er en selvpublisert forfatter av dommedagsscenarier.

DOMMEDAG: Chad Daybell var overbevist av flere dommedagsprofetier. Foto: Rexburg Police Department via AP

Det var også på grunn av fascinasjonen for det religiøse at de to møttes.

En gang i 2018 traff de hverandre på en konvensjon, og endte opp med å lage religiøse podkaster sammen.

Begge var gift da de møttes. Men relasjonen utviklet seg til en fatal kjærlighetshistorie.

Sammen står Chad og Lori overfor flere siktelser, inkludert drap, konspirasjon og storslått tyveri, i forbindelse med rettssakene.

Begge har erkjent straffskyld på alle anklagene, men rettssakene vil foregå hver for seg.

Hva skjedde med J.J. og Tylee?

I november 2019 dro Chad og Lori til Hawaii for å gifte seg – uten barna.

Like før de giftet seg, fant politiet Chads ekskone – Tammy Daybell – død, og erklærte at det skyldtes naturlige årsaker.

Senere samme måned ble J.J. og Tylee meldt savnet av J.J. sine besteforeldre.

De ba politiet om å gjennomføre en velferdssjekk av barna samtidig som de meldte dem savnet.

BROR OG SØSTER: J.J. (t.v.), og Tylee (t.h.) ble meldt savnet i 2019. Foto: National Center for Missing & Exploited Children via AP

Da de først gjorde det, og ikke fant barna, skjønte de at J.J. og Tylee ikke hadde blitt sett siden september samme år.

Mens etterforskerne lette etter søskenparet, dro Lori og Chad tilbake til Hawaii.

I desember 2019 ble politiet mistenksom på omstendighetene til Tammy Daybells dødsfall, så de gravde opp igjen kroppen hennes for å gjennomføre en obduksjon.

Samme måned døde Loris bror. Det ble erklært at også han døde av naturlige årsaker.

ARRESTERT: Lori Vallow Daybell ble arrestert i februar 2020. Foto: Madison County Sheriff's Office via AP

I januar beordret politiet at Lori måtte komme hjem fra Hawaii, for å gjennomføre et avhør.

Det var først i februar at Lori ble arrestert. Både Lori og Chad nektet å si noe som kunne føre til at barna ble funnet.

Men så kom gjennombruddet. Politiet fikk tilgang til Chad sin telefonlogg, og fant ut at telefonen hans var lokalisert ved en av eiendommene han eide i september 2019.

I juni 2020 ble restene av barna funnet begravet på eiendommen som tilhørte Chad. Da ble også Chad arrestert.

FUNNET: På en av Chad Daybell sine eiendommer, fant politiet kroppene til de to barna. Foto: John Roark / The Idaho Post-Register via AP

Risikerer livstid i fengsel – slipper dødsstraff

Lori har også blitt tiltalt i Arizona for konspirasjon om å begå overlagt drap i forbindelse med døden til sin fjerde ektemann, Charles Vallow.

Charles Vallow ble skutt til døde i 2019 av Loris bror Alex Cox, som senere døde av naturlige årsaker.

Lori og broren sa at skytingen var i selvforsvar, og Lori har erklært seg ikke skyldig.

RETTSSAK: Rettssaken mot Lori startet denne uken, her fra en rettssal den 6. mars i 2020, i Idaho Foto: John Roark / The Idaho Post-Register via AP

I mars i år avgjorde en dommer at Lori ikke risikerte dødsstraff i sin nåværende drapsrettssak.

Rettssaken varer i ti uker, og Lori risikerer livstid i fengsel dersom hun blir dømt.