Disse tre årsakene forklarer Israels våpenhvile-nekt

Denne uken vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som krever umiddelbar våpenhvile på Gazastripen.

For første gang i løpet av krigen gikk nemlig USA bort fra å legge ned veto, altså å blokkere resolusjonen.

Men betyr dette at en våpenhvile nærmer seg?



– Det er ingen tvil om at presset på Israel nå øker, sier historiker og postdoktor Erik Skare ved Universitetet i Oslo (UiO) til TV 2.

– Tiden renner ut

Krigen og det israelske bombardementet av Gaza har rast i snart seks måneder.

Siden resolusjonen ble vedtatt, er flere hundre palestinere drept av israelske styrker, ifølge lokale myndigheter.

Det er ikke lenger bare fare for hungersnød i Gaza, men hungersnøden starter nå, advarer FNs øverste domstol.

– Tiden renner ut, skrev FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) torsdag.

I denne saken får du svar på:

hva resolusjonen har å si,

hvem som har mest å vinne på en våpenhvile,

og hvorfor det stormer mellom USA og Israel

– Alvorlig for Israel



Til tross for at resolusjonen øker presset på Israel, er ikke dette nok, skal man tro Hilde Henriksen Waage.

Hun er professor i historie ved UiO og seniorforsker ved Prio.

– Resolusjonen er bare rådgivende, sier hun.

PROFESSOR: Og seniorforsker Hilde Henriksen Waage ved UiO og Prio. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Med det mener hun at Sikkerhetsrådet også har mulighet til å vedta resolusjoner hvor de setter makt bak kravene – noe de ikke har gjort nå.

– Men for Israel er dette alvorlig, fordi de i så mange internasjonale institusjoner er blitt bedt om å stanse krigen, sier hun.

– Ikke det viktigste

Israel og USA har selv lagt vekt på at resolusjonen er rådgivende. Det bekymrer imidlertid ikke forskerne:

– Det viktigste er ikke resolusjonen i seg selv. Det viktigste nå er å få til en våpenhvile som så kan forlenges, og at nødhjelp får slippe til, sier Skare.

Etter at resolusjonen ble vedtatt, har Israel sagt at de ikke er villige til å gå med på våpenhvile-kravene fra Hamas, som styrer Gazastripen.



Hamas krever at israelske styrker i en seks uker lang våpenhvile trekker seg helt ut av Gazastripen og at hundretusener av palestinere får vende hjem til nordlige deler av Gaza. Til gjengjeld foreslår de å løslate 40 av de 130 gjenværende gislene de tok under terrorangrepet 7. oktober.

Det viktigste i resolusjonen: Krav om umiddelbar våpenhvile under ramadan, som leder til en vedvarende og bærekraftig våpenhvile

Krav om å fjerne alle hindringer for leveranse av humanitær nødhjelp til Gaza

Krav om umiddelbar løslatelse av de gjenværende gislene på Gaza

Forhandlingene om våpenhvile har pågått i Doha i Qatar, hvor Hamas har sin politiske ledelse, og i Kairo i Egypt.

– Det som skjer i FN i New York, er kanskje ikke det viktigste. Det viktigste er samtalene mellom USA og Israel, sier Waage.

Mener Hamas tjener på det

På spørsmål om hvem som har mest å tjene på en våpenhvile, trekker begge forskerne frem sivilbefolkningen på Gazastripen.

– De er aldri blitt spurt av Hamas om de vil ha denne krigen, sier Waage, mens Skare svarer:

– Sivilbefolkningen, som har vært utsatt for teppebombing i seks måneder samt at rundt 1,6 millioner mennesker er internt fordrevet.

Skare trekker også frem at en våpenhvile forhåpentligvis også vil innebære innførsel av nødvendig nødhjelp.

– Som gjør at man kan unngå hungersnød.

Begge mener at Hamas dernest har mest å vinne på en våpenhvile nå.

– Hamas, eller det som er igjen av Hamas i Gaza, vil kunne omgruppere og kanskje få inn flere våpen via tunnelene, sier Waage.

