Dette sier den israelske barnelegen om krigen

UNDERGRUNN: Overlege Vered Fleisher Sheffer har flyttet de premature babyene under bakken for å holde dem trygge fra Hizbollah-raketter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

NAHARIYA, ISRAEL/BERGEN (TV 2): Israelske leger frykter at krigen sprer seg til nord og gjør alt de kan for å beskytte sine nyfødte. Samtidig ser legene på Gaza pasientene dø foran øynene deres.

To sykehus, to historier

– Dette barnet var 600 gram da han ble født, sier den israelske legen ømt.

Overlege Vered Fleisher Sheffer viser TV 2 rundt på nyfødtintensiven på Galilee Medical Center i Nord-Israel.

De har flyttet hele avdelingen ned, under jorda for å gi de svakeste den beskyttelsen de trenger.

600 GRAM: Denne lille krabaten ligger i kuvøse, etter at han ble født for tidlig. Vered Fleisher Sheffer kan fornøyd fortelle at babyen har lagt godt på seg nå. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vil redde liv

– Dette er det menneskelige å gjøre. Jeg er lege og har ansvaret for disse barna, sier Sheffer.



De premature barna krever spesiell behandling og spesiell beskyttelse. Det er komplisert å søke sikkerhet under jorda med så sårbare pasienter.

PRIVATLIV: Selv små babyer har krav på privatliv, og TV 2 får ikke lov å filme eller ta bilder av de nyfødte slik at de kan bli gjenkjent. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Internasjonalt og i israelske medier er det mye oppmerksomhet rundt sykehusene nord på Gazastripen. Gjør du deg noen refleksjoner rundt det?

– Jeg er lege og jeg er lege fordi jeg vil redde liv. Selvfølgelig synes jeg synd på dem som er på en avdeling for premature babyer der, sier overlegen til TV 2.

– Jeg vet at min regjering og mitt sykehus tar vare på meg, men jeg vet ikke om det er den samme situasjonen der.

Hun sier videre at hun ikke vil inn på det politiske, men er tydelig på at ingen på sykehuset gjør forskjell på en jødisk eller en muslimsk baby.

HJELPER ALLE: Vered Fleisher Sheffer poengterer at hun hjelper alle, og ikke bryr seg om nasjonalitet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er fire flere muslimske babyer her enn jødiske babyer, og det spiller ingen rolle for meg. Jeg spør ikke foreldrene til barna hva de heter eller hva de gjør.

– Jeg tar vare på dem fordi de er babyer, og det gjør jeg fordi jeg er et menneske og fordi jeg valgte å bli lege.

Strømløst sykehus

Selv med avdelinger under bakken er kontrasten til Al Shifa og de andre sykehusene på Gazastripen enorm.

Uten drivstoff til nødaggregatene har sykehusene vært uten strøm i snart en uke. For kuvøsebarna, som er avhengig av ekstra oksygen, er situasjonen akutt.

Natt til onsdag gikk Israelske styrker inn på sykehuset etter å ha omringet området i flere dager.

Bygg for bygg, rom for rom gjennomsøker soldatene nå Al Shifa, på jakt etter Hamaskrigere, våpen og gisler.

TV 2 snakket med lege Ahmed al-Makhalati dagen før Israels aksjon mot sykehuset. Se hva han sier om påstandene om at det befinner seg Hamas-krigere nederst i saken.

– Vi har ingen elektrisitet, ikke noe drivstoff til aggregatene, ingen leveranser av medisin til pasientene, sier lege Ahmed al-Makhalati ved al-Shifa-sykehuset, til TV 2.



Strømstans har allerede kostet seks kuvøsebarn livet.



KUVØSEBARN: Disse nyfødte er tatt ut av kuvøsene sine etter de mistet strømforsyningen. Foto: Ahmed al-Makhalati

Bare timer før den israelske militæraksjonen forteller Al-Makhalati om situasjonen de står i. De siste fem dagene har vært ekstremt intense.

Sykehuset har 2000 sivile pasienter, og mer enn 50.000 sivile har søkt til sykehuset i håp om at det er et tryggere sted. 200 pasienter venter på operasjoner, ifølge legen.

