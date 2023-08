Disse russiske hackerne knyttes til koranhevn-SMS

Torsdag ble grensekontrollen skjerpet i Sverige etter koranbrenninger.



Den siste tids koranbrenninger i Sverige og Danmark har ført til raseri og opptøyer i en rekke muslimske land. Det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) sier Sverige har gått fra å være et «legitimt, til et prioritert mål for terror».



Denne uken ble det sendt tekstmeldinger til norske, svenske og danske mobilnumre der muslimer ble oppfordret til å ta hevn på grunn av flere tilfeller av koranskjending i skandinaviske land.



«Å tenne på den hellige koranen viser hykleri og svik fra Sverige og vestlige land. Jeg ber unge muslimer om å ta hevn på dem som tenner på Koranen. Insha’Allah, det kommer en dag der disse menneskene vil angre dypt.»

Det ble fremstilt som om det var Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah som sto bak oppfordringen.



Nettsiden til gruppen som står bak masseutsendelsen av tekstmeldinger i Skandinavia. Foto: Skjermdump

PST: Trolig ikke religiøst motivert

Fredag sa Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at en utenlandsk hackergruppe står bak tekstmeldingen om koranhevn.



Hensikten er ifølge PST trolig ikke religiøst motivert, men SMS-ene skal skape uro, splittelse og destabilisere det norske samfunnet.



Meldingen ble sendt fra plattformen til en gruppe som kaller seg Anzu Team.

Lars Lilleby er direktør for avdeling kontraterror i PST. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hackergruppen benytter for øvrig en plattform som tidligere har blitt tatt i bruk av russiske hackergrupper. PST kan imidlertid ikke konkludere med at den utenlandske hackergruppen opererer på vegne av Russland, sa Lars Lilleby, direktør for avdeling kontraterror i PST, på en pressekonferanse fredag.



Spor mot London

Så hvem er de russiske hackerne og hva er plattformen som kontraterrordirektøren viser til, men ikke kommer nærmere inn på?

Ved å bruke søkeverktøy som viser hvem som står bak det såkalte domenenavnet til Anzu Team, leder sporene til et selskap som er registrert på en adresse i London.

En mann i begynnelsen av 30-årene fra Moldova står oppført som eier.

TV 2 har sladdet navnet på selskapet og mannen. Foto: Gov.uk

Hans London-registrerte selskap fungerer som en digital plattform for hackergruppen Anzu Teams aktiviteter.

Det samme selskapet er også plattform for den russiske hackergruppen NoName057(16), som i fjor sommer hintet at de sto bak et dataangrep mot Norge.

I denne Telegram-meldingen hevdet hackergruppen NoName057(16) at dataangrepet påvirket Norge til å snu i spørsmålet om å frakte gods til Barentsburg på Svalbard. Foto: Telegram

Skal stå bak angrep mot norske mål

Denne hackergruppen ble dannet i mars 2022, og knyttes til en rekke angrep mot Ukraina, Norge, flere Nato-land og Nato-nettsider. De kunngjør fortløpende på sin Telegram-kanal hvilke mål de har slått til mot.

Blant norske mål som de hevder å ha angrepet det siste året, er Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Stortinget, Gassco, Kystverket og Statistisk sentralbyrå, samt teknologiselskapene Kongsberg og Kongsberg Maritime.

I mars hevdet hackergruppen at de hadde angrepet nettsidene til Kongsberg Maritime. Foto: Telegram

Dagen etter at Forsvarsdepartementet kunngjorde at Ukraina skulle få 1000 nye spiondroner og ytterligere NASAMS-materiell, skrev hackergruppen i en melding at de angrep Stortingets nettsider på grunn av Norges militære støtte til Ukraina.

Gruppen har tidligere uttalt at de opererer uavhengig av den russiske hackergruppen Killnet.

Sommeren 2022 lanserte NoName057(16) en «hackerdugnad», der de oppfordret frivillige til å delta i tjenestenektangrep. I februar i år hadde rundt 1500 sluttet seg til denne «dugnaden», ifølge sikkerhetsselskapet Radware.

– En større, russisk kampanje

Det svenske sikkerhetsselskapet Truesec bekrefter til TV 2 at de også har funnet spor som peker mot hackergruppen NoName057(16).

Selskapet som tidligere har gransket dataangrep mot Sverige, har denne uken undersøkt hvilke aktører som står bak tekstmeldingen om koranhevn.

– Dette er en del av en større, russisk kampanje, sier sikkerhetsekspert Marcus Murray i Truesec til TV 2 lørdag.

Formålet med masseutsendelsen av SMS-er er etter alt å dømme å skape geopolitisk uro, og forsøke å påvirke muslimer i Skandinavia til å vende seg mot vestlige land, sier han.

Det svenske sikkerhetsselskapet avdekket tidligere i sommer hvordan en annen russisk hackergruppe gikk frem, ved å leie dataservere i Tyskland for å kamuflere hvor angrepene kom fra.

Seniorrådgiver Eirik Veum i PST sier at de heller ikke kan utelukke at hackergruppen bak koranhevn-SMS-ene opererer på vegne av Russland.

– Vi jobber fortsatt etter flere hypoteser, men ser at hackergruppen har opptrådt på en plattform som andre hacktivister fra Russland har brukt, sier Veum til TV 2.