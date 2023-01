Disse gruppene kan hjelpe Putin i Europa: – Viktig å følge med

I en nylig publisert artikkel i New York Times hevder amerikanske tjenestepersoner at vestlige myndigheter mener brevbombe-angrepene i Spania ble instruert av russisk etterretning.

Myndighetene mener ifølge kildene at den høyreekstreme russiske militsen kalt RIM (Russian Imperial Movement) sendte brevbombene, oppfordret av russisk etterretning.

– Dette virker som en advarsel. Russland sendte et signal om at de var forberedt på å bruke terrororganisasjoner for å angripe Vesten, sier advokat Nathan Sales, som ledet utenriksdepartementets anti-terroravdeling under Trump-administrasjonen.

BREVBOMBE: Slik ser forsendingene som flere institusjoner har mottatt i Spania. Brevet som er avbildet er det som ble sendt til den ukrainske ambassaden i Madrid. Foto: Ukrainas utenriksdepartement / Reuters

– Viktig å følge med på

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, mener informasjonsgrunnlaget foreløpig er for lite til å fastslå at Russland «bestilte» angrepene.

Han utelukker imidlertid ikke at det finnes høyreekstreme grupper, også i Europa, som kan være interessert i å utføre terror på vegne av Russland.

– Det er sterk støtte til Ukraina i Europa, men om det trer frem grupperinger som ikke bare støtter Russland, men som tenker å gjøre terroraksjoner i europeiske stater, så er det selvfølgelig ekstremt viktig å følge med på, sier Røseth til TV 2.

FØLGE MED: Hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, mener PST må følge nøye med på pro-russiske grupper i Norge. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han mener det er viktig for PST og andre sikkerhetstjenester i Europa å følge med på disse grupperingene.

– Det er aktører rundt omkring som støtter Moskva politisk, men det er stor avstand fra det til å uføre slike aksjoner, sier han.

Også i Norge finnes det ifølge Røseth aktører som kan være villig til å ta imot penger fra Kreml for å utføre bestemte handlinger, men trolig ikke terror.

TV 2 har vært i kontakt med PST, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Høy terskel i Kreml

Røseth mener terskelen for å utføre terror som lett kan knyttes direkte til Kreml fortsatt er høy for president Putin.

Russiske etterretningstjenester har imidlertid utført drap og drapsforsøk mot russere i eksil i eksempelvis Storbritannia.

– Statsstyrt terror fra Moskva mot mål i Europa kan ikke utelukkes, men risikoen vil først øke med en mer desperat Putin og et mer desperat regime, sier Røseth.

Dermed kan det å subtilt oppfordre eller finansiere ekstreme grupper være en mer sannsynlig metode.

– At de (Russland) støtter høyreradikale bevegelser og prøver å splitte opinionen i Vesten, det er noe de har gjort lenge og er en pågående strategi, sier Røseth.

Ikke overrasket

NUPI-forsker og Russland-ekspert Jakub Godzimirski mener det virker sannsynlig at russisk etterretning har vært involvert i brevbombene.

– Jeg vil ikke bli overrasket om det er bestilt fra Moskva, fordi det passer godt inn i ting de har gjort før, sier Godzimirski til TV 2.

Han trekker frem blant annet forgiftningen av eks-spion Sergej Skripal og hans datter, samt et britisk kjærestepar, i Salisbury i 2018.

IKKE OVERRASKENDE: Det er ikke overraskende om brevbombene er instruert av Russland, mener NUPI-forsker Jakub Godzimirski. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Godzimirski mener i likhet med Røseth at det finnes flere grupper rundt omkring som kan bistå Russland med slike aksjoner om ønskelig.

– En del grupper som ikke nødvendigvis er pro-russiske, men anti-amerikanske, kan lett aktiveres i en slik situasjon. Det er lett å spille på de følelsene, sier Godzimirski.

Han mener likevel de mest sannsynlige målene for Russland er å ramme europeisk infrastruktur og digitale systemer, samt å påvirke og splitte opinionen.

Sendte flere brevbomber

Det var i november og desember 2022 at flere brevbomber ble sendt til høytstående myndighetspersoner og ambassader i Spania.

Ingen ble drept i angrepene, men en ansatt ved den ukrainske ambassaden i Madrid ble skadd.

RIM, som ifølge New York Times sine kilder mistenkes å stå bak, har hovedkvarter i St. Petersburg. De vurderes som en internasjonal terrororganisasjon av det amerikanske utenriksdepartementet.

Gruppen skal ha tilknytning til russisk etterretning, og sentrale skikkelser skal den siste tiden ha vært i Spania hvor de ifølge politiet har nær kontakt med spanske høyreekstreme.