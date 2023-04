Dette kan vippe den omstridte pensjonsreformen

PASSES PÅ: Medlemmene av det franske grunnlovsrådet holder til i bygningen til høyre på bildet. Under gårsdagens demonstrasjoner i Paris ble de passet godt på. Foto: Stephane Mahe

Brennende søppelkasser, tåregass og et stort antall skadde demonstranter og politifolk. Siden januar har det vært streiker, demonstrasjoner og opptøyer over hele Frankrike. I protest mot å øke pensjonsalderen fra 62 til 64 år.

INVADERTE: Demonstranter tar seg inn i hovedkvarteret til LVMH-gruppen i Paris. Eieren av en rekke luksusmerker. Foto: Lewis Joly/AP

Nå venter både demonstranter og politikere på dagens avgjørelse fra ni personer. Bygningen de oppholder seg i er sikret på alle mulige vis.

LUKSUS: Demonstranter forlater hovedkvarteret til luksusvare-gruppen LVMH i Paris. Foto: Lewis Joly/AP

Torsdag tok rasende jernbarnearbeidere seg inn i hovedkvarteret til luksusvare-gruppen LVMH. Selskapet kontrollerer blant annet merkene Louis Vuitton, Dior, Sephora, Stella Mc Cartney, Hennesey og Tag Heuer.

Løsning på bråket?

Opptøyene gjorde at politiet beleiret inngangen til landets forfatningsdomstol, «Conseil Constitutionnel». I frykt for at demonstranter skulle ta seg inn.

Den kan sammenliknes med USAs høyesterett. Grunnlovsrådet, som er den direkte oversettelsen, avgjør om lover er i strid med Grunnloven.

STENGT AV: Politiet har satt opp sperringer inn til den franske forfatningsdomstolen som avgjør skjebnen til pensjonsreformen. Foto: Ian Langsdon/AFP

Det franske grunnlovsrådet ansees som mindre politisk enn den amerikanske domstolen. I grunnlovsrådet sitter tidligere politikere, topp-jurister og byråkrater, blant dem to tidligere statsministere. Domstolen ledes av tidligere statsminister Laurent Fabius fra Sosialistpartiet.

Klokka 18 i dag skal grunnlovsrådet avgjøre om president Emmanuel Macrons pensjonsreform er i strid med grunnloven, enten innholdet eller måten den ble vedtatt på.

Av frykt for at det ikke var flertall for pensjonsreformen valgte presidenten i siste øyeblikk å gå utenom landets valgte nasjonalforsamling. Ved hjelp av paragraf 49.3 i grunnloven ble reformen tvunget gjennom.

TRE VALG: Det mest sannsynlige er at grunnlovsrådet delvis forkaster reformen. Foto: STEPHANE MAHE

Dette er alternativene:

1. Hele reformen forkastes. Det ansees som lite sannsynlig. Da må regjeringen starte helt på nytt med et annet forslag til pensjonsreform.

2. Reformen kan godkjennes som helt i tråd med grunnloven. Det ansees også som lite sannsynlig.

3. Reformen forkastes delvis. Det er det mest sannsynlige alternativet. Likevel kan det liten grunn for motstanderne til å juble, for trolig vil punktet om å øke pensjonsalderen til 64 år bli stående.

FOLKEAVSTEMNING: Venstresiden har bedt om folkeavstemning om økt pensjonsalder. Foto: AFP

Folket kan få velge

På samme tid kan også grunnlovsrådet gi grønt lys til en folkeavstemning om pensjonsalderen. Venstresiden i Nasjonalforsamlingen har foreslått folkeavstemning om ja eller nei til økt pensjonsalder.

Blir det ja må det samles inn 4,8 millioner underskrifter innen 9 måneder, for å gå videre med en folkeavstemning. Meningsmålinger viser minst 70 prosent motstand mot reformen.