Dette skjer når Putin dør

Lekkede Pentagon-dokumenter hevder at Vladimir Putin har kreft, og at han får cellegiftbehandling. Men hva skjer egentlig når han dør?

Det siste året har helsen til Russlands president Vladimir Putin vært gjenstand for mange spekulasjoner, med påstander om at han har både kreft og Parkinsons.

Senest torsdag denne uken ble det kjent at de lekkede Pentagon-dokumentene hevder at Putin har kreft.

KREFT: Lekkede dokumenter hevder at Putin har kreft. Foto: Rentsendorj Bazarsukh / Reuters

Ifølge dokumentene skal det ha vært planlagt en cellegiftbehandling 5. mars i år.

Foreløpig finnes det ingen offisielle dokumenter som kan bekrefte dette.

Kreftklinikk kan ikke avvise at Putin er pasient

TV 2 har imidlertid vært i kontakt med en kreftklinikk som flere hevder at Putin får behandling hos.

– Kan dere bekrefte eller avkrefte at Putin får behandling hos dere?

– Nei, det er konfidensielt.

De kan altså verken avkrefte eller bekrefte at Putin er pasient hos dem.

Personen vi snakker med sier hun er direktør for klinikken, men hevder at hun ikke har tilgang til informasjon om pasienter.

Ryktene om en kreftdiagnose gjør likevel at mange stiller seg spørsmålet: Hva skjer når Putin dør?

Skulle 70-åringen dø, eller plutselig forlate vervet på en annen måte, har forbundsrådet 14 dager på seg til å utlyse presidentvalg, og hvis det ikke gjør det, vil den sentrale valgkommisjonen gjøre det.

I mellomtiden blir statsminister Mikhail Misjustin fungerende president.

STATSMINISTER: Mikahil Misjustin ville blitt fungerende president. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Misjustin blir imidlertid ikke sett på som spesielt nær Putin, og heller ikke som en sannsynlig kandidat til noe valg.

Har styrt skuta i over 20 år

Putin har vært ved Russlands ror i mer enn 20 år, og ledet landet fra 2000 til 2008, og igjen fra 2012 til i dag.

Mellom 2008 og 2012 var Dmitrij Medvedev president, selv om Putin, som da var statsminister, ble antatt å ha den reelle makten også i den perioden.

PRESIDENT: Her stemmer Putin under valget i 2018. Foto: Yuri Kadobnov / Reuters

Putins nåværende periode er satt til å utløpe i 2024.

Men i 2020 ble grunnloven endret, slik at han kan stille i ytterligere to seksårsperioder frem til 2036 – da vil han være 84 år gammel.

Dårlige utsikter for opposisjonen

Den nåværende opposisjonen i Russland vil neppe vinne noe post-Putin-valg, ettersom regjeringen har eliminert flere alternativer de siste 20 årene.

Bortsett fra det Putin-vennlige partiet «Forent Russland», er den sterkeste blokken kommunistpartiet.

KOMMUNISTPARTIET: Partiets leder under en markering i februar. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Deres leder, Gennady Zyuganov, anses som frontmannen av en «systemisk opposisjon» for å gi illusjonen av et flertallsdemokrati – for kommunistpartiet går sjelden imot Putin.

Den mest kjente opposisjonsfiguren, i hvert fall utenfor Russland, er Alexej Navalnyj.

SITTER I FANGELEIR: Den kjente opposisjonspolitikeren er dømt flere ganger i Russland. Foto: NTB

Han ble like etter invasjonen av Ukraina dømt til ni år for en rekke lovbrudd som han og støttespillerne hans sier var politisk motivert.

Jevgenij Rojzman, en annen synlig opposisjonsfigur som tidligere var en populær ordfører i Jekaterinburg, ble i fjor pågrepet og siktet for å vekke mistro til det russiske militæret.

SIKTET: Tidligere Jekaterinburg-ordfører Jevgenij Rojzman ble i fjor pågrepet og siktet for flere hold. Foto: AP Photo

Lite sannsynlig med endring

Hvem som velges til ny president vil avhenge av hvordan det politiske miljøet i Russland er når Putin dør.

Jo «sunnere» den anti-vestlige, anti-liberale, og konservative ideologien er når Putin dør, jo mer sannsynlig er det at eliten vil strebe etter å holde ting som de er.

PUTINISME: Dersom Putin dør mens "Putinismen" enda lever, er sjansen stor for at ting fortsetter å være som de er. Foto: Ilya Naymushin / Reuters

Men hvis ting faller fra hverandre politisk og økonomisk, den generelle misnøyen øker, og «putinismen» som en idé er i forfall, er sjansene for at Russland ender opp med en reformerende – om enn svak – president mye høyere.

Enkelt sagt, gitt det nåværende politiske miljøet i Russland, jo tidligere Putin dør, jo mindre er sjansene for en politisk revansje for opposisjonen.

POLITIKK: Det kan, enn så lenge, se ut til at den politiske situasjonen i Russland forblir uendret. Foto: Vincent Yu

For to år siden sa Putin til russerne at «Jeg håper det vil komme en tid der jeg kan si at en person er verdig å lede et så fantastisk land som Russland, vårt hjemland».

Den tiden har tilsynelatende ikke kommet ennå.