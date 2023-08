– Dette kan vere slutten for sushirestaurantane

Torsdag skal Japan byrje å sleppe ut store mengder reinsa radioaktivt vatn frå Fukushimaanlegget.

Det skaper sterke reaksjonar.

– Det har vore ei mangfaldig motstand mot dette vedtaket. Innanfor Japan har fleire miljøorganisasjonar, fiskarar og bønder vore særleg skeptiske.

Aike Peters Rots Foto: Universitetet i Oslo

Det seier førsteamanuensis i japanstudier ved Universitetet i Oslo, Aike Peter Rots. Han har forska på samspelet mellom miljø og samfunn.

Kan forby fiskeimport

Kina har sanksjonert mat frå ti japanske regionar med omsyn til mattryggleik, og seier dei kjem til å teste mat frå resten av Japan for radioaktivitet.



Etter Kina er Hongkong det viktigaste fiskemarknaden for Japan. Dei vil også bli ramma av importforbodet.

– Viss Hongkong forbyr import frå Tokyo, trur eg alle sushirestaurantar i Hongkong vil vere i trøbbel. 90 prosent av all sjømat i Hongkong kjem frå Toyosu-marknaden i Tokyo, seier Harly Yu (42) til Reuters.

SUSHI-KOKK: Harly Yo eig ein sushi-restaurant i Hongkong. Foto: REUTERS

Han eig ein sushirestaurant i storbyen, og trur dei vil ha mindre sjømat på menyen framover.

Dei kundane Reuters snakkar med har ulike meiningar om saka.

– Eg trur all mat vil bli testa så grundig at det ikkje er nokon fare, seier Hilde Lee (30).

– Eg kjem til å ete mindre sjømat, men eg skal ikkje ha barn, så eg er ikkje så redd for å få spor av radioaktivitet i meg. Eg vil prøve å ete mindre, men japansk mat er veldig godt, seier Dino Leung (30).

SJØMAT: Harly Yo danderer sushi på restauranten sin i Hongkong. Foto: REUTERS

– Manglande kunnskap

Det er framleis stor usemje om kva innverknad dumpinga kjem til å ha på folk og miljø.

Rots trekk fram manglande kunnskap innanfor fagområdet og svekka tillit til japanske styresmakter som sentrale faktorar for kvifor vedtaket har møtt mykje motstand.



Vatnet skal reinsast fleire gonger og bli utvatna med sjøvatn før det blir slept ut i Stillehavet. Japanske styresmakter meiner at tritiumnivået då vil vere i samråd med krava som er sett av WHO.

Likevel rasar mange mot vedtaket.

Fire av fem er uroa

– Russland, Kina, Nord Korea, Sør Korea, og fleire stillehavsland er også i mot planen, seier Rots.

Førre helg tok over 100.000 sørkoreanarar til gatene for å demonstrere mot vedtaket.

Ei undersøking frå juni i år fann ut at 78 prosent at sørkoreanarar er enten «veldig uroa» eller «noko uroa» om effekten dumpinga kan ha på marint miljø.

PROTESTAR: Japanske myndigheiter skal starte ein lang prosess med å sleppe ut radioaktivt vatn i hava. Dette har skapt reksjonar, blant anna i Seoul, Sør Korea. Foto: KIM HONG-JI

Dårleg rykte

Sjølv om det er usikkert kva reell skade dette utsleppet vil gjere på miljøet, står fleire fast ved at dumpinga uansett vil ha ein negativ effekt på samfunnet.

Fiskarar i og nær Fukushima har sidan 2011 jobba med å bli kvitt eit rykte om forureina fisk. Lokale fiskarar meiner at om styresmaktene får det som dei vil, kjem det til å setje ein dempar på ein allereie hemma fiskeindustri.

– Det er 12 år sidan, og prisane på fisk stig. Endeleg fekk vi håp om å få fart på næringa igjen. Men no snakkar dei om å dumpe vatnet og vi må byrje med blanke ark. Det går ikkje an.

DEMONSTRERER: Miljøforkjemparar i Seul demonstrerer mot avgjerda. Foto: Lee Jin-man

Det seier Haruo Ono (71) som jobbar som fiskar berre 55 km frå atomkraftverket til The Guardian.

– Rutine over heile verda

– Eg trur det er masse misoppfatningar i denne saka. Dette er noko som skjer rutinemessig ved kvart einaste kjernekraftanlegg i heile verda. Me har ikkje sett nokon vesentlege konsekvensar for menneske eller miljø over fleire tiår, seier professor i økologi, Jim Smith, til Reuters.

Etter førespurnad frå japanske myndigheiter, utførte det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ei vurdering av situasjonen.

Dei kom med ein konklusjon som støtter opp under Smiths utsegn.

– Utsleppet av det ALPS-behandla vatnet, slik TEPCO for tida planlegg, vil ha ikkje-merkbar radiologisk innverknad på menneske og miljø, skriv IAEA i rapporten.

REGELMESSIG SJEKK: Etter 2011 Fukushima-katastrofa, har Sør Korea sjekka importert fisk frå Japan regelmessig. Her blir fisk på ein fiskemarknad i Noryangjin i hovudstaden Seoul sjekka. Foto: Reuters/KIM HONG-JI

– Et traume

Jordskjelvet og tsunamien i 2011 øydela nedkjølingssystemet i atomkraftverket Fukushima Daiichi på austkysten av Japan.

Dette var ei katastrofe for heile landet, men kanskje spesielt i Fukushima der atomkraftverket vart øydelagt og kjølevatnet på anlegget blei radioaktivt.

I 2018 vedtok japanske styresmakter at det radioaktive vatnet skal dumpast i Stillehavet.

Eigar av atomkraftverket, TEPCO, og japanske myndigheiter seier dei står utan val i denne situasjonen. Dei manglar lagringsplass og har berekna at dei vil nå makskapasitet i 2024.

PLASSMAGEL: Rundt 1,000 tankar ved Fukushima Daiichi atomkraftverk er lagerplass for det radioaktive vatnet. Foto: AP Photo / Mari Yamaguchi

Sidan katastrofen i 2011 har vatnet blitt reinsa for så mange radioaktive stoff som mogleg. Berre stoffet tritium er att i vatnet. Dette går ikkje an å skilje ut.

Vassmengdene som skal sleppast ut svarar til 500 olympiske svømmebasseng.

Japan har allereie lagt bak seg fleire år med uro over potensielle atomtruslar. Mange kjenner seg slitne og er redde for å auke denne trugselen unødvendig.

– Fukushima-katastrofen i 2011 var eit traume. At det no igjen skal bli nye farar for radioaktivitet vekker liv i desse trauma, meiner professor Rots.