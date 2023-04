Dildo-mannen Ken tok dette bildet – nå går det viralt

SPESIELT: Et av de to isfjellene canadieren Ken Pretty fikk på film hadde en uvanlig form. Foto: Ken Pretty

Pretty hadde tatt turen til Harbour Grace fra hjemstedet Dildo på Newfoundland, lengst vest i Canada, da flere isfjell åpenbarte seg for canadieren.

Han synes det var noe spesielt med det ene isfjellet, men fra land klarte han ikke helt slå fast hva det lignet på.

Etter at han han hadde fått sendt ut en drone, var det imidlertid ikke noen tvil, isfjellet var penisformet.

– Da jeg fløy dronen over isfjellet kunne jeg helt tydelig se det, og jeg visste da jeg tok bildet at jeg ville få mange kommentarer, sier Pretty til TV 2.

– Men trodde du at du skulle få så mye respons?

– Jeg visste det ville bli mange kommentarer, men jeg ante ikke at det mer eller mindre ville gå viralt, sier han.

PIKKFJELLET: Isfjellet fikk raskt tilnavnet «Dickberg» i sosiale medier. Foto: Ken Pretty

Fra Dildo

Facebook-posten med bildene har i skrivende stund, i underkant av tre dager etter den ble postet, over 5500 delinger.

Isfjellet har fått tilnavnet «Dickberg», eller «Pikkfjellet» på norsk, og har også tatt Twitter med storm.

Pretty forteller at en detalj førte til at enkelte trodde bildet var falskt.

Han kommer nemlig fra nabobyen til Harbour Grace, med det passende navnet Dildo.

– Faktumet at jeg bor i Dildo gjør det bare mer spesielt, så det er noen i kommentarfeltet som har trodd at bildet er falskt.

– Vår arv

Av de som har sett gleden av isfjellet, er det lokale Newfoundland-bryggeriet Quidi Vidi, som tidligere har fått oppmerksomhet for at de lager øl på vann fra isbreer.

Fredag la de ut dette bildet på Facebook:

Lørdag skrev de dette:

– Det er tøffe tider. Inflasjonen er høy. Men på en eller annen måte har newfoundlandere og labradorere klart å samle seg bak et gigantisk pikkformet stykke med is. For alltid en del av vår arv.