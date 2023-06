Dette skjer i Russland nå

Akkurat nå er en militærkolonne fra Wagner-gruppen på vei mot Moskva med mål om å styrte forsvarsledelsen i landet.

Det dramatiske militære opprøret som nå foregår i Russland, startet fredag kveld.

Lederen av den russiske leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, hevder russiske regjeringsstyrker har drept et stort antall Wagner-soldater i Ukraina. Han lovte hevn og sa fredag kveld at de involverte vil bli straffet.

Wagner-sjefen anklager forsvarsminister Sergej Sjojgu for å ha gitt ordren.

Ikke lenge etterpå sier Russlands forsvarsdepartement at de nekter for å ha angrepet Wagner-styrker.

Wagner-sjefen har gjentatte ganger rettet hard kritikk mot den russiske militærledelsen, og anklaget forsvarsminister Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å være inkompetente.

– Forsvarsdepartementet forsøker å føre samfunnet og presidenten bak lyset og fortelle en historie om Ukrainas gale aggresjon og at de planla å angripe oss med hele Nato, sa han fredag kveld.

LEIESOLDATER: Den russiske leiesoldatgruppen Wagner har trukket seg ut av Ukraina og inn i Russland. Foto: Reuters / NTB

Så skjer det

I en ny uttalelse fredag kveld oppfordrer Wagner-sjefen russere til å slutte seg til ham.

Wagner-sjefen lovet videre å «stoppe» den øverste russiske hærledelsen og ber russere om ikke yte motstand mot hans styrker.

Han sier at det ikke pågår et kupp, men sier at hans 25.000 soldater vil legge ut på en «rettferdighetsmarsj» nedover til Moskva for å styrte Russlands militære ledelse.

RASER: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin kom med en videouttalelse lørdag hvor han retter kritikk mot de russiske militære lederne. Foto: Reuters / NTB

I løpet av lørdag har det blitt mer klart hva som foregår:

Fredag kveld begynte leiesoldatene i Wagner-gruppen å trekke seg ut av Ukraina og krysset grensen til det russiske fylket Rostov.

Det har fått den russiske ledelsen til å anklage Wagner-sjefen for «væpnet mytteri».



Lørdag morgen sier en russisk sikkerhetskilde som Reuters har snakket med, at Wagner-gruppen tatt kontroll over alle militære anlegg i den russiske byen Voronezj, rundt 500 kilometer unna Moskva.

Wagner-gruppen skal også ha tatt kontroll over alle militære anlegg i millionbyen Rostov-na-Donu, rundt 1300 kilometer sør for Moskva.

Lørdag ettermiddag er en militærkolonne fra Wagner-gruppen på vei mot Moskva.

Russiske soldater setter opp maskingeværstillinger i utkanten av Moskva som følge av at kolonnen nærmer seg hovedstaden.

Putin: – Forræderi

Putin sier i en uttalelse lørdag morgen at Wagner-opprøret er «forræderi».

– Det er forræderi. Det vi ser her, er et stikk i ryggen, sa Putin, ifølge Reuters.

Putin sier at han ikke tillater borgerkrig i Russland. Men sier samtidig at alle som har tatt opp våpen mot hæren og «tar del i mytteriet», vil bli straffet.

TV-TALE: President Putin holdt lørdag morgen en TV-sendt tale hvor han anklager Wagner-gruppen for forræderi. Det avviser Wagner-sjefen. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / AFP / NTB

– De russiske væpnede styrkene har fått de nødvendige ordrene, sier presidenten som lover at han vil gjøre «hva som helst for å forsvare Russland».

Lørdag formiddag sier guvernøren i fylket Voronezj at det russiske militæret gjennomfører operasjoner mot Wagner-mytteriet.

Russiske kampfly har ifølge militærbloggere angrepet Wagner-styrker i Voronezj-området, men meldingene er ikke bekreftet.



Lørdag formiddag sier også Wagner-sjefen at det er «galt å anklage meg for forræderi».

TIL STEDE: Styrker fra den russiske regjeringen til stede i Rostov-on-Don etter at Wagner-gruppen kom inn i byen lørdag. Foto: Vasily Deryugin / AP / NTB

Andre viktige detaljer

Ifølge britisk etterretning forsøker Wagner-gruppen «nesten helt sikkert» å ta seg til Moskva. Men eksperter tviler på at styrkene er kapable til å nå helt dit.

FSB har åpnet straffesak mot Wagner-sjefen.

Utenriksdepartementet i Norge fraråder alle reiser til Russland. Det er registrert færre enn 50 nordmenn i landet denne uken og neste uke. De trenger bistand fra UD, kan ta kontakt med dem.

Eksperter kaller det som skjer i Russland nå som overraskende og dramatisk. De sier at man må regne med at Putin vil sette inn alle de ressursene er mulig og nødvendig for å få bukt på det militære opprøret Wagner-grupper har satt i gang.

Ekspertene mener også at det er lite sannsynlig at Wagner-gruppen kan ta makten fysisk i Russland. Men sier at det er uansett er det et politisk signal innad i det hele det russiske samfunnet.

Vladimir Putin har lørdag signert en ny lov som gir 30 dagers fengsel for å bryte krigsloven.