Dette vil «alle» ha nå

LONDON (TV 2): For mange er kopper, magneter og dukker det nærmeste de kommer kongefamilien. Nå merker suvernirbutikkene særlig én ting.

De er ikke til å unngå å få øye på: Neonlys, høy musikk, postkort og hyllene fulle av ting og tang.

Suvernirbutikkene er nærmest overalt i populære gater sentralt i London. Og ifølge butikkene selv blir de godt besøkt av turister - og nå også av britene.

TING: Både miniatyrer av telefonkiosker i ulike størrelser, biler og Big Ben er å se i suvernirhyllene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Butikkene er fylt med blant annet t-skjorter, miniversjoner av britiske attraksjoner, shotteglass, figurer, te, lighter, teskjeer, magneter, ølåpnere … listen er enda lengre.

Mye av det man finner, har et bilde av dronning Elizabeth på.

Torsdag døde hun 96 år gammel. Det merker suvernirbutikkene.

Utsolgt!

En rekke suvenirbutikker TV 2 har besøkt i populære London-gater, opplyser at salget av varer, hvor dronningen er avbildet, har økt betraktelig etter hennes død.

NIKKEDUKKE: Disse dukkene, med et hode som sitter løst, skal forestille dronning Eliabeth som vinker. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Folk kommer for å sikre seg de siste varene før det blir tomt og før de blir erstattet med bilde av kong Charles, sier Afaza Safary.

Suvenirbutikken han jobber i, ligger et steinkast unna handlegaten Oxford street. Der har han jobbet i ti år.

Han sier folk handler ut fra det som er i tiden. Da prins Harry og hertuginne Meghan giftet seg i 2018, var det det folk ville ha.

Nå er butikken snart utsolgt for suvernirer med bilde av dronningen på. Det som er igjen er blå bokser med teposer.

SNART UTSOLGT: Dette er igjen i en suvernirbutikk kort vei fra Oxford street. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Historisk vare

For ikke bare turister kommer innom, også briter er innom for å sikre seg en gjenstand med et bilde av en dronning som nå er historie, forteller butikkene.

Etter hvert som butikkene blir utsolgt, kommer det nye varer og de er med bilde av kong Charles.

MINNER: Fracis Tharayal sier folk er glad i å kjøpe minner, og i disse dager er det ikke noe unntak. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Flere butikker er spente på om salget av ting av tang med bilde av kongen på kommer til å være like populært.

– Folk kommer til å kjøpe varer med bilde av Charles på også, men det spørs om salget blir like godt, sier Sarafy.

Selv salget av dronningvarer har økt de siste dagene, påpeker en butikkmedarbeider ved Haymarket at de var populære også før monarken døde.

ULIKE TIDER: Ifølge suvernirbutikkene kjøper folk kongefamilie-varer ut fra tiden man lever i. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Folk likte dronningen, hun var et symbol. Det er nok også derfor de kjøper varene nå, sier Fracis Tharayal.

– Dessuten vil folk ha minner. Det er derfor de kjøper det, sier han.

Økt verdi

I forbindelse dronningens platinumjubileum ble det ifølge Center for Retail Research brukt mer enn 281 millioner pund på suvenirer i Storbritannia, i månedene april til og med juni.

DRONNING: Dronningen er å finne mye varer. Det vil ta lang tid å bytte ut alle disse, sier flere butikker. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Nå som dronningen har gått bort, åpner det for nye muligheter for butikkene - og kjøperne, skriver Washington Post.

Ifølge avisen kan sjeldne varer folk har samlet på i mange år, stige i verdi.

Men det skjer imidlertid ikke over natta, sier Antony Charman, grunnleggeren av Vintage Trading Solutions.

Selskapet hans kjøper sjeldne varer som er å anse som antikk.

– Det kommer til å gå noen år før de kommer til å bli verdt mer, sier han til Washington Post.

NYTT: To dager etter at dronningen døde, ble det laget nye suvernirer. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Men før det kommer et nytt fjes...

Før butikkene får inn varer med bilder av den nye kongen på, varsler i hvert fall én av butikkene at nye dronning Elizabeth-varer vil komme inn.

Allerede lørdag, to dager etter at hun døde, fikk en suvenirbutikk i Oxford street inn buttons med bilde av henne og årstallene for når hun ble født og døde.

– Vi har allerede solgt flere av disse, og vi får flere i butikk i morgen, Julian Anker i en suvernirbutikk i Oxford street.

Han sier at de ble produsert i London fredag.

LONDON: Butikkmedarbeider Tutu Shaju foran en vegg t-skjorter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

En annen suvenirbutikk i handlegaten Oxford street sier at kun det de har igjen av dronning-varer, er en «dancing Queen»: en figur der hodet er løst, som en nikkedukke.

De har heller ikke noe særlig tilbud for dem som ønsker merch av kongen.

– Foreløpig er det eneste bilde vi har av kong Charles en ansiktsmaske, sier butikkmedarbeider Tutu Shaju i en suvenirbutikk i Oxford street.