Diplomater evakuert i amerikansk militæroperasjon

I Sudans hovedstad Karthoum er situasjonen nå så farlig at både Norge og Sverige vurderte det som for farlig å hente ut sine diplomater forrige uke. Nå har amerikanske spesialstyrker lyktes i å hente ut amerikanske diplomater.

TERRORTIMER: Innbyggerne i Karthoum har holdt seg innendørs mens kampene raser i gatene og røyken stiger fra luftangrep. Dersom kampene stilner er det ventet at mange vil forsøke å flykte fra områder som nå er uten strøm og vann. Det skal befinne seg omtrent 70 nordmenn i byen. Foto: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Tross stadige våpenhvile meldes det om harde kamper i Sudans hovedstad Karthoum. Sivile har søkt tilflukt innendørs, og forsøk på å evakuere utenlandske diplomater fra privatboliger til ambassaden har opplevd å bli beskutt.

Fredag var flere norske ambassadeansatte også fanget i kampene.

Forrige uke ble Norges ambassade i Sudan rammet av granatangrep, men det resulterte kun i materielle skader.

Natt til søndag ble flere amerikanske diplomater og deres familier evakuert fra ambassaden ved hjelp av amerikanske spesialstyrker. President Joe Biden bekreftet evakueringen natt til søndag.

Seks fly med evakuerte amerikanere har forlatt Sudans luftrom.

Ikke langt unna den amerikanske ambassaden i Karthoum ligger den norske ambassaden. UD har natt til søndag ingen nye uttalelser om hva som er situasjonen for nordmenn og evakueringsplaner for de tre diplomatene i landet.

BEKYMRET UTENRIKSMINISTER: Utenriksministeren sa tidligere i uken til TV 2 at de er svært bekymret for Norges ansatte ved ambassaden i Khartoum og norske borgere som befinner seg i landet. Foto: Lise Åserud / NTB

Sudans paramilitære styrker RSF skal ha bistått i evakueringen. Det hevder organisasjonen i en melding på Twitter.

Den sudanske hæren sa lørdag at andre land inkludert Storbritannia, Frankrike og Kina også evakuerer sine diplomater og statsborgere i en pågående krigssituasjon der hundrevis er drept.

PARTENE: General Abdel Fattah al-Burhan (til venstre), leder Sudans styrende militærråd. Han har kommando over den sudanesiske hæren. Mohamed Hamdan leder motparten RSF (Sudans paramilitære styrker). Les mer om konflikten lenger nede i saken. Arkivfoto. Foto: Yasuyoshi Chiba / Ashraf Shazly / AFP / NTB

«Terrortimer»



Et opphør i kampene vil kunne utløse en desperat flukt for mange av Khartoums innbyggere, etter at de har vært fanget i hjemmene sine med gatekamper og luftbombardement utenfor. Innbyggere i Khartoum og i nabobyene Omdurman og Bahri har varslet om luftangrep nær statskanalen og kamper i flere byområder. En beboer i Bahri forteller nyhetsbyrået Reuters om den desperate situasjonen: De har verken vann eller strøm, og luftangrepene pågår ustanselig.

– Vi venter på den store kampen. Vi er livredde for det som kommer, sa hun til Reuters. Kort tid etter sendte hun enda en melding:



– Det har begynt.



En annen innbygger, Muhammad Siddiq, sier de opplever terrortimer:

– Det var trefninger og skudd mellom hæren og RSF i nabolaget, det var kuler over alt, sier han til Reuters.



Ifølge Sudans legeorganisasjon er mer enn to tredjedeler av sykehus i konfliktområder satt ut av drift, hvorav 32 sykehus har blitt tvangsevakuert av soldater eller har havnet i kryssild.

Norges ambassadebolig i Sudan. Slik så det ut etter at granatene traff ambassadørboligen. Foto: Utenriksdepartementet

Norske diplomater fast i Karthoum

Rundt 70 nordmenn skal fortsatt oppholde seg i Sudan. UD sa lørdag til de arbeider for å hente norske borgere hjem fra Sudan, og at de prioriterer diplomater.

Norge, Sverige, EU og Sveits har tidligere opplyst at de forbereder en mulig evakuering av egne borgere fra Khartoum – men at situasjonen fortsatt er for utrygg.

– Det er ikke mulig å bistå norske borgere til å reise fra Sudan nå, i en uoversiktlig situasjon med luftangrep, gatekamper og stengt flyplass, sa pressekontakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet i Oslo lørdag ettermiddag.

TV 2 har natt til søndag henvendt seg til Det norske utenriksdepartementet. Ut fra det TV 2 kjenner til ligger den norske ambassaden i Karthoum ikke langt unna den amerikanske ambassaden, der diplomater og deres familier ble hentet ut lørdag ettermiddag. De har ikke ny informasjon å komme med nå, til tross for at USA har greid å gjennomføre en vellykket evakuering under de forholdene som er.

UD henviste til uttalelsene lørdag ettermiddag, og kommer tilbake med mer informasjon om nordmenn og ambassadepersonell.

Kronglete vei mot demokrati

De to sidene anklager hverandre for å ha startet kampene. Bakgrunnen er uro i landet siden 2019, da landets langvarige diktator Omar al-Bashir ble fjernet i et militærkupp – Den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre på ham for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskehetene.

Siden har enda et kupp skjedd i landet i 2021 – utført av hæren og RSF. Mens store demonstrasjoner har krevd overgang til sivilt styre og demokrati.

I desember ble en innledende avtale om overgang til demokrati undertegnet av hæren, paramilitære og sivile ledere.

Men undertegning av den endelige avtalen ble utsat to ganger, og RSF som etter planen skal integreres i hæren, er nå i åpen konflikt med den.

Professor: Tror på RSF-seier

Sudan-ekspert og professor ved Christian Michelsen-instituttet, Gunnar M. Sørbø, sa lørdag til TV 2 at landet skulle hatt på plass en statsminister og sivil regjering for tre dager siden.

– Det har blant annet stått på at de militære egentlig ikke er villig til å gi fra seg den makten de har hatt.

– Dette er egentlig en maktkamp mellom to generaler som vi ser nå.

Han tror ikke at kampene vil føre til en borgerkrig – men at den RSF, ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo (kalt Hemedti), vil gå seirende ut.

– Da vil man muligens kunne få en en ny konstellasjon mellom Hemedti, som har støtte i Gulftstatene Saudi-Arabia og Emiratene, og de sivile kreftene som har prøvd å få til en overgangsregjering, sa