Dette tror ekspertene vil skje: – Israels største dilemma

TAR STILLING: En israelsk howitzer fyrer av eksplosiver under en øvelse like ved grensen til Gazastripen onsdag. Foto: Jack Guez/AFP

Krigen mellom Israel og Hamas raser på femte dagen.

Israelerne oppdager fremdeles graden av grusomheter sivile ble utsatt for under Hamas' angrep på Israel i helgen.

Samtidig følger en hel verden med. Det som skjer de neste dagene og ukene vil definere hva som skjer i hele Midtøsten.

Men hva er det som kan skje?

Dette er de mest sannsynlige scenarioene.

FORSKER: Cecilie Hellestveit er forsker ved Folkerettsinstituttet Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Bakkeinvasjon

En bakkeinvasjon av Gazastripen er uunngåelig, mener flere eksperter TV 2 har snakket med.

– Dette er en helt ny situasjon. Nå skal Hamas knuses, sier folkerettsforsker Cecilie Hellestveit.

Hun sier det er for tidlig å si nøyaktig når og hvordan invasjonen vil utspille seg, men at det kommer, er hun sikker på.

Og det kan skje snart. Israelske tropper er allerede utplassert på grensen til Gazastripen.

MOBILISERER: Israel har forflyttet soldater og militært materiell mot Gazastripen. Foto: Jack Guez/AFP

Både i 2009 og 2014 gikk Israel inn på Gazastripen, men situasjonen nå er helt uten sidestykke.

– De to forrige gangene var det kortvarige operasjoner hvor målet var å ødelegge tunneler. Da gikk man ikke inn i bygatene, påpeker Midtøsten-forsker ved UiO, Dag Henrik Tuastad.

– Hamas er forberedt

Det vil man måtte gjøre nå, og det vil bli blodig. For Hamas er forberedt.

FORSKER: Dag Henrik Tuastad er førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, og ekspert på palestinsk politikk. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Denne gangen har Hamas planlagt for en israelsk invasjon. De har gisler som de truer med å drepe. Det gjør at Israel må handle raskere enn de kunne tenke seg, fortsetter han.

Hamas har tatt rundt 150 israelske gisler etter angrepene i helgen. Det er både barn, voksne og eldre blant dem.

Hellestveit tror Hamas bruker gislene sine strategisk, slik at Israels invasjon blir enda vanskeligere.

– Antageligvis er gislene plassert nær militære mål Israel vil trenge å ta ut før en bakkeinvasjon, sier hun.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp STORMING: 7. oktober tok Hamas seg inn på Supernova-festivalen i Israel. Her tar en soldat fra Hamas med seg en deltaker fra festivalen. Det er ikke visst om personen er tatt til gissel. Foto: Handout

Israelerne må altså finne ut om sivile israelere står i fare for å havne i en kryssild.

Spesialrådgiver i Forsvarsstaben, Hanne Eggen Røislien, sier til TV 2 at Israel vil prioritere å få ut gislene.

– De har et prinsipp som alle militære har; at man skal hente ut sine egne, koste hva det koste vil. Men det blir et kjempestort problem å få disse ut, sier hun.

Dette er Tuastad enig i. Behovet for en invasjon for å knuse Hamas, og behovet for å redde de sivile gislene, er Israels største dilemma akkurat nå.

– En slik bakkeinvasjon er noe av det vanskeligste man kan gjøre, men Israel er nødt til å gjøre det nå, sier han.

På Gazastripen finnes et også omfattende nettverk med underjordiske tunneler og bunkere. For å nå disse systemene, må de israelske soldatene inn under bygningene hvor det bor sivile mennesker som ikke kommer seg unna.

ENORME ØDELEGGELSER: Gazastripen er et av verdens tettest befolkede steder. Det bor rundt 2,3 millioner palestinere der. Foto: AFP

Minefelt og «boobytraps»

– Israel har kalt inn reservestyrker, men samtidig har de ikke hatt tid til å gå gjennom all etterretning. De har ikke kontroll på minefelt og feller inne på Gaza, fortsetter Tuastad.

