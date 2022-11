Dødsdømt krigsfange åpner opp: – Smerten var helt vanvittig

Det er glede og latter når de to krigsveteranene endelig møtes for første gang.

– Det er godt å se deg, mann. Virkelig godt å se deg, sier Shaun Pinner mens han gir Arnstein Tranøy en god klem.

GLEDELIG MØTE: De to har tidligere kommunisert gjennom sosiale medier. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg trodde aldri det skulle skje, om jeg er ærlig.

De siste seks månedene har nemlig Shaun Pinner vært i russisk fangenskap. Den 49 år gamle marinesoldaten ble tatt til fange av russiske styrker under forsvaret av Mariupol i april. Deretter ble han torturert og dømt til døden.

FENGSLET: Her er Pinner fengslet i Donetsk sammen med Aiden Aslin, og Brahim Saadoun. Foto: SUPREME COURT OF DONETSK PEOPLE

Vanvittig smerte og sult

– For å være helt ærlig har jeg håndtert det bedre enn de fleste, sier Pinner, som har ni års erfaring fra det britiske militæret. Han har trent seg opp til krig på høyt nivå.

– Men selvsagt, du kan ikke trene deg selv for smerte, smerten var helt vanvittig.

Til tross for torturmetoder som elektrosjokk, falske henrettelser og isolasjon, var sultingen det verste for Pinner.

– I 50 dager spiste vi bare brød og vann.

SULTET: Shaun Pinner veide 65 kilo da dette bildet ble tatt. Foto: AP / NTB

Pinner gikk ned 20-25 kilo i løpet av noen få måneder.

– Det er ingen unnskyldning for måten vi ble behandlet. Jeg ble knivstukket i foten. Jeg har fremdeles arr etter torturen, forteller Pinner mens han viser oss et av dem.

Hjemme i Norge skjønte Tranøy at noe var galt da han ikke lenger hørte noe fra Pinner.

Jeg fulgte ham hele veien fra 24. februar. Så plutselig ble det stopp. Da skjønte jeg at noe var skjedd. Arnstein Tranøy

BEKYMRET: Tranøy var bekymret for kameraten da han ikke fikk noen informasjon. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kan gjøre en forskjell

Arnstein Tranøy er selv krigsveteran, og har et brennende engasjement for Ukraina. I åtte år har han drevet organisasjonen Norsk Ukrainastøtte. Organisasjonen samler inn penger og sender utsyr til Ukraina.

BISTAND: På bildene ser man noen av bidragene Arnstein og organisasjonen hans har gitt til Ukraina. Foto: Norsk Ukrainastøtte

– Man føler at man kan gjøre noe. At man kan gjøre en forskjell.

Det var gjennom dette han opprettet kontakt med den britiske soldaten. Pinner forteller at støtten fra Tranøys organisasjon har vært uvurderlig.

– Mye av det helt essensielle blir oversett, slik som kommunikasjonsutstyr, kabler, verktøy og feltklær. Slike essensielle ting har vi fått gjennom Norsk Ukrainastøtte.

TAKKNEMMELIG: Shaun er veldig takknemmelig for alt Arnstein har bistått med. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Begge er enige om at tillit er viktig, og at korrupsjon er et stort problem i Ukraina.

– La oss ikke benekte at Ukraina sliter med korrupsjon, sier Pinner.

Tranøy nikker og legger til at det nettopp var derfor han ville sette opp organisasjonen.

– Alle kan se hva vi gjør, vi skjuler ingenting. Alle pengene vi får er donert, vi får ingenting fra regjeringen eller store selskaper. Det er privatpersoner som donerer fra sine egne lommebøker, forklarer han.

Et vidunderlig land

Tranøy har hatt et nærmere forhold til Ukraina enn de fleste, første reise tok han i 2002.

– Jeg kjenner landet i fredstid også, og det er et vidunderlig land.

Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Pinner er enig med nordmannen. Han kjenner også Ukraina godt, og Mariupol har han kalt sitt hjem. Han har ett barn og har bodd i Ukraina de siste fem årene sammen med konen sin Larysa.

– Hun er fantastisk! Hun har måttet finne seg i mye.

