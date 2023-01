Dmitry nekter å sende døtrene på skolen: – Søppel

– Jeg vil ikke at barna mine skal hjernevaskes med Putins politiske søppel.

Det sier Dmitry Skurikhin, som ikke sender sine tre døtre på skolen på mandagsmorgenene. Grunnen er den nye praksisen som ble satt i gang i september.

Ifølge den nye planen starter uken med sang av nasjonalsangen. Deretter heises det russiske flagget, før studentene går inn i klasserommet.

Den første timen inneholder et nytt fag som heter «Samtaler om viktige ting». Det tar for seg blant annet historie, fedrelandet og det som skjer i Ukraina.

FEIRING: Dmitry sammen med døtrene sine på et nyttårsfeiring. Foto: Privat

Russlands president Vladimir Putin holdt den første forelesningen selv. Undervisningen ble kritisert av russiske foreldre, blant dem 48 år gamle Dmitry Skurikhin.

Han har fem døtre. Tre av dem er i skolealder, men på mandagsmorgener blir døtrene hans hjemme.

– Dette er en skole, ikke en politisk arena, og jeg skal ikke sende barna mine på skolen så lenge det faget finnes, sier han til TV 2.

Skurikhin bor i landsbyen Russko-Vysotskoye. Han er leder av foreldregruppen på skolen som døtrene går på.

KLASSEROMMET: Bildet viser en mandagsmorgen på en skole Dmitrys døtre går på. Klassen er på 32 elever, men bare halvparten dukker opp til første time mandag morgen, ifølge Dmitry. Foto: Privat

Ifølge ham er det mange familier som velger å gjøre det samme. Halvparten av pultene er tomme mandag morgen.

Underviste matte

Ukestarten er også tøff for mange lærere som ikke støtter Putins politiske beslutninger. Enten velger de sine ord med omhu, eller så underviser de i et helt annet tema enn det som står i planen.

Læreren Tatyana Chervenko, som har undervist matte i åtte år, valgte det siste.

KRITISK Læreren Tatyana Chervenko mener skolen ikke bør være et sted der lærerne deler politiske budskap. Foto: Privat

– I begynnelsen fulgte jeg planen litt. Forventningen var ikke at vi skulle si direkte til studentene at «krig er bra», men at vi på en eller annen måte skulle fortelle at vi burde støtte det som skjer i Ukraina, sier Chervenko til TV 2 fortsetter:

– Jeg ville rett og slett ikke lyve.

Fikk sparken

Den erfarne læreren valgte å undervise matte heller enn å snakke om krig og politikk. Derfor ga skoleadministrasjonen henne en advarsel om at hun burde følge planen.

– Det var ikke en bok vi skulle følge. Utdanningsdirektoratet laget bare noen dokumenter. Mellom linjene lå det en forventning om at lærere bør oppfordre til tanker som at fedrelandet er mer verdifullt enn livene våre, og at vi bør ofre oss for fedrelandet hvis det trengs, forteller læreren.

Likevel fortsatte hun å undervise i matte. Hun snakket også med journalister om hva som skjer inn i klasserommet.

Det kostet henne dyrt. 26. desember 2022 fikk hun sparken.

Mange

Chervenko er ikke alene. Ifølge Daniil Ken, som er leder for Russian Alliance of Teachers, er det mange lærere som har fått sparken på grunn av det nye emnet.

MANGE: Daniil Ken jobbet som lærer i ti år, men fikk sparken for to år siden. Foto: Privat

– Vi har også fått mange henvendelser fra lærere som ikke vil bli del av den undervisningen. Det er også mange som ikke tør å ta kontakt, sier Ken til TV 2.

– Endret planen

Ken forteller at undervisningsopplegget har blitt kritisert av både lærere og foreldre siden september, og at russiske myndigheter har endret innholdet av undervisningen etter dette.

UKRAINA: Bildet viser en side med dokumentene som er laget av utdanningsdirektoratet. Øverst på bildet står en setning om at Ukraina er et instrument for ødeleggelse av Russland. Foto: Privat Les mer Bildet viser en russisk soldat som mistet livet sitt i Ukraina. Foto: Privat. Les mer Bildet viser en russisk soldat som mistet livet sitt i Ukraina. Les mer

– Det var dokumenter som eksempelvis fortalte om de såkalte «nazistene» i Ukraina, om russiske helter som mister livet sitt i krigen i Ukraina og hvordan vestlige land prøver å ødelegge Russlands suverenitet, og så videre, forteller Ken og fortsetter:

– Heldigvis har dette blitt fjernet etter kritikken.

– Kommer an på læreren

Det bekrefter «Sergej». Han er lærer på en skole i Moskva og underviser historie. Han ønsker ikke å bli navngitt på grunn av sin egen sikkerhet. TV 2 har derfor valgt å kalle ham «Sergej».

Ifølge ham har utdanningsdirektoratet endret på læringsplanen etter massiv kritikk fra både foreldrene og lærerne.

– Før var innholdet veldig patriotisk og handlet mye om det som skjer i Ukraina. Men nå handler temaene tilsynelatende om upolitiske ting, og dette er en lettelse for oss, sier han.

Likevel blir timen påvirket av lærerens politiske ståsted, ifølge Sergej. Dersom læreren er tilhenger av Putin, blir undervisningen ren propaganda.

– Hvis jeg får kritiske spørsmål, svarer jeg ofte ikke på dem. Jeg unngår å fortelle ting jeg ikke tror på, sier han.

– Føler du deg trygg i den timen som skjer mandagsmorgener?

– Nei, jeg føler meg ikke trygg. Det er mulig at jeg får sparken når som helst, svarer han til slutt.