– Hamas har mest sannsynlig satt opp mange «boobytraps» over hele Gazastripen. Det er en farlig operasjon Israel skal utføre, supplerer Hellestveit.

En ordentlig våpenhvile må man se langt etter, mener hun.

– Hvis de får til en utleveringsavtale av gisler, kan det jo komme en våpenhvile. Men det vil kun være en våpenhvile i påvente av en bakkeinvasjon.

ANGREP: Israel har bombet Gazastripen kontinuerlig siden angrepene i helgen. Fremdeles skytes det raketter mot Israel. Foto: Mahmud Hams/AFP

Og uansett hvordan den vil utfolde seg, vil konsekvensene være dramatiske.

– Her finnes det bare en mengde dårlige løsninger. Alle er voldelige, alle kommer til å bli brutale, og det kommer også til å gå israelske liv tapt, sier Røislien.

Hva vil skje med Gaza?

Hellestveit forklarer at israelere ønsker å fjerne Hamas sin makt i Gazastripen helt. Hvis de lykkes med det, vil Gazastripen være uten ledelse.

SIVILE LIDELSER: En 25 år gammel mann har nettopp mistet broren sin i ett av angrepene mot Khan Younis på Gazastripen. Foto: Said Khatib/AFP

– Hamas er styresmaktene på Gaza. Skal man ødelegge Hamas, må man ødelegge hele styringsstrukturen. Da ender man opp med et Gaza som ikke er styrt av noen.

Hun mener det er avgjørende for israelske myndigheter å finne ut av hva som skjer med regionen før de starter en invasjon.

Det er tre muligheter, ifølge Hellestveit.

Israel gjenopptar den fulle okkupasjonsmakten på Gazastripen, slik de hadde før det palestinske selvstyret ble innført på 1990-tallet. Gazastripen legges inn under selvstyret på Vestbredden. Andre stater i Midtøsten går inn og tar kontrollen på Gazastripen. Eksempler på dette kan være Egypt og Saudi-Arabia.

Krig på flere fronter?

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å tegne et nytt kart over Midtøsten. Hva det innebærer, vet man ikke.

Forsvarsminister Yoavv Gallant sier at Gazastripen vil bli ugjenkjennelig. Samtidig har Hamas støtte fra flere hold i Midtøsten.

Hizbollah, en milits med base i Libanon, har sendt raketter mot Israel, og Iran er allerede i en skvis med israelere.

Mange frykter hva som kan skje hvis Israel må krige på flere fronter.

– Hizbollah har nære forbindelser med Iran. Hvis Iran angripes, vil Hizbollah bli aktivert. De er mye sterkere enn Hamas og har anslagsvis 150.000 raketter rettet mot Israel, sier Tuastad.

HIZBOLLA: Hizbollah sier de har skutt mot Israel som hevn for at medlemmer av bevegelsen er blitt drept. Israel sier på sin side at de har skutt mot mål i Libanon. Foto: AP Photo/Hussein Malla

Tuastad mener sannsynligheten for en konfrontasjon i nord og med Iran er høyere enn på lenge, men tror Israel vil prøve å unngå å måtte gjøre alt på en gang. Med eller uten støtte fra USA.

– Hvis Israel ødelegger Irans atomanlegg, er det ikke sikkert det vil være klarert med USA, men når USS General Ford ligger utenfor kysten av Israel, har det mer å gjøre med trusselen fra Libanon og Iran, enn Gaza, sier han.

Det amerikanske nærværet kan avskrekke Iran og Hizbollah fra å involverte seg mer i konflikten.

Eskaleringsfare

Hellestveit tror ikke flere stater vil blande seg inn i denne krigen.

– Sikkerhetsrådgiveren til president Biden sa for en uke siden at Midtøsten ikke vært så lite farlig for regional krig som nå på 20 år, sier hun.

Selv om det er intens krigføring mellom israelere og palestinere, har ikke nabostatene store interesser av å blande seg, mener hun.

– Andre stater har egeninteresser som de setter høyere enn å hjelpe palestinerne.

Men hun vil ikke utelukke det.

– Problemet er at i denne typen krig er eskaleringsfaren alltid til stede, sier forskeren.