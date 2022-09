Døde i politiets varetekt

På en pressekonferanse sent onsdag kveld sa Rhonda Blackmore i Saskatchewan-politiet at siktede Myles Sanderson fikk et illebefinnende etter pågripelsen, og at han døde på sykehus.

Politiet i Canada pågrep Sanderson, som er siktet for ti knivdrap i delstaten Saskatchewan.

Han skal være pågrepet nær småbyen Rosthern klokken 15.30 lokal tid. (23.30 norsk tid). Dette meldte kanadisk politi på Twitter. Tre timer senere lekket nyheten om at han ikke var i live.

Pågrepet etter biljakt

Myles Sanderson ble pågrepet omtrent 100 kilometer sørvest for området der drapene skjedde søndag. Bilen hans skal ha blitt kjørt av veien etter en biljakt. På bildene fra stedet kan man se en pickup med utløst kollisjonspute. Global News rapporterte først fra en rekke kilder i politiet at Myles Sanderson hadde overgitt seg og var tatt med i en ambulanse. Han skal ha dødd av skadene kort tid etter.

Etterforskende politi tar bilde av bilen på stedet der de pågrep den mistenkte Myles Sanderson. Pågripelsen skjedde langs motorvei 11 i Weldon, Saskatchewan, Canada den 7. september. Foto: LARS HAGBERG/ AP

Politiets representant Rhonda Blackmore opplyste i en pressekonferanse sent onsdag kveld at Myles Sanderson fikk et illebefinnende etter pågripelsen, og at han døde på sykehuset. Dette ser ikke ut til å stemme over ens med opplysningene til AP og Global News om at han døde av selvpåførte skader.

Tidligere onsdag kveld (norsk tid) ba politiet i Canada folk om å holde seg innendørs etter en ny observasjon av Sanders. Han skulle være observert i en ny bil, og politiet advarte om at han kunne være bevæpnet med kniv.

Politijakten begynte søndag

Politiet slo alarm søndag etter knivangrep en rekke steder i James Smith Cree Nation-reservatet og i småbyen Weldon. Totalt er elleve personer drept, og flere er såret. I utgangpunktet etterlyste politiet.

Først etterlyste politiet to brødre: Myles Sanders(30) og Damien Sanders (31). De etterlyste en Nissan Rouge, og antok at det befant seg to menn i bilen etter observasjoner. Tirsdag ble det kjent at Damien Sanders var funnet sted der de første angrepene fant sted, og at han hadde skader som ikke var selvpåført.

Frykt i området

Politiet har uttalt at de trodde Myles Sanders oppholdt seg et sted i byen Regina. De antok at han var skadd og muligens kom til å oppsøke legehjelp.

James Smith Cree Nation er verket tettbebygd eller stort. Hendelsen har rammet alle som bor der. Foto: COLE BURSTON / AFP

Sanders har vært ettersøkt lokalt siden begynnelsen av juli, da han ikke møtte opp til kontroll etter en prøveløslatelse. Han har et omfattende rulleblad, og har tidligere vært dømt for blant annet vold og vinningskriminalitet. Totalt skal han ha vært felt i retten for 59 forhold, mange av dem voldsrelaterte. Ifølge Marco Mendicino, som er statsråd for offentlig sikkerhet, vil det bli åpnet etterforskning av vurderingene som første til løslatelse.

Folk i området har vært rammet av sorg og frykt. Tirsdag omringet politiet et hus i James Smith Cree Nation-reservatet, men det viste seg at siktede likevel ikke oppholdt seg der.

Ti av de drepte i knivmassakeren. Øverst: Bonnie Burns, Carol Burns, Christian Head, Lydia Gloria Burns, and Lana Head. Nederst: Wesley Petterson, Thomas Burns, Gregory Burns, Robert Sanderson og Earl Burns. Den ellevte personen som er funnet drept er Damien Sanders, den eldre broren til Myles Sanders. Foto: Handout /kanadisk politi / NTB

– Meningsløst

Politiet har tidligere uttalt at flere av ofrene virker tilfeldig utvalgt. Siden har de moderert uttalelsen, og sagt at enkelte av ofrene ble angrepet med hensikt, mens andre er tilfeldige ofre.

Etterforskningen er i full gang, og et nærmere hendelsesforløp vil bli avklart. Onsdag snakket slektninger av ofrene om det de kaller et mareritt. De ønsker svar fra myndighetene.

Mark Arcand, broren til Bonnie Burns (48) og onkel til Gregory Burns (28) sier til nyhetsbyrået AP at dette er en meningsløs og forferdelig handling.

– Vi er ødelagt. Det føles som et mareritt. Det oppleves ikke som noe virkelig. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor? Vi har ingen svar, sa han på en pressekonferanseonsdag.

Arcland fortalte at søsteren hans hadde forsøkt å hjelpe sønnen sin, som blødde i oppkjørselen til hjemmet deres etter å ha blitt knivstukket flere ganger.

– Hun ble knivstukket to ganger. Hun døde ved siden av sønnen sin. Hun forsøkte å beskytte ham, sier Arcand.

Også en nabo skal ha løpt bort for å hjelpe sønnen, og hun ble også stukket i hjel, sa han.

Reservatet er hardt rammet

Av de ti ofrene som ble oppdaget søndag er ni av dem medlemmer av Cree-samfunnet. Det siste offeret var en eldre enkemann som bodde i landsbyen Weldon.

Blant de atten sårede er det en 17-åring og en ung tenåring, opplyser politiet. Den andre sønnen til Bonnie Burns er blant de sårede. Han skal ha fått et kutt i halsen. Tilstanden er fortsatt kritisk for tre av de skadde.

Informasjon om flere av de drepte er kjent gjennom sosiale medier, der slektninger og venner har offentliggjort opplysninger, skriver nyhetsbyrået AP. Blant dem er en militærveteran, en rådgiver for rusmisbrukere, en tobarnsmor som jobbet som sikkerhetsvakt på et lokalt casino.