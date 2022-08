Dokumenter lå blandet med aviser

DOKUMENTER: Justisdepartementet hadde mistanke om at de beslaglagte dokumentene inneholdt noen av USAs mest bevarte hemmeligheter. Foto: Mandel Ngan / AFP / NTB

Det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde fredag et dokument som redegjør for bakgrunnen for FBIs ransaking av tidligere president, Donald Trumps hjem 8. august.

Dokumentet gir noe innblikk i hva etterforskningen mot Trump har avdekket. Blant annet at 14 av 15 bokser som ble identifisert inneholdt dokumenter som var stemplet som «topphemmelig», ifølge AP.

Mange av disse dokumentene var blandet med diverse aviser, magasiner og personlig korrespondanse.

Ingen steder på Trumps eiendom i Mar-a-Lago er autorisert for lagring av klassifisert materiale, ifølge dokumentet.

TRUMPS HJEM: Tidligere i august ransaket FBI Trumps hjem, Mar-a-Lago i Florida og beslagla en rekke dokumenter. Foto: Steve Helber / AP / NTB

Inneholdt etterretning

Ransakingen ble begjært etter at det tidligere ble beslaglagt totalt 184 unike dokumenter stemplet med «unntatt offentlighet», «hemmelig» eller «topphemmelig».

Disse var fjernet fra Det hvite hus etter at Trump gikk av som president. Det var også flere håndskrevne notater der.

Dette ga skjellig grunn til å tro at det var enda flere hemmeligstemplede dokumenter hjemme hos den tidligere presidenten, og ransakelsesordren ble gitt til FBI.

Ifølge Reuters hadde justisdepartementet mistanke om at dokumentene inneholdt etterretning og hemmelige kilder. Noe som er blant USAs mest bevarte hemmeligheter.

Krever umiddelbar stans

Trump har gått rettens vei for å kreve at det blir oppnevnt en rettslig tjenesteperson, en såkalt «special master», som kan gå gjennom bevisene på vegne av en dommer.

Ifølge advokatene må man gå ut fra at dokumentene FBI beslagla, er beskyttet av fullmaktene USAs president har. Dette mener de en dommer må ta stilling til før etterforskningen av Trump kan fortsette.

Etter offentliggjøringen av dokumentet fredag har advokatene hans på nytt sendt inn dette kravet, skriver Politico.

Trump gjentar også at han krever en umiddelbar stans i justisdepartementets gjennomgang av de beslaglagte dokumentene fra hjemmet hans.