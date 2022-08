Dette sier Støre om den russiske invasjonen nå

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han hadde sett trusselen fra Russland komme i flere uker før invasjonen, men at han i det lengste håpet Russland ikke ville velge krig. Foto: Javad Parsa

Natt til 24. februar skjedde det amerikansk og vestlig etterretning hadde advart mot i flere uker, Russland invaderte nabolandet Ukraina.

På seksmånedersdagen for invasjonen, som også sammenfaller med Ukrainas uavhengighetsdag, reflekterer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) over hva han tenkte da invasjonen var et faktum.

– Det var det endelige beviset på at det vi fryktet, men håpet ikke ville skje, faktisk skjedde. Jeg hadde sett denne trusselen komme i flere uker, flere måneder, men trodde i det lengste at Russland ikke ville velge krig, sier Støre til TV 2.

– Tunge dager

Siden 24. februar er titusenvis av mennesker blitt drept, minst 13 millioner mennesker drevet på flukt og flere ukrainske byer lagt i ruiner.

RUINER: Ødeleggelsene er store etter at Russland gikk til fullskala krig for seks måneder siden. Foto: Aage Aune / TV 2

Støre syns det har vært seks vanskelige måneder.

– Det har vært tunge dager siden, fordi krig i Europa er veldig nedslående. Vi i Norge må ikke miste det av syne, sier statsministeren.

– Veldig mye av det vi strever med nå , økende energipriser og matvarepriser, kommer i stor grad av denne krigen.

Norge har siden invasjonen støttet Ukraina både økonomisk og militært. Statsministeren besøkte selv landet i slutten av juni, og hadde samtaler med president Zelenskyj. Da lovet han å øke den norske støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år.

STØTTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj i juni i år. Foto: Simen Askjer / TV 2

Onsdag ble det klart at Norge i tillegg vil gå sammen med Storbritannia om å kjøpe den norsk-utviklede mikrodronen «Black Hornet» til ukrainerne.

Dronen brukes til rekognosering og målidentifikasjon og ukrainske myndigheter har bedt om å få donert denne typen utstyr til bruk i kampen mot den russiske invasjonen.

– Ukraina har rett til å forsvare seg og vi har rett til å støtte dem i det. Det handler om noe så fundamentalt at et land skal kunne stå imot et angrep, sier Støre.

FLAGGER: Det ukrainske flagget vaier ved uavhengighetsmonumentet i sentrum av Kyiv. Foto: t

– Stå sammen

Han understreker at Norge vil fortsette å støtte Ukraina.

– Når det foregår en fullskala angrepskrig mot et naboland, så må vi ikke miste av synet at det nabolandet har rett til å forsvare seg selv, sier statsministeren.

– Så må vi ta vare på vårt eget forsvar og stå sammen med de landene som står oss nære. Det kan nå også bli Sverige og Finland i Nato, og det gjør Norge tryggere.