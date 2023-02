Dette overrasker mest etter at Putin rev freden i filler: – De har skutt seg selv i foten

Helikoptrene høres i nabolaget utenfor Kyiv. De russiske soldatene er i lufta. Ukrainas hovedstad skal falle innen tre dager.

Det er prognosen: total kollaps av landets statsstyre.

Men ukrainerne overrasker.

– Jeg trenger ammunisjon, ikke skyss, svarer Zelenskyj på tilbud om vestlig evakuering i de kritiske timene.

Og som kjent, Kyiv faller ikke i februar.

TV 2 har hørt med flere eksperter hva som overrasker mest ett år etter invasjonen i fjor vinter.

HELIKOPTER: Innvasjonen av Ukraina begynte den 24. februar med en rekke helikopterangrep ved landets hovedstad (Ukrainian Police Department Press Service via AP)

Umoderne krigføring

Flere av ekspertene viser til kontrasten mellom forventingene til det russiske militæret før de krysset grensen, og hvor inkompetente russerne faktisk er i moderne krigføring.

– Det er overraskende hvor dårlig russerne er på å føre krig, sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høgskole.

Han viser til at Russland siden invasjonen av Georgia i 2008 har drevet med en modernisering av hæren. Det ble malt et bilde av en veldig avansert og moderne militærmakt.

En makt som utgjør en stor trussel.

TILLIT: Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, viser til at russerne ikke har en moderne form for ledelse hvor avgjørelser kan bli tatt mer desentral. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Men krigen i Ukraina har vist at russerne ikke er så høye og mørke som vi kanskje har trodd. Vi har blitt lurt av bilder og øvelser der vi ser såkalte monstertorpedoer og hypersoniske missiler, sier han og fortsetter:

– Når bildet møter realiteten på bakken, avslører de egentlig for en hel verden at landet ikke er i stand til å gjennomføre det vi kaller en moderne krig.

Dette i motsetning til ukrainerne, som har modernisert siden okkupasjonen av Krim i 2014.

TUSEN OG ÉN: Oryx har telt over 1000 russiske stridsvogner som har blitt ødelagt i Ukraina. Her er en utstilling i Kyiv av noen stridsvogner i februar. Foto: Gleb Garanich/REUTERS

Tillitsbasert ledelse

Professoren viser til krigføring med oppdatert teknologi og et moderne lederskap som er i stand til å gjennomføre effektive militæroperasjoner til støtte for politiske mål.

Det handler om tillitsbasert ledelse.

– Russerne henger fast i den gamle krigføringen med fravær av IKT. De har ikke samme situasjonsforståelse, og tør ikke delegere så mye ansvar lavere ned i kommandokjeden. Alle stabene og de høyere nivåene blir veldig fort mettet.

– Det blir for mye informasjon, det kommer ikke noe initiativ. De vil derfor aldri klare å utnytte mulighetene som oppstår når fiende gjør noe feil.

TV 2 skrev tidligere i fjor om at uvanlig mange russiske generaler ble drept i Ukraina.

– Skutt seg selv i foten

Måten russerne har drevet krigføring er barbarisk, sier Sverre Diesen, som er tidligere forsvarssjef.

– Den barbariske krigføringen har opprørt mennesker og regjeringer i Vesten, og har etter hvert medført at de har gitt mer våpen til Ukraina for å stå imot dette. Om Russland hadde ført krigen på en mer sivilisert måte, så er ikke det like opplagt, forklarer han.

I BUTSJA: EU-kommisjonens president Ursula Von Der Leyen så selv massegravene i Butsja etter de russiske soldatene trakk seg ut. Foto: Sergei Supinsky/AFP

Det pågår for tiden en rekke undersøkelser av mulige krigsforbrytelser i Ukraina. Tysklands riksadvokat sier det finnes bevis for et tresifret antall forbrytelser.

GENERALEN: Tidligere forsvarssjef og pensjonert general Sverre Diesen mener russerne har skutt seg selv i foten med sine valg under krigen i Ukraina. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Russernes brutale krigføring har i realiteten virket mot sin hensikt på alle måter, sier Diesen og fortsetter:

– Den har samlet den ukrainske nasjonen istedenfor å splitte den. Krigshandlingene har ødelagt Russlands omdømme i store deler av verden, og den har forsterket Vestens vilje til å stå sammen med Ukraina.

Den tidligere generalen sier oppsummerende at Russland har med andre ord skutt seg selv i foten strategisk, samtidig som de har demonstrert en begrenset evne til å skyte andre der det ville hatt effekt rent taktisk.

Utrolig motstandskraft

Ukrainas motstandskraft er det som overrasker Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved stabsskolen.

– Det har jo vært det som har vært den positive store overraskelsen. Det og samholdet i Vesten.

Han viser de til tre store seiere for Ukraina gjennom krigen.

– De har kastet Russland ut nord for Kyiv, hovedstaden ble reddet. Deretter Kharkiv og Kherson. Det at Ukraina har klart å gjøre det mot en antatt overmakt, er mildt sagt imponerende.

Utover Ukrainas slagkraft, har våpenleveranser fra et samlet Vesten vært overraskende.

– Den store våpenstøtten, som man i den innledende fasen av krigen var forsiktig og skeptisk til, har blitt enorm. Det at de gir pansrede kjøretøy og stridsvogner, er en veldig positiv overraskelse.

Tom Røseth, Hovedlærer ved forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I februar ble det kjent at Norge sender åtte Leopard 2-stridsvogner til Ukraina.

Et aktivt luftforsvar

– Den største overraskelsen var at det ukrainske luftforsvaret ikke ble slått ut av russerne den første uken. En like stor overraskelse er at ukrainske kampfly, luftvern og varslingsradarer er operative fremdeles, sier Per Erik Solli, millitæranalytiker ved NUPI.

Han forklarer at da krigen startet, var det russiske flyvåpenet ti ganger så stort som det ukrainske, og med mer moderne teknologi.

– Det ukrainske luftforsvaret er en underdog, men smart og seiglivet.

Solli viser eksempelvis til taktikker hvor det ukrainske luftforsvaret flytter luftvernbatterier etter man har avfyrt missiler.

– Hvis russerne prøver seg på et motangrep, er stedet tomt. De flytter også sine fly og helikoptre ofte mellom ulike baser.