Ifølge Skare er Hamas militært svekket.

– Men det er ingenting som tyder på at Israel vil klare å utslette Hamas, sier han, og presiserer at den islamistiske gruppen heller ikke er utryddet politisk eller sosialt.

HISTORIKER: Og postdoktor Erik Skare ved Universitet i Oslo. Foto: UiO

«Venneløs i verden»

Også Israel har sitt å vinne på en våpenhvile, fordi de stadig mister støttespillere.

– Det er helt åpenbart at Israel ikke er noe nærmere en militær løsning på konflikten, og jo lenger den pågår, jo mer isolert blir de internasjonalt, sier Skare.



Politikken til den israelske regjeringen har «gjort Israel fullstendig venneløs i verden», sier Waage, før hun fortsetter:



– Israel kan ikke leve alene som en stat i Midtøsten uten støtte. De har ødelagt alt de hadde bygget opp til de arabiske landene. Det ligger i grus.

Hun mener at de stadig blir mer avhengige av at USA støtter dem.

– Israel, selv om de kanskje ikke ser det slik selv, tjener på at krigen får en slutt, slår hun fast.



Israels motvilje til våpenhvile

Det er ifølge Skare spesielt tre grunner til at Israel ikke er interessert i våpenhvile nå:

VIL BOSETTE SEG HER: Jødiske bosettere har nå ønske om ulovlig å bygge seg hjem på Gazas strender, ifølge en BBC-artikkel fra mars 2024. På bildet ses palestinere som samlet seg i håp om nødhjelp sluppet fra fly i slutten av februar. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Netanyahus politiske fremtid. Han er tiltalt for grov korrupsjon, noe han nekter for. En fortsettelse av krigen gjør at rettssaken får mindre fokus. Netanyahu har også bedt om at den utsettes til etter krigen, noe retten ikke gikk med på. De høyreekstreme kreftene i Israel ser nødvendigvis ikke på terrorangrepet 7. oktober som en katastrofe, men som en mulighet til å bygge bosetninger i Gaza og fordrive befolkningen.

Man kan ikke undervurdere hvor traumatisert Israels befolkning er etter 7. oktober-angrepet, hvor flere jøder ble drept enn noen gang siden 2. verdenskrig.

– Man har sett på Israel som usårlig. Jeg tror mange israelere er skeptiske til å gå tilbake til status quo uten at man er sikker på at 7. oktober aldri gjentar seg, forklarer Skare.



– Satser på Trump

De to forskerne er enige om at forholdet mellom USA og Israel er i ferd med å endre seg, noe man ser ved at USA ikke stanset resolusjonen i Sikkerhetsrådet.

– Jeg tror det er en indikasjon på det ganske dårlige forholdet mellom Israel og USA, og ikke minst mellom Biden og Netanyahu, sier Skare.

VENNLIG TONE: Slik så det ut da den daværende amerikanske presidenten Donald Trump møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem mai 2017. Foto: Ronen Zvulun

Ifølge ham forsterkes den økende avstanden mellom de to landene også av de to statsledernes politiske fremtid.

– Netanyahu ønsker å fortsette krigen for å holde sin politiske karriere i gang, som følge av korrupsjonsanklagene mot ham, og Biden blir av viktige velgergrupper i USA omtalt som «Genocide Joe». Han må overbevise stemmegivere før presidentvalget.

Valget er i høst. Under nominasjonsvalget ble det gjennomført boikottaksjoner mot Biden. Det er særlig unge, muslimske og arabiske velgere som sto for disse boikottene, for å sende et signal til Biden i forkant av presidentvalget.



– Det er også åpenbart at Netanyahu satser på at Donald Trump kommer til å vinne presidentvalget. Trump er langt mer vennlig innstilt til de israelske høyreekstreme enn Biden, sier Skare, før han konkluderer:

– På mange måter kan man si at den politiske fremtiden til Biden og Netanyahu avgjøres i Gaza.