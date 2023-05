Ekspertene mener den ukrainske våroffensiven ikke er fullt i gang ennå, men at den kan komme overraskende.

Det har gjennom våren vært varslet en ukrainsk motoffensiv mot russiske styrker.

Torsdag kveld gikk det rykter om at offensiven var i gang, men det russiske forsvarsdepartementet benektet da at det ukrainske militæret skulle ha gjort gjennombrudd flere steder langs frontlinjen.

President Volodymyr Zelenskyj har dratt forventningene ned, og sagt at motoffensiven må vente.

– Jeg vil si at den kanskje er i sitt forstadium, men det er ikke en reell motoffensiv ennå, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, til TV 2.

PLANLEGGER: Hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, mener Ukrainas nylige angrep er planlegging mot en kommende offensiv. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Kan komme avledningsmanøver



Røseth mener det som gjør at motoffensiven er i et forstadium, er at ukrainske styrker nå forsøker å teste de russiske med enkelte angrep langs frontlinjen.

– De vurderer svakheter og styrker, og prøver kanskje å forstyrre russerne, så de ikke har initiativet hele tiden, sier han.

Røseth mener overraskelsesfaktoren vil være viktig i den kommende motoffensiven.

– Formodentlig kommer den overraskende både med tanke på tid og sted, sier han.

Han mener offensiven kommer til å være konsentrert mot ett punkt for å bryte ned de russiske forsvarslinjene som går i tre lag.

– Da kan det være at det først kommer en avledningsmanøver, sier Røseth.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, mener Ukraina allerede er i gang med det han kaller «narretiltak».

– Det gjøres for å forvirre den russiske forsvarsplanleggingen i spørsmålet om hvor offensiven vil starte, sier Heier til TV 2.

– Kan nærme seg Krim

Flere analytikere mener et mulig scenario for offensiven er at ukrainske styrker vil prøve å komme seg ned mot Azovhavet og Krim.

– Da vil de kunne splitte den russiske landbroen mellom Krim og Donbas, og nærme seg Krim nordfra, sier Røseth.

Han mener det vil kunne sette press på Moskva.

– De kan teste om det er kompromissvilje i Moskva ved en sånn situasjon, men det er langt dit, sier Røseth, som mener det er grunn til å være forsiktig med å ha for store forventninger til Ukrainas motoffensiv.

Tormod Heier mener også at korridoren mellom Russland og Krim-halvøya er et mål for Ukraina, men tror de vil være forsiktige med å rette offensiven videre sørover mot Krim.

– Da vil mange i Vesten, inkludert USA, bli bekymret for at Russland blir så presset at terskelen for atomangrep i Ukraina senkes, sier Heier.

BAKHMUT: Kampene i Bakhmut har krevd mange liv og skapt store ødeleggelser. Foto: Aage Aune / TV 2

Et sentralt spørsmål er også om Ukraina vil velge å gi opp kampen om Bakhmut for å prioritere styrker til motoffensiven.

Røseth tror dette kan være militærstrategisk lurt, men tviler likevel på at det kommer til å skje.

– Jeg tror ikke Ukraina vil tape Bakhmut, fordi det vil være en propagandaseier for russerne som de ikke ønsker å gi, sier han.

Heier trekker frem at kampene i Bakhmut er så viktige for Russland at de vil bruke store ressurser der så lenge kampene pågår.

– Bakhmut virker som et fluepapir på de russiske styrkene, sier Heier.

STATUS: Kartet viser status i Ukraina 4. mai. Kilde: ISW

Putin og «Putins kokk» i ordkrig

Slaget om byen Bakhmut har nå rast i månedsvis, og krevd titusener av russiske og ukrainske liv.

Herfra har det kommet motstridende meldinger, blant annet fra Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk».

FÅR KRITIKK: Russlands statsminister, Vladimir Putin. Foto: Artem Geodakyan

– Prigozjin hevder ukrainerne har en offensiv der nå, og har tatt territorium. Ukrainerne sier de har tatt noe, men at Wagner-gruppen og russiske styrker kjører massiv artilleriild, og slettes ikke mangler ammunisjon, sier Røseth.

Det har stormet rundt Prigozjin den siste tiden, etter at han flere ganger har gått hardt ut mot Putin og forsvarsledelsen. Likevel kjemper troppene deres side om side.

– Kretsene i Kreml ser nok misfornøyd på den klare kritikken som kommer fra ham, og synes han er et vanskelig problem å håndtere, sier Røseth.

FORBANNET: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har flere ganger, blant annet i videoer på sosiale medier, gått knallhardt ut mot forsvarsledelsen i Moskva. Foto: AFP / NTB

– Konflikten vil øke

Storbritannia har nylig levert flere langtrekkende kryssermissiler av typen «Storm Shadow» til Ukraina, og flere lignende leveranser er lovet.



Ekspertene mener disse blir viktige i motoffensiven, og at våren og sommeren på slagmarken er avhengig av videre våpenleveranser fra Vesten.

– Ukrainerne har få soldater i forhold til Russland. De har ikke råd til å gå inn i noen utmattelseskrig mot en overlegen russisk motpart. Dermed blir disse missilene veldig viktige, sier Heier.

Den kommende fuktighetsperioden, og hvorvidt marken er gjørmete eller ikke, vil også være avgjørende for når en motoffensiv kommer.

GJØRME: Gjørmen i Ukraina kan bli avgjørende for når motoffensiven kommer. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Det samme vil samarbeidet på russisk side være.

– Når vi ser splittelsene mellom Prigozjin og forsvarslederne når det går litt dårlig i Bakhmut, så kan vi anta at konflikten vil øke når Ukraina gjør en motoffensiv som blir en utfordring for de russiske styrkene, sier Røseth.

– Da kan vi se at hestene begynner å bite hverandre i Moskva.