Dødstrend tar av på TikTok: – Morbid

Støtt og stadig er det nye fenomener som trender på TikTok.

Det være seg å organisere kjøleskapet med gjennomsiktige plastbokser, eller å bruke diabetes-medisin som slankemiddel.

Har du vært samlet med storfamilien i julen? Hvis du kjeder deg kan du kanskje inspireres av videoene nedenfor, eller kanskje ikke.

En trend – som går ut på å lure familiemedlemmer trill rundt – har nemlig tatt av på den sosiale plattformen i løpet av høytiden.

Får seg en støkk

I videoene, som til nå i størst grad har kommet fra USA, gis det beskjed om at en kjendis er død, før reaksjonen foreviges på kamera.

Er personen bak kameraet «heldig», mottas budskapet med et sjokkartet utbrudd.

Noen reagerer så sterkt på dødsbudskapet at de begynner å hyle eller gråte.

Artister som for eksempel Jon Bon Jovi og Bruce Springsteen påstås å ha dødd – uten at det har rot i virkeligheten. Begge de nevnte er for ordens skyld ikke døde.

Her er noen eksempler:

Rister på hodet

Mens TikTokerne får seg en god latter, høster trenden blandet respons på det store internett.

– Hvor gikk det galt for de unge? skriver en Twitter-bruker.

– Rart, skriver en annen som fatter seg i korthet.

Fake celebrity death announcements are going viral in new TikTok trend. pic.twitter.com/r8SBqMx0pN — Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2022

Ser likhetstrekk

Carina Elise Godou er foredragsholder og TikTok-ekspert. Hun har en klar mening om trenden.

– Personlig synes jeg denne trenden er litt vel morbid, og jeg ville nok ikke ha lurt mine egne foreldre til å tro at deres favoritt-kjendiser er døde, sier Godou.

Hun antar at videoene er en uskyldig hevn på alle de hvite løgnene som barn gjerne blir servert av foreldrene sine i oppveksten.

EFFEKT: Foredragsholder og ekspert på TikTok, Carina Elise Godou, håper kjendisene i det minste får flere følgere. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Dette er ikke første gang trender som fanger motpartens reaksjon på noe negativt, går viralt på TikTok. Umiddelbart forbinder jeg den med trender hvor man forteller partneren sin om uønsket graviditet, utroskap eller annet dårlig nytt, for å så legge ut sin kjæres reaksjon på TikTok.

Godou sier det handler om å være så ekstrem som mulig for å skape reaksjoner.

– Slike trender er nok ikke alltid risikofrie. Noen får seg kanskje en god latter, andre ser jeg for meg at kan ende i en lite hyggelig diskusjon dersom reaksjonen ikke ble så konstruktiv som forventet.

Hun legger til:

– Jeg håper at de aktuelle kjendisene i det minste går ut fra den lite hyggelige trenden med noen flere følgere på Instagram, et hopp i seertall eller avspillinger, eller annen positiv oppmerksomhet i deres valuta.