Larysa jobber selv med humanitært hjelpearbeid, og vil ikke forlate Ukraina før russerne gjør det.

STØTTENDE: Konen til Shaun motiverte ham til å fortsette å kjempe. Foto: Privat

– Fortsett å slåss

Da Pinner i april innså at slaget var tapt, hadde de ikke mer ammunisjon, mat eller vann igjen. De var omringet. Han ringte konen sin, og gav beskjed om at de enten ville dø eller bli fanget.

– Jeg sa at jeg elsket henne.

Svaret fra kona overrasket Pinner, beskjeden fra henne var klar: «kjemp og overlev, fortsett å slåss».

GJENFORENT: På dette bildet er Shaun og Larysa endelig gjenforent etter løslatelsen. Foto: Privat

Det var ikke den telefonsamtalen Shaun hadde ventet.

– Hun var sint og ba meg om å fortsette kampen. Jeg trodde hun ville bryte sammen, men det gjorde hun ikke.

Deretter fortsatte Shaun og medsoldatene å krige.

GAV IKKE OPP: Soldatene fortsatte å kjempe hver dag. Foto: Privat

– Vi dro ut sammen om morgenen, men færre og færre kom tilbake på kvelden. Vi mistet noen nesten hver dag. Vi fortsatte helt til Zelensky ba oss om å trekke oss ut.

Lang vei til frihet

At Pinner skulle møte konen sin igjen, var ingen garanti. Veien til frihet har vært brutal. Som en del av de ukrainske væpnede styrker, skulle Pinner ha status som krigsfange. Men russiske statsmedier fremstilte ham som en leiesoldat.

Pinner ble utsatt for både fysisk og mental tortur. Han ble plassert i en liten mørk celle uten vindu.

TORTURERT: I fangenskap ble Pinner torturert både fysisk og mentalt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

I isolasjon aner du ikke om det er natt eller dag. Du ser ikke sollys på kanskje to måneder. Du kjenner ikke frisk luft. Shaun Pinner

Pinner forteller at fangevokterne noen ganger spilte ekstremt høy musikk.

– I det første fengselet spilte de heavy metal tre timer på repeat. Fangevokteren sa: «du kommer nok ikke til å like dette», men det var ikke så ille. Slipknot hadde jeg jo på spillelista.

HEAVY METAL: Briten er Slipknot-fan, så Heavy Metal-musikken i fengselet var ikke så ille. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det Shaun derimot syntes var ille, var da han ble overført til et nytt fengsel hvor de spilte musikk fra en dårlig russisk radiostasjon. Blant annet ABBA.

– Mamma Mia flere ganger om dagen! Jeg ble veldig lei til slutt, det var mer tortur enn noe annet, ler Pinner.

Bærer fremdeles preg

I september ble briten en del av en fangeutveksling. Pinner kunne først ikke tro det.

PÅ VEI HJEM: De tidligere krigsfangene trodde ikk på løslatelsen før de satt på flyet. Foto: Privat

– Vi ble behandlet så dårlig på veien til flyet at vi først trodde vi skulle til Russland, eller var blitt solgt videre til et land i Midtøsten.

Turen til frihet innebar 15 timer på knærne med bind foran øynene i en lastebil. De satt på et metallgulv og hadde hendene bundet over skuldrene på personen foran seg. Pinner forteller om en veldig vond opplevelse.

– Jeg har fremdeles problemer med det nå, flere uker etterpå.

Han tar fremdeles blodprøver og får medisinsk oppfølging, da kvaliteten på vannet de drakk var så dårlig at de fikk dysentri, en tarminfeksjoner forårsaket av bakterier.

VIL TILBAKE: Krigsveteranen ønsker å flytte tilbake til Ukraina. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Føler du deg heldig?

– Selvsagt føler jeg meg heldig! Vi kom oss ut på hengende håret. Vi overlevde Mariupol, vi overlevde fangenskap, det blir ikke noen tredje gang, sier briten.

Pinner har tjenestegjort for den ukrainske marinen i fire år. Men nå skal han pensjonere seg. Han ser for seg en fremtid med humanitært arbeid, kanskje noe lignende som kameraten Arnstein Tranøy.