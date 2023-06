Dette vil Putin gjøre med Wagner-sjefen

Wagner-gruppens opprør i Russland tok en uventet vending lørdag kveld, da leiesoldatene som var på vei mot Moskva, snudde.

Wagner-sjefen, Jevgenij Prigozjin, og russiske myndigheter inngikk en avtale etter mekling fra Belarus president Aleksandr Lukasjenko.

Selv om avtalen innebærer at Prigozjin skal dra til Belarus uten å bli straffeforfulgt, tror ikke eksperter at saken ender der.

JUBEL: Wagner-soldater jublet i gatene i Rostov-on-Don før de forlot området lørdag kveld. Foto: AP

Putins plan

– Prigozjin er en levende påminnelse om at Putin ikke har kontroll i Russland. Derfor har jeg vansker for å se at Wagner-sjefen slipper unna med dette.



Det sier direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt til TV 2.



Han mener at det var en snedig finte av Vladimir Putin å sende Prigozjin til den selvstendige staten Belarus, som gjør at Wagner-sjefen da rent teknisk er utenfor lovens lange arm i Russland.

– Men det er klart at Putin gjør som han vil uansett. Jeg ser ikke bort i fra at det vil skje ting med Prigozjin framover, at han for eksempel vil forsvinne, sier Naumann.

SPENT: Iver B. Neumann mener det blir spennende å se hva som skjer med Wagner-sjefen fremover. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Kan du utdype det?

– Prigozjin er påminnelsen som Putin ikke ønsker. Putin har tidligere vist at han skyr få virkemidler, og hvordan løser man dette problemet om man er Putin? Jo, man tar selvfølgelig Prigozjin av dage, sier Naumann som har forsket lenge på diplomati.

Uten å miste ansikt

Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høyskole, mener den mest interessante utviklingen utspiller seg i skyggene og utenfor medias søkelys, ikke på slagmarken.

– Det var viktig for Putin å ikke bli helt ydmyket og miste ansikt. Han har vunnet den første runden, men det gjenstår å se hva Prigozjin har fått til gjengjeld, sier Heier.

PRESS: Tormod Heier tror at Wagner-sjefen trolig ble satt under et alvorlig militært press før han gikk med på avtalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Heier er spesielt spent på hva som vil skje med Wagner-sjefen dersom han ender opp i Belarus.

– Han kan settes i husarrest i et halvt eller et år, eller han kan komme tilbake igjen. I verste fall kan han bli tatt livet av, sier han.

Uansett tviler Heier sterkt på at Prigozjin gikk med på avtalen uten å få noe tilbake.

– Han må ha fått noe igjen for å gå med på dette. I ukene eller månedene som kommer vil vi muligens se at Putin imøtekommer noen av Prigozjins krav, dog på en måte som gjør at ingen mister ansikt, sier professoren.

LILLE FAR: Putin forsøker å være lille far og den som slår ned alt av opprør. Foto: Natalia Kolesnikova/ AFP

Forventer flere opprør

Neumann mener at Putin er svært svekket etter lørdagens maktkamp.

– Det er klart at Putin nå ser svært svak ut. Det som spørs nå er hvordan han ser ut innad i Russland. Han forsøker å være mannen som slår ned opprør og er lille far, som man kalte tsaren. Men jeg tror mange ser gjennom det, sier Neumann.

Han mener at om det virkelig er noe man skal unngå som stat, så er det å bli utfordret av sitt eget militære og leiesoldater, som i dette tilfellet.



Heier tror også at lojaliteten til Putin er skjør.

– Det er liten tvil om at Putin-regimet har fått seg en alvorlig brist i tilliten og troverdigheten overfor egen befolkning og verden.

– Det vi så lørdag, var det et ellevilt og hodeløst innfall av Wagner-lederen, eller er det et indre opprør som vil vedvare?

– Jeg kan ikke tenke meg at dette var noe enkeltstående tilfelle. Dersom det er så lett for en leiesoldat å ta over en millionby, så vil det bety at Putin ikke har full kontroll, sier Neumann.

SNUOPERASJON: En smilende Jevgenij Prigozjin forlot sent lørdag kveld byen Rostov-na-Donu sammen med sine leiesoldater. Foto: AP / NTB

– Russland er i oppløsning

Neumann mener at det er ganske logisk at Putin ikke har full kontroll, da han hele tiden har valgt å spille forskjellige deler av eliten som omgir ham opp mot hverandre.

– Om man går for langt med det, så får man splittelse og folk tar bokstavelig talt våpnene i egne hender. Vi vet at det allerede er flere slike potensielle splittelser, sier Naumann.

Han forklarer at i litteraturen kaller man dette «war laudianism», altså kamp mot forskjellige krigsherrer.

– Vi kjenner det en del fra Afrika, og det er den veien vi ser at det går nå. Det er ekstremt lite hyggelig vei for en stat og en statsleder å gå, sier statsviteren og forskeren.

Neumann mener at det kanskje er for tidlig å si at Russland nå knaker i sine sammenføyninger.

– Men for første gang kan vi begynne å tenke seriøst at Russland er i oppløsning, sier han.

– Må nok gå av

Prigozjin var svært tydelig om sitt hat mot Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov, som han mente måtte fjernes.

OPPFORDRING: Russisk politi inntok lørdag hovedkvarteret til Wagner-gruppen i St. Petersburg, og plakater der gruppen oppfordret russere til å verve seg som leiesoldater ble fjernet. Foto: AP / NTB

– Kan det skje noe med russisk forsvarsledelse i dagene som kommer?



– Jeg tror absolutt det kan skje noe, sier Neumann.

Han har sett at Putin har vært påpasselig med å legge ansvaret for nesten alt på forskjellige underordnede de siste ukene og månedene.

Forskeren tror Putin kanskje forsøker å vaske seg bort fra dette problemet med at det er en løs kanon, en opprørsleder, ved å legge skylden på forsvarsledelsen.

– Det er ikke overraskelse om forsvarsministeren og forsvarssjefen må gå, sier Naumann.