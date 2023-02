Disse fem detaljene forvirrer eksperten i forsvinnings-mysteriet

Det søkes fremdeles etter tobarnsmoren Nicola Bulley (45). Politiet tror hun ramlet i elven, men det er mange uenige i. – Hadde hun vært her, kan jeg garantere at jeg hadde funnet henne, sier mannen som har ledet dykkerteamet.

Forsvant under Teams-møte

FORSVANT: Nicola Bulley (45) kjørte sine to barn på skolen, logget på et teamsmøte på jobben og tok hunden med på en morgentur. Siden har ingen sett henne. Foto: Lancashire Police/Shutterstock

Tobarnsmoren Nicola Bulley forsvant sporløst mens hun gikk tur med hunden fredag for nesten to uker siden. Hun var koblet på et teamsmøte med jobben, og rakk aldri å logge seg av.

Ingen vet hva som har skjedd med Bulley. Det er et ti minutters tidsvindu fra hun gikk ned på gangstien, til hunden og telefonen ble funnet. Da var Bulley borte.

Politiet har en teori om at hun har falt i elven, og at det ikke dreier seg om en kriminell handling. Dette får mange til å reagere, inkludert familie og dykkereksperter.

LETER: Nicola Bulleys samboer, Paul Ansell, står her sammen med Peter Faulding fra SGI som er leid inn av familien for å finsøke i elven Wyre i St Michael's on Wyre, Lancashire. Foto: PA Video

De siste dagene har et internasjonalt dykkerteam (SGI) som er innleid av familien, finkjemmet den rolige elven. De har bukt undervannskameraer, sonarer og annet utstyr.

– Hun er ikke her

– Hun er definitivt ikke her, sier dykkerekspert i SGI, Peter Faulding, til Sky News onsdag. Han er helt sikker på at de ville ha funnet henne hvis hun hadde falt der hvor politiet mener hun forsvant.

– Hadde hun vært her, kan jeg garantere at jeg hadde funnet henne. Hun er i hvert fall ikke i denne delen av elven, sier han videre.

Teamet til Faulding trekker seg nå ut av søket.

– For å være ærlig er jeg helt forbløffet, sier Faulding.

SØKER Mobiltelefonen til Nicola Bulley ble funnet på denne benken. Området ble aldri sperret av da politiet mener kvinnen må ha falt i elven ved et uhell. Foto: Peter Byrne

Forsvinningen ryster Storbritannia. Alle spor etter Nicola Bulley slutter på gangstien langs elvebredden. Telefonen hennes ble funnet på en benk - fremdeles koblet til teams. Kamera og mikrofon var av. Hunden hennes satt rolig og ventet.

Fem detaljer

Faulding nevner fem detaljer som får ham til å stusse, ifølge The Independent:

Mobiltelefonen hennes er det eneste tekniske beviset politiet har. Telefonen lå igjen på en benk, men en tredjeperson kunne la lagt den igjen der for å avlede politiet. Politiet har tidligere hevdet at hunden kan ha hoppet i elven og at Nicola enten ble trukket med eller hoppet etter den. Men hunden var helt tørr da den ble funnet kort tid etter.



Hunden var rolig da den ble funnet. Den verken bjeffet eller virket stresset, noe som ville være en naturlig reaksjon hos de fleste hunder som så noe hende med eieren. Ingen har hørt skrik eller rop om hjelp. Det var flere personer i nærheten da kvinnen forsvant, men ingen har sett eller hørt noe mistenkelig. Det er heller ikke mistenkelige spor i bakken på stedet. Stedet hvor politiet antar Nicola Bulley forsvant fra har ikke blitt sperret av for å sikre eventuelle rettsmedisinske spor. Det femte og siste punktet er at det ikke er gjort noe funn i elva. Det er ikke sterke strømmer på stedet, og dykkere har finkjemmet bunnen to ganger.

– Forsvunnet i løse lufta

Familien gjennomlever det de kaller et mareritt uten ende.

– Det er som hun har forsvunnet i løse lufta, sier Nicolas søster til Sky News.

Hjemme er det to små jenter som hver dag håper at moren deres skal komme hjem igjen, og en samboer som ikke vet hvordan han skal klare trøste dem.

– Jeg kan ikke legge jentene mine igjen uten å gi dem svar, uttalte samboeren til Bulley, Paul Ansell fortvilt til Sky News mandag.