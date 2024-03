Dette skjer etter du har kastet ønskemynten

Hvert år kastes mynter for enorme summer i Trevifontenen. Men innimellom myntene dukker det også opp andre «skatter».

Har du besøkt Roma, er sjansen stor for at du også har stått ved Trevifontenen og blitt del av tradisjonen som går mange hundre år tilbake i tid.

Myten er at en mynt som kastes over din venstre skulder vil sikre at du får en ny tur til Roma. Mange legger til sine egne ønsker. Ofte handler det om kjærlighet eller god helse.

Trolig tar du også en titt på bunnen av fontenen og lurer på hvor de enorme mengdene mynter tar veien.

To ganger i uken blir opp til fire arbeidere sendt for å samle myntene opp.



Arbeidere fra byens renovasjonsavdeling koster sammen mynter før de suges opp med gigantiske myntsugere og kjøres til lokalene til den veldedige organisasjonen Caritas.

To ganger i måneden tømmes fontenen for vann, og vaskes.

TØMMES: To ganger i måneden tømmes fontenen for vann og vaskes så fort som mulig for å begrense nedetiden. Foto: Guglielmo Mangiapane

I Roma organiserer Caritas suppekjøkken, matutlevering og andre veldedighetsprosjekter til byens trengende.

Vel framme i lokalene tørkes myntene med hårfønere, sorteres og telles.

TØRKER: Fabrizio Marchioni (52) tørker og sorterer myntene før de skal telles.

I 2022 ble det samlet inn over 16 millioner kroner fra Trevi-fontenen, ifølge Reuters.

Alt i småmynt fra de 21 millioner turistene som årlig besøker byen.

– Jeg ville sende et ønske til en som er kjær for meg, sier Yula Cole fra Brasil.

– Men jeg vet også at pengene går til noen som trenger det, sier hun.

Yula Cole fra Brasil kaster en mynt i fontenen. Det står skilt ved fontenen der det opplyses om at pengene blir donert til veldedighet. Det advares også om bøter hvis man går ut i fontenen eller stjeler penger fra bunnen. Foto: Guglielmo Mangiapane

Dag og natt samles turister ved fontenen.

– Jeg ønsker å komme tilbake til Roma, men jeg ønsker også å finne kjærligheten, sier Carola fra Chile.

Carola fra Chile ønsker både å komme tilbake til Roma, og å finne kjærligheten. Foto: Guglielmo Mangiapane

Under tømmingen er det ikke bare mynter som sorteres.

Det kastes en hel del smykker, nøkler og religiøse symboler i fontenen også.

Mer overraskende er det at det dukker opp gebiss og til og med navlestrenger, skriver Reuters.

Trevifontenen en av Romas mest kjente severdigheter. Den var ferdigkonstruert i 1762, og illustrerer hvordan den greske guden Okeanos temmer vannkreftene.