– Vi ser pasienter dø foran øynene våre fordi de ikke får oksygen. Jeg gjorde en operasjon i lyset fra lommelykten på en mobiltelefon, uten bedøvelse og uten oksygen.

– Pasienten skrek, men vi kunne ikke gjøre noe annet.

Døde pasienter blir lagt utenfor sykehuset.

SØKER TILFLUKT: Søppel, flyktninger og til og med døde kropper hoper seg opp utenfor det største sykehuset i Gaza by. Foto: Ahmed al-Makhalati

– Hunder spiser på likene

– Vi har bedt Israel om tillatelse til å begrave dem, men det ble avvist. Etter sju dager begynte de å lukte, og de tiltrakk seg utsultede hunder som begynte å spise på dem, sier han til TV 2.

Da besluttet de sykehusansatte at de var nødt til å ta sjansen på begrave de døde uten tillatelse.

– Akkurat nå, mens jeg snakker med deg, begraver sykepleiere, leger og sivile disse døde kroppene utenfor sykehuset, sier al-Makhalati tirsdag.

Frykter krig i nord

Tilbake på sykehuset i Nahariya nord i Israel, kjenner underdirektør Tzvi Scheleg ved Galilee Medical Centre på ansvaret.

Sykehuset, som ligger 10 kilometer fra grensen til Libanon, har 800 senger og er det største i regionen.

SKUDDSIKKER: Underdirektør Tzvi Scheleg møter oss i skuddsikker vest. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Utenfor går sirenene. Hizbollah nord for grensen skyter jevnlig raketter i deres retning. Scheleg frykter at det vil bryte ut en ny krig med en front i nord, der Iranskstøttede Hizbollah kontrollerer bakken.

Han tør ikke å spekulere i når eller hvor sannsynlig det er, men han er pessimist.

– Dessverre tror jeg det vil skje før eller senere, sier Scheleg til TV 2.

PESSIMIST: Tzvi Scheleg venter på at fronten i nord skal bryte ut i full krig. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Underdirektøren har tidligere tjenestegjort i IDF i flere år.

På spørsmål om hva han tenker om at sykehus er under angrep på Gazastripen, reagerer han avvisende.

Legen er overbevist om at det israelske forsvaret gjør alt det kan for å beskytte sivile liv, og at det er Hamas som angripes og ikke sykehusene.

Han mener om at Hamas ikke bryr seg om sine egne, og at de kynisk gjemmer seg bak sivilbefolkningen.

HAMAS: Som så mange andre israelere mener Tzvi Scheleg at Hamas må ta på seg ansvaret for at de sivile i Gaza lider. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er fryktelig at Hamas bruker sykehus og skoler som menneskelige skjold.

Det palestinske folket i Gaza er gisler i denne forferdelige situasjonen, sier underdirektøren.

– Uforståelige løgner

Doktor Ahmed al-Makhalati i Gaza sier til TV 2 de gjentatte ganger har invitert IDF inn på sykehuset slik at de kan sjekke sykehuset rom for rom etter Hamas-krigere.

Ahmed al-Makhalati sier at han aldri har sett Hamas inne på sykehuset. Foto: Privat

– De avslår. Hvorfor kommer de ikke for å bevise det de påstår? Det er komplett uforståelige løgner, sier han.

Han er selv irsk-palestiner og sier til TV 2 at hvis han noen gang hadde sett en bevæpnet Hamas-kriger på eller ved sykehuset hadde han reist rett hjem igjen til Irland.

Gikk inn på sykehuset

Israelske styrker gikk natt til onsdag til aksjon mot Gazas største sykehus.

Så langt er ingen gisler funnet, men IDF hevder at de har funnet våpen og det de kaller «Hamas-utstyr» i aksjonen på Shifa-sykehuset, skriver Times of Israel.

Det skal ikke ha vært noen sammenstøt mellom israelske soldater og pasienter eller helsepersonell, men ifølge ubekreftede meldinger skal flere av legene har blitt avhørt og spurt om de har bistått med medisinsk hjelp til noen av gislene.



Både Israel og USA har sagt at Hamas har en kommandosentral under sykehuset, noe palestinske myndigheter og sykehusets ansatte avviser.



Det er ikke mulig å verifisere disse påstandene uavhengig fra TV 2s side.