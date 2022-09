Utenriksminister Anniken Huitfeld (Ap) vil at dødsfallet til Mahsa Amini (22) skal få konsekvenser. Amini døde etter å ha blitt pågrepet for å ha brutt hijab-regler i Teheran forrige uke.

Politiet i Iran opplyser at Mahsa Amini døde av hjerteproblemer eller epilepsi, mens øyenvitner sier hun har blitt banket opp av politiet. Kvinnen ble pågrepet av det iranske moralpolitiet.

– Kvinneundertrykkende

TV 2s reporter møtte norges utenriksminister Anniken Huitfelt i New York natt til tirsdag. Hun var helt klar i sine uttalelser om hendelsen.

– Hva er Norges reaksjon på dødsfallet til Mahsa Amini i Iran?

– Dette fremstår som klart kvinneundertrykkende. Nå forstår jeg at dette skal etterforskes, sier Huitfeld til TV 2.

– Det er helt uakseptabelt at dette får sånne konsekvenser, fortsetter hun. Hun vil diskutere dette med europeiske kolleger før hun henvender seg til Iran.

– Men dette må få konsekvenser. De ansvarlige må stilles til ansvar for det som har skjedd, sier hun kontant.

– Frastøtende og grovt

Både EU og Det Hvite Hus har uttalt seg i helt klare ordelag om Aminis død.

– Mahsa Aminis død etter skader hun pådro seg i politiets varetekt etter å ha brukt en «upassende» hijab er et frastøtende og grovt angrep på menneskerettighetene, sa en talsperson for sikkerhetsrådet i Det Hvite Hus.

Også EUs utenrikspolitiske talsmann har uttalt seg om saken.

– Det er helt nødvendig at de iranske myndighetene respekterer innbyggernes grunnleggende rettigheter, og at også de som pågripes ikke blir utsatt for noen form for mishandling.

Huitfeld sier til TV 2 at hun slutter seg til EUs uttalelse.