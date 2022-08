Dette satser Putin på nå

Krigen i Ukraina er inne i sin syvende måned. Det som russerne trodde skulle bli en lett kamp, har utviklet seg til en stillingskrig av dimensjoner.

– Hadde de visst hvordan dette ville utvikle seg, så hadde de nok gått tilbake til tegneblokken og lagt en annen plan, eller hvert fall sørget for at den planen de hadde, ville hatt større sjanse for å lykkes.

Det sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til TV 2.

– Malt seg inn i et hjørne

Han er tydelig på at Ukraina har overprestert, mens russerne har gjort det motsatte.

– For russerne er jo ikke dette en krig i det hele tatt, men en militær operasjon. For ukrainerne er det en eksistensiell krig, en være eller ikke være for Ukraina som nasjon. Det betyr at ukrainerne kan totalmobilisere sine menneskelige og økonomiske ressurser, i forhold til russerne som på mange måter har malt seg inn i et hjørne ved å si at dette ikke er en krig.

VIL TA ÅR: Sverre Diesen er tydelig på at krigen, som nå er inne i sin syvende måned, trolig vil trekke ut i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Men for at Ukraina skal klare å stå imot, er de helt avhengig av videre støtte fra Vesten. For Diesen understreker at ukrainerne ikke har ressurser til å stå imot, uansett hvor hardt de mobiliserer.

– Det er dette Putin satser på nå, at Vesten etter hvert skal gå trett og slå hånda av Ukraina. Derfor har han begynt å innstille seg på en lang krig, sier den tidligere forsvarssjefen.

STÅR I MOT: Ukrainske styrker fortsetter å stå imot russiske angrep. Her fra frontlinjen ved Kharkiv. Foto: Ihor Thachev / AFP

– Meget alvorlig

Diesen mener i realiteten det er Vesten som sitter på nøkkelen.

– Dette er ikke bare Ukrainas krig, men også vestens krig. Ikke bare prinsipielt med tanke på demokrati og selvstendighet for Ukraina, men også med tanke på den meget alvorlige konsekvensen det vil ha hvis Putin vinner den krigen, sier han.

Generalen tror Putin vil ta det som en bekreftelse på at Vesten er akkurat som han har trodd.

Nemlig svak, splittet og dekadente.

– Det vil han oppfatte som en som en invitasjon til å gå videre.

– Bort fra kartet

På spørsmål om hva som må til for å unngå en enda mer blodigere og alvorligere krig enn det vi allerede ser nå, trekker Diesen nok en gang frem Vesten.

– For Putin er ikke Ukraina verken noe stat eller nasjon, det er en del av Russland og Ukraina skal bort fra kartet. Det gjør at for Putin er det ingen vei tilbake. Russerne vil ikke være interessert i noe form for forhandlinger og kompromiss, før alternativet er at de stilles overfor et fullstendig militært nederlag, og ikke bare en stillstand som nå.

TIL FORHANDLINGSBORDET: General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror det skal mye til før Putin eventuelt inntar forhandlingsbordet med Ukraina. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Nettopp derfor kreves det at Vesten over tid er villig til å sette Ukraina i stand til å stabilisere frontene der de nå, men at de også setter Ukrainerne i stand til å vinne krigen militært, ifølge generalen.

– Det er først når Putin innser at det er en mulighet, at han kanskje vil komme til forhandlingsbordet for å se hva han kan redde av stumpene av dette eventyret.