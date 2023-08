Dødstallet stiger etter skogbrann

Med 67 bekreftede dødsfall har nå Lahaina-brannen overgått Hawaiis forrige største naturkatastrofe da 61 mennesker omkom i en tsunami som feide inn over byen Hilo i 1960.

Brannen som startet tirsdag er fortsatt aktiv, melder fylkesmyndighetene på Maui natt til lørdag norsk tid.

Hundrevis av øyas innbyggere har søkt ly på War Memorial Gymnasium, hvor Røde Kors, Maui County og andre organisasjoner gir hjelp og forsyninger.

Flere tusener av innbyggere er evakuert.

Spøkelsesby

Den historiske byen Lahaina er hardt rammet av brannene og flere av byens beboere er i sorg etter hva som skjedd med deres hjemby.

- Jeg var i en tilstand av sjokk. Det ser virkelig ut som en spøkelsesby, sa Kathleen Dukes som er født og oppvokst i Lahaina til CNN.

Myndighetene anslår at rundt 80 prosent av byen er brent ned. Gjenoppbygningen forventes å koste milliarder av dollar.

OMFATTENDE: Brannen på Hawaii har tatt minst 67 menneskeliv. Foto: Matthew Thayer / AP

Hawaii-guvernør Josh Green uttalte til CNN at det forventes at dødstallet vil stige etter hvert som søkearbeidet fortsetter.

– Det er fortsatt hundrevis av brente bygninger som ikke er gjennomsøkt enda, sa Maui-ordfører Richard T. Bissen Jr. til NBC News fredag.

Myndighetene har begynt å gi beboere og hotellgjester tilgang til deler av Lahaina-området til tross for begrenset strøm, vann og mobiltjeneste.

SPØKELSESBY: Byen Lahaina er hardt rammet av skogbrannen. Foto: AP Photo/Rick Bowmer

Varsler granskning

Delstatens justisminister, Anne Lopez, varsler at myndighetenes håndtering av skogbrannene skal granskes.

– Justisdepartementet skal gjennomføre omfattende gjennomgang av beslutningstaking og retningslinjer før, under og etter skogbrannene på øyene Maui og Hawaii denne uken, sier Anne Lopez.

Kunngjøringen kom natt til lørdag norsk tid, kort tid etter at lokalmyndighetene på Maui kunngjorde at dødstallet der har økt til 67 og etter at kritikken har økt mot myndighetenes håndtering av brannene.

Innbyggere i Lahaina har klaget over at de ikke fikk noen advarsler om brannen, som førte til at folk i byen ble innesperret av flammene.



– Justisdepartementet deler sorgen med alle og våre tanker går til alle som er berørt av denne tragedien, sier Lopez.

– Departementet mitt er forpliktet til å innhente oversikt over beslutningene som ble gjort før og under brannene, og vi skal dele resultatene fra gjennomgangen, sier hun.

Ikke meldt om rammede nordmenn

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de ikke har informasjon som tilsier at norske borgere er rammet av brannene på Hawaii.

– Utenriksdepartementet har heller ikke oversikt over antallet norske borgere på Maui, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i en e-post.