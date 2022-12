– Diana ville vært rystet

«HARRY & MEGHAN»: Paret ønsker å fortelle historien sin med egne ord i Netflix-serien. Foto: Netflix via AP/Courtesy of Prince Harry and Meg

– De løy gladelig for å beskytte broren min, men var aldri villig til å fortelle sannheten for å beskytte oss, sier prins Harry i traileren for de kommende episodene i Netflix-serien om han og hans kone Meghan.

Men hvem «de» er, kommer ikke frem.

– Det har ført til litt drama, dette, sier historiker og kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen til TV 2.

TÅREVÅTT: Paret snakker mye om hvor belastende det enorme medietrykket har vært. Foto: Skjermdump/Netflix

Han forteller at det ble lagt ut ulike trailere på Twitter og Youtube. I den ene refereres det til mediene og i den andre dette uklare «de».

– Nå blir det jo spennende å se hva som blir sagt i selve dokumentaren, sier Schulsrud-Hansen om episodene som blir tilgjengelig på Netflix på torsdag.

NEVER EXPLAIN: Det britiske kongehuset har forholdt seg tause om serien «Harry & Meghan», og det vil de nok fortsette med, tror kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Kritikken som har kommet i de tre episodene som er publisert, har i all hovedsak vært rettet mot mediene. Men ut fra klippene som er vist om det som nå kommer, kan det virke som at skytset nå rettes mer mot kongehuset.

– Det kan se ut til at Harry prater om mediekontrakten som er mellom kongehuset og mediene, og at tronarvingen blir beskyttet, mens han, som nummer to i rekken, blir kastet litt under bussen slik at mediene skal ha noe å skrive om, sier Schulsrud-Hansen.

– Sjokkerende usant

I traileren sier også Meghan at «jeg ble ikke kastet til ulvene, jeg ble matet til ulvene».

Britiske medier skriver nå at de siste episodene i doku-serien ser ut til å være spikeren i kisten i søskenforholdet mellom Harry og prins William.

– Den tidligere soldaten Harry har omsider destruert båndet til William etter å ha ærekrenket monarkiet i spektakulær fargefilm, skriver tabloiden The Sun, som også skriver at den kongelige bomben er detonert.

SØSKEN: De neste episodene ser ut til å i større grad komme inn på Harrys forhold til storebroren, tronarvingen prins William. Foto: TOLGA AKMEN

– Deres mor Diana ville vært rystet over Harrys illojalitet, sier forfatter Tom Bower til avisen. Den tidligere BBC-journalisten har skrevet boken «Revenge» om forholdet Harry og Meghan har til resten av kongefamilien.

Bower avviser også påstandene til Harry og Meghan om at sikkerhetsopplegget rundt dem ble trukket tilbake som «sjokkerende usant».

I serien sier Meghan at «sikkerheten rundt oss ble trukket tilbake, og alle i hele verden visste hvor vi var». Harry følger opp med «jeg sa at vi var nødt til å komme oss bort herfra».

Så vises en selfievideo Harry har tatt i et fly, der han sier at de er om bord i «the freedom flight».

Forventer noe mer

BBCs kongehusreporter Sean Couchlan sier det er en klar forventning om at de neste tre episodene, som også er de siste i serien, må ha mer substans enn det som har blitt vist så langt og at de må inneholde ny informasjon.

– Den største overraskelsen med denne serien så langt, er at det har vært så få overraskelser, sier han til TV 2, og peker på at det meste som til nå har kommet frem i serien var kjent for de fleste fra før.

Couchlan tror Buckingham Palace har vært lettet over innholdet.

– I opptakten til serien har det blitt antydet at det ville komme store avsløringer og sjokkerende nyheter, men i all hovedsak er det som har kommet frem kjente bekymringer som paret har hatt, sier han.

Kongehusreporteren tror ikke serien gjør at noen endrer sitt syn på hertugparet, og sier at folk er delt i synet på paret, og delt i synet på serien.

– De som likte Harry og Meghan fra før, liker dem nok fortsatt. Og de som var skeptiske til dem, er nok fortsatt skeptiske, sier han.

Om paret har ønsket å skade kongehuset med serien, tror kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen at det i stedet har motsatt effekt.

– Når folk ser at kongen angripes nå som han er i en helt ny rolle, kan det bygge sympati for ham, mener Schulsrud-Hansen.

SYMPATI: Britene vil trolig få sympati med sin nye konge dersom har kommer under angrep fra sønnen i serien, tror kongehusekspert Schulsrud-Hansen.

Han mener også at de neste episodene bør by på noen ordentlige nyheter.

– Det vil være litt urimelig om de har hauset dette sånn opp, og så kommer det ingenting. Da vil jo også interessen dale for memoarene til Harry som skal gis ut på nyåret, sier han.

Sist tordag, da de første episodene ble sluppet, benket 2,4 millioner briter seg for å se den nye dokumentarserien, som lover å gi seerne «hele sannheten» om prinsen og hertuginnens brudd med den britiske kongefamilien.

Ekteparet sluttet å jobbe som kongelige i 2020, og flyttet samme år til USA.