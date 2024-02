Dette vet vi om Trumps formue nå

MISFORNØYD: Donald Trump sier at han er utsatt for en politisk heksejakt. Her snakker han til pressen utenfor Mar-a-Lago fredag 16. februar. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB

Fredag ble Donald Trump og hans selskaper dømt til å betale 3,7 milliarder kroner dollar for bedrageri mot banker og forsikringsselskaper over en tiårsperiode.

Han må også betale renter på dette, hvilket beløper seg til én milliard kroner allerede nå – ifølge statsadvokat Letitia James – og dette beløpet vokser for hver dag som går.

5,7 milliarder så langt

Den tidligere presidenten har også gått på andre rettsnederlag den siste tiden, og må punge ut minst 5,7 milliarder norske kroner i relativt nær fremtid.

– Han har ikke kontantene til dette akkurat nå, spesielt ikke hvis du legger til rentene, samt E. Jean Carroll-dommene på til sammen 88 millioner dollar. Totalt er det snakk om over en halv milliard dollar. Akkurat nå har han cirka 400 millioner dollar i kontanter. Det er ikke nok. Han kan jo ikke tømme seg helt, han er nødt til å ha noe, sier Forbes-redaktør Dan Alexander til CNN.

Trumps utgifter hittil: Bedrageri i New York: 354 millioner

Renter på bedrageriet: 99 millioner

E. Jean Carroll 1: 5,5 millioner

E. Jean Carroll 2: 83,3 millioner

Diverse: 1,5 millioner

= 543,3 millioner dollar = 5,7 milliarder norske kroner

Trump-leiren vil trolig anke flere av sakene, en prosess som kan ta måneder eller til og med et år eller to. Det vil ikke nødvendigvis endre utfallet, men det vil definitivt føre til økte rentekostnader.

Uansett gjør dette veldig vondt for Trump, mener TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

– Han er blitt kjent for å være rik, men alle har nok skjønt at han ikke er USAs rikeste person og dermed heller ikke USAs mest vellykkede businessmann. Det har i alle år vært spekulasjoner på at han priser eiendommene sine for høyt og nå har vi fått en dom på det. Det går rett inn i kjernen på hvem han er, sier Bergesen.



«De er anklaget for å blåse opp verdien på eiendelene sine for å tjene mer penger. Disse dokumentene beviser dette gang på gang. Deres (Trump-familiens, red.anm) totale mangel på anger er på grensen til patologisk», skriver dommer Arthur Engoron.

LØY: Donald Trump hevdet at hans toppleilighet i Trump Tower var på nesten 2800 kvadratmeter. I virkeligheten var den på 1021 kvadratmeter. Foto: John Minchillo / AP / NTB

– Vi har sett i retten at dette er personlig for ham. Hans argumentasjon har vært at de andre i retten ikke skjønner verdien av navnet hans som varemerke. Og det tror jeg han oppriktig mener, at Trump-navnet er verdt mye, mye mer enn de sier, forteller Bergesen.

Flere tapte saker

Utgiftene til Trump kan snart bli enda større. Han er saksøkt av både politimenn og kongressmedlemmer som ble rammet av stormingen av Kongressen 6. januar.

Uten at det er direkte sammenlignbart, ble Trump dømt til å betale 870 millioner kroner etter at E. Jean Carroll vant sitt sivile søksmål mot den tidligere presidenten.

– Han kommer ikke plutselig til å tilhøre arbeiderklassen, men totalt blir dette veldig store utbetalinger. Formuen hans blir betydelig redusert, konstaterer tidligere påtaleadvokat Diana Florence overfor BBC.

Trump er det siste året også dømt til å betale 4,1 millioner dollar til New York Times etter et tapt søksmål, ti millioner for å ta ut et «useriøst» søksmål mot Hillary Clinton og en drøy million underveis i bedragerisaken.

Trumps advokat, Alina Habba, har varslet at bedrageridommen vil bli anket. De to søksmålene han tapte mot Carroll er allerede anket.

– Rettsvesenet i New York har vist vilje til å bevege seg raskt i noen av disse Trump-sakene. Når vi hører fra første ankedomstol, vil penger nesten helt sikkert måtte skifte hender, sier Will Thomas, som er jusprofessor ved University of Michigan, til Associated Press.

Uviss størrelse

Økonomimagasinet Forbes anslo i september at Trumps formue er på 27 milliarder kroner, et anslag som er sitert av internasjonale medier som BBC og The Independent.

JUKSET: Trump-leiren blåste opp verdien på Palm Beach-eiendommen Mar-a-Lago, fastslår retten i New York. Foto: Marco Bello / AFP / NTB

Beregningene til Forbes er blant annet basert på at Mar-a-Lago er verdt tre milliarder kroner, men dette er trolig en grov overdrivelse. Et lokalt takseringsfirma verdsetter Mar-a-Lago til 350 millioner kroner.

Årsaken til differansen kan være at Trump selv har taksert eiendommen som om den er et privat hjem, men for å få skattelettelser inngikk han i 2002 en avtale med myndighetene om at Mar-a-Lago kun kan brukes som sosial klubb.

Dette gir eiendommen en vesentlig lavere verdi enn om den kunne bli solgt som et privat hjem. Dommer Arthur Engoron tar også opp dette i sin 92 sider lange dom.

New Yorks statsadvokat Letitia James har ifølge Associated Press anslått Trumps formue til om lag 21 milliarder dollar. Ettersom James de siste årene har gransket Trumps økonomi med lupe, er nok dette nærmere sannheten enn beregningene til Forbes.

Formue på 21 milliarder?

Det meste av dette er imidlertid bundet opp i eiendom. En gjennomgang New York Times gjorde av økonomien hans i fjor, viste at Trump satt på 3,5 milliarder kroner i kontanter. Under ed i fjor sa Trump at han hadde fire milliarder i kontantbeholdning.

– Han er nødt til å tenke over hva han skal gjøre med eiendelene sine og kanskje hvordan han skal likvidere virksomheter for å betale disse pengene, sier Sarah Krissoff, en tidligere føderal aktor, til BBC.