Dette må til for å stanse krigen

For første gang på 75 år ble Europa i februar i år kastet ut i en ny storkrig.

Foruten titusenvis av drepte ukrainere og russere, har Vladimir Putins invasjon ført til matkrise i Afrika, skyhøye energipriser i Europa og et skyhøyt spenningsnivå mellom atommaktene Russland og USA.

Spørsmålet mange stiller er hva neste år vil bringe? Er det en sjans for blodbadet får en slutt og at verden går tilbake til en normaltilstand?

– Sannsynligvis ikke i første halvdel av året, men i andre halvdel er sjansen større enn ikke for at krigen vil være over, sier Kurt Volker.

FORSIKTIG OPTIMIST: Tidligere ambassadør Kurt Volker mener det er gode sjanser for at krigen tar slutt til neste år. Foto: Susan Walsh / NTB.

Volker er tidligere amerikansk NATO-ambassadør og spesialutsending til Ukraina og er i dag seniorforsker ved Center for European Policy Analysis i Washington D. C.

Til TV 2 utdyper han sin spådom slik:

– Dette er ikke 1940-tallet, med lange utmattelseskriger og lite informasjon. I dag vet alle hva som skjer og folk deler informasjon. Det gjør at ting skjer raskere. Jeg tror ikke det vil bli lett for Putin å trekke dette inn i 2024.

- Har vært for forsiktig

En annen tidligere Ukraina-ambassadør, John E. Herbst er enig, men på én viktig betingelse: Vesten, og spesielt USA må trappe opp hjelpen til Ukraina betraktelig.

KRITISK: Tidligere ambassadør John E. Herbst mener president Joe Biden har vært for forsiktig og nølende med å gi Ukraina våpenhjelp. Foto: Atlantic Council.

– De har vært for nølende når det gjelde å sende de våpnene ukrainerne virkelig trenger. Så har de i noen tilfeller endret mening som resultat av nye russiske grusomheter eller press fra Kongressen. Men de har aldri vært fremoverlent, alltid bakpå, sier Herbst som i dag er direktør for Eurasia-avdelingen i den store tenketanken Atlantic Council.

Noe av det utstyret Ukraina trenger mest nå er moderne kampfly, stridsvogner og enda mer langtrekkende artilleri og luftvern.

MER REKKEVIDDE: En av de tingene som står høyest på ukrainernes ønskeliste til jul er mer langtrekkende raketter til HIMARS-systemet, som USA allerede har donert. Dette har Biden- administrasjonen foreløpig avslått. Foto: Tony Overman / NTB.

– Får de dette, vil ukrainerne vinne krigen neste år. Men så langt har den amerikanske administrasjonen dessverre vært alt for forsiktig, sier Herbst til TV 2.

Konsekvenser for Putin

Begge de tidligere ambassadørene er enig i at spesielt de neste seks månedene vil bli svært tøffe. Ikke bare for Ukraina, men i økende grad også for Russlands president Putin.

– Alle i Russland vet at de er i ferd med å feile i Ukraina, men ingen kan si det åpent. Det fins ingen enkel vei ut av uføret. Det fins heller ingen mekanismer for å skifte lederskap, for Russland er i dag et diktatur. Men alle vet at dette ikke går veien, og det betyr at Vladimir Putin må forberede seg på konsekvensene, sier Kurt Volker.

Ivana Stradner, forsker ved tenketanken Foundation for Defense of Democracy og kommentator for Kyiv Post, mener imidlertid dette ikke nødvendigvis er gode nyheter for Vesten.

HYBRIDEKSPERT: Ivana Stradner forsker på russisk informasjonskrigføring i Washington D.C. Foto: Foundation for Defense of Democracy

– Vi må være realistiske om hvor Russland er nå og hva vi kan vente oss etter Putin. Jeg er dessverre redd for at etter Putin kommer det en ny Putin.

Forskeren tror en Putin som lider nye tap på slagmarken vil gjøre enda mer for å destabilisere USA og Europa med skjulte virkemidler. For eksempel kan han forsøke å starte en ny flyktningbølge fra Afrika eller Midtøsten.

– Selv om Putin ikke gjør det så godt militært er han ikke kun avhengig av stridsvogner og jagerfly. Han jobber svært, svært hardt nå for å forsøke å destabilisere og bryte i stykker både EU og USA, sier Stradner til TV 2.

– Ufattelig dystert

En av de tingene som til slutt kan komme til å tvinge Putins regime i kne er økonomien, der utsiktene ifølge sjeføkonomen i USAs utenriksdepartement er «ufattelig dystre».

– Selv de mest optimistiske prognoser tilsier at Russlands økonomi vil være minst 20 prosent mindre i 2030, enn det som hadde vært tilfellet om ikke Putin hadde invadert Ukraina, fortalte Emily Blanchard under en pressekonferanse for utenlandske korrespondenter i Washington tidligere denne måneden.

KANONFØDE: Russiske vernepliktige på vei til fronten. Så langt skal minst 300 000 russiske menn ha blitt mobilisert. Ifølge Kyiv er nesten 100 000 russiske soldater så langt blitt drept i kampene. Foto: AP / NTB

Spesielt ille er det ifølge Blanchard at hundretusenvis av høyt utdannede russere har flyktet fra landet etter at krigsmobiliseringen begynte. Atter hundretusener er blitt sendt til fronten for å slåss, eller er allerede drept.

– Denne hjerneflukten kan få enorme konsekvenser for viktige deler av økonomien, sier Blanchard.

Atomspøkelset

Alle de amerikanske ekspertene TV 2 har snakket med, mener Vladimir Putin begynner å bli desperat etter en form for fredsslutning i Ukraina.

Men han vil neppe inngå noe kompromiss som betyr at han fremstår som en taper. Ukrainerne på sin side har gjort det klart at de krever tilbake alle territorier Russland har okkupert, inkludert Krimhalvøya.

Putins gjentatte trusler om bruk av atomvåpen må i denne sammenheng sees på som et forsøk på å skape så mye frykt at Vesten innstiller sin våpenhjelp og Ukraina presses til å forhandle om sine egne landområder.

IKKE ETTER PLANEN: Putins plan var at krigen i Ukraina skulle være over på noen uker. Nå går den snart inn i sin tiende måned, med tapstall som foreløpig holdes hemmelig for den russiske befolkning. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / NTB.

– Han har jo ikke brukt kjernefysiske våpen ennå, men det er dette alle snakker om. Og trist nok har vi i Vesten derfor latt oss avskrekke til ikke å handle mer resolutt, sier tidligere ambassadør Herbst som ikke tror Putin vil tørre å krysse atomterskelen.

Hans forskerkolleger er enige.

– USA og Vesten har advart om at hvis atomvåpen blir brukt, vil det få katastrofal konsekvenser for det russiske militæret. De vet at hvis de gjør det, vil vi gå til aksjon, og det ønsker de ikke, sier Kurt Volker til TV 2.

– Det er mindre sannsynlig nå at atomvåpen vil bli brukt. Det fins fortsatt en mulighet for at det skjer, men forhåpentligvis ikke.