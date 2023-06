Den ukrainske motoffensiven fortsetter, og styrkene gjør fremgang i tre retninger, skriver den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) torsdag morgen.

Offensiven er fremdeles i et tidlig stadium, og det vil fortsatt trolig ta minst et par måneder før de ukrainske styrkene vil være klare til å gjennomføre et større gjennombruddsangrep. Det skyldes at de fortsatt venter på leveranser av kampfly fra Nato – og nok ferdig trente piloter til å fly dem.

Oberstløytnant og forske Trygve Smidt ved Krigsskolen sier til TV 2 at russerne i år har hatt tid til å bygge langt bedre forsvarsstillinger.

– Det som er utfordrende er at ukrainerne i motsetning til i fjor sommer og i høst, ikke ser ut til å ha store muligheter for å infiltrere bak de russiske styrkene som de hadde da. Det betyr at dette blir veldig blodig, sier Smidt.



GRANATILD: En ukrainsk soldat skyter med artilleri mot russiske posisjoner i dette bildet fra utenfor Bakhmut 28. mai i år. Foto: Efrem Lukatsky /AP Photo

– De må kjempe seg frem, meter for meter. Bryte seg gjennom russiske sperringer, som minefelt, stridsvogngrøfter, og så videre, fortsetter han.

President Volodymyr Zelenskyj snakket onsdag med den polske presidenten Andrzej Duda. Da la de en strategi for neste måneds Nato-toppmøte i Litauen, og Zelenskyj fortalte om status på bakken i Ukraina.

– Vi diskuterte situasjonen på slagmarken, og de ukrainske forsvarernes behov, skriver Zelenskyj på Twitter.

– Et sjakkspill

Smidt sier ukrainernes ønske om kampfly (og spesielt vestlige jagerfly) kommer av et behov for å beskytte styrkene sine om de får et gjennombrudd. Disse flyene vil gi dem bedre kapasiteter i luft-til-luft-kamp.

– Hvis et gjennombrudd skjer, vil de ukrainske styrkene rykke såpass langt frem at det blir vanskelig å gi dem tilstrekkelig dekning med dagens luftvern, sier Smidt.

PÅ VEIEN: To soldater på lasteplanet utenfor Bakhmut 5. juni. Her har de lenge kjempet mot russiske styrker i harde kamper. Foto: Iryna Rybakova via AP

Han venter nå at Ukraina vil holde presset oppe, for å forsøke å trekke ut de russiske reservene og å finne ut hvor russerne er svakest. Selv har Ukraina trolig store reserver på lager – eller en hovedangrepsstyrke i bakhånd.

– Når de har oppnådd det, kan vi forvente at hovedstyrken, som vi ikke har sett enda, blir satt inn, enten for å forsterke der de har størst fremgang, eller et annet sted hvor de har fjernet sine reserver. Det gjør da at russerne ikke har et effektivt mottrekk når hovedstyrken kommer.

Ukrainas etterretningstjeneste følger med på hvor de russiske reservene er, og hva de har tilgjengelig. Nå ser de at russerne har flyttet en del styrker fra sør og inn mot øst, sier oberstløytnanten.

RAST: En ukrainsk soldat får i seg noe vann på frontlinjene ved Kreminna forrige torsdag. Foto: Roman Chop / AP Photo

– Sannsynligvis er de flyttet inn bak egne linjer for å ha som reserver, eller for å kunne sette inn egne motstøt for å kunne binde de ukrainske. Dette er et sjakkspill som pågår, illustrerer han.

Forhåndssignal

Oberstløytnant Smidt sier det vil kunne komme noen signaler i forkant av et ukrainsk gjennombruddsangrep. Russland har overført en del nye helikoptre, og har flere operative baser på Krim.

– Når disse basene enten blir sabotert eller utsatt for angrep med kryssermissiler eller langtrekkende droner, kan det være et signal på at det kommer et større motstøt, sier han.

PÅ FRONTLINJEN: To soldater i en skyttergrav ved Kreminna 8. juni. Foto: Roman Chop via AP

Smidt understreker at ukrainerne fremdeles ser ut til å ha store reserver på lager. Offensiven har med andre ord kun begynt.

– Det antallet brigader de har engasjert er mindre enn halvparten av hva vi forventet at de ville bruke i en slik offensiv. Så de har en betydelig reserve, eventuelt en hovedangrepsstyrke, i bakhånd, sier han.

Russland ser ut til å miste mellom 1000 og 1500 mann per dag under den pågående motoffensiven, sier oberstløytnanten.

– Det er betydelige tap, men det er også vanskelig å få verifisert disse tallene, sier Smidt.

Han opplyser samtidig at Ukraina holder tilbake sine tapstall.