Dette kan konstant frykt gjere med barna

– Borna på Gazastripa kan få livsvarige mentale skader som følge av krigen. Det seier barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk, som no forsøker å komme seg inn på Gaza for å hjelpe.

Ein gut på Gazastripa står og ser på ein ruinhaug. På det som var heimen hans. Ein kamerat kjem bort for å trøyste.



Tause stirar dei på livet som var.



Traumatiserte

På sjukehuset sit to søsken som er dekte i støv frå eit anna sønderbomba hus. Dei stirar tomt framfor seg. Faren sit skjelvande ved sidan av.



Ute i gangen, sit tre små gutar. Også dei sit heilt i ro. Felles for alle er at dei ventar. Vil resten av familien overleve?

PÅ SJUKEHUS: Dei sjukehusa som framleis er i drift på Gazastripa, er overfylte av pasientar og pårørande. Foto: Enex

Mange born har allereie fått svaret. Men slit med å forstå det. Vesle Celia sit på fanget til pappa.

– Mor til Celia, kona mi, blei drepen. Det blei også vårt andre barn. Han blei berre ti månader, seier Ashraf Abu Hajras.

Celia seier ikkje eit ord. Ho slit med å bevege seg også. I angrepet mot heimen deira, fekk ho fleire brot i beinet, som no er gipsa opp til hofta.

Slik blir borna påverka

– Det å vere barn på Gaza no, er eit sant mareritt, det seier barnepsykolog og traumespesialist Katrin Glatz Brubakk. Ho er også lektor ved NTNU.

BEKYMRA: Konstant frykt kan få dramatiske konsekvensar også seinare i livet, forklarer barnepsykologen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Borna er livredde absolutt heile tida. Det er ingen pause i det hele tatt. Det er ingen stader som er trygge, understrekar Brubakk.

– Eg trur at for dei fleste av oss, er det ganske vanskeleg å førestille seg kor ille det faktisk er.

Barnepsykologen forklarer at borna kan få mentale skader som vil prege dei resten av livet.

VITNE: Nabolagets born ser på ruinane av det som var heimane deira. Foto: AFP

– Når ein er så redd og må vere på vakt over tid, så blir det gjerne ein kronisk tilstand.

– Vanskeleg å fungere som vaksne

Ho legg til at konstant frykt kan hemme utviklinga av den delen av hjernen som utviklar seg seinast, prefrontal cortex. Den styrer mellom anna planlegging, konsekvenstenking og regulering av kjensler, forklarer Brubakk.

– Då blir det vanskelegare å lære seg ting og det blir vanskelegare å inngå i gode relasjonar med andre. Ein blir veldig dårleg til å finne problemløysingar. Det blir rett og slett vanskeleg å fungere som et godt, vakse menneske, seier barnepsykologen.



BOMBA: Ein bamse ligg igjen etter eit israelsk angrep mot Nusseirat flyktningleir 31. oktober. Foto: Doaa AlBaz/AP/NTB

Aller verst er det for borna som har mista alle sine kjære. Sjukehusa på Gaza melder stadig om born som har blitt foreldrelause i det konstante bomberegnet.

Tallerken knuste, fekk panikk

Men heller ikkje vesle Esra Arafat seier ho føler seg trygg, sjølv om ho framleis har mamma og bestemor. Ja, og så pus, då, som ligg og kosar på fanget hennar.

PÅ FLUKT: Esra og bestemora fortel om livet som internflyktningar. Konstant frykt er ein del av kvardagen. Foto: Enex

– I går kveld tok bestemor oppvasken. Då ho mista ein tallerken, trudde eg det var ein rakett, seier Esra.

Ho blir intervjua av eit lokalt TV-team sidan det er umogleg for TV 2 å ta seg inn på Gazastripa.

– Eg fekk panikk og sprang til mamma og sa at det er ein rakett på veg mot oss, fortset Esra.

Og frykta til Esra er heilt reell: Fleire tusen born er drepne så langt i krigen, ifølge helsestyremaktene på den Hamas-kontrollerte Gazastripa.

TRØST: Esra finn trøst i pus, som dei klarte å få med seg då dei flykta i all hast. Foto: Enex

– Det vi ser no er eit grovt overtramp på alle moglege måtar. Det er helt hårreisande at vi lar dette skje, seier Brubakk.

Israelske born i fangenskap

Også mange born i Israel kjenner på frykt for nye angrep.

Og blant gislane Hamas tok 7. oktober, er minst 33 barn, ifølge israelske styremakter. Fleire av dei blei kidnappa aleine, utan foreldra. I fire veker har dei sete i fangenskap utan å ha nokon av sine nærmaste vaksne rundt seg.

KIDNAPPA: Tvillingane Emma og Yuli Cunio (3) er blant dei rundt 240 gislane som sit fanga av Hamas på Gazastripa. Foto: Justin Tallis/AFP/NTB

– Også barna som er i Hamas fangenskap vil ha same type skader og vere utsette for mykje av det same som palestinske barn. Dei er redde. Dei er redde for å bli drepne, dei er redde for at dei aldri skal få sjå sine kjære igjen, seier Brubakk.

– Min klare beskjed til både Hamas og til Israel er at barn skal skjermast. Born skal aldri vere ofre for ein krig.

Vil inn til Gaza

Brubakk har tidlegare jobba på Gazastripa. No forsøker ho å komme seg tilbake, trass i den farlege situasjonen.

– Eg tenker at Gaza treng all den hjelpa den kan få no, så dersom eg får moglegheita til å reise, så gjer eg det.

På Gazastripa, gjer hennar palestinske kollegaer det dei kan for å gi dei minste eit pusterom. For leik er ein viktig alliert for born i krig.



LEIK: Både born og sandalar flagrar når helsearbeiderar drar i gang ein etterlengta leik. Foto: Mahmud Hams/AFP)

På FN-skulen i byen Khan Younis sør på Gazastipa, ljomar lyden av glade born i skulegarden.

– Eg kom ut hit for å leike og for å gløyme krigen og bombinga, seier Yassin Abu Jamea. Han er ein av mange tusen som søker tilflukt på FN-skulane.

Ei lita jente i rosa t-skjorte og kvit hårbøyel kjem til.

– Eg såg at huset til onkelen min blei bomba. Det var folk i huset, seier Aseel Abu Taima.

PUSTEROM: Aseel og dei andre borna seier dei set stor pris på det vesle pusterommet frå krigen. Foto: Enex

Men på spørsmål om kva ho gjer i skulegarden i dag, kjem smilet farm.

– Vi leikar. Eg er veldig glad i dag.

Finst håp, men det hastar

Vi spør barnepsykolog Brubakk om det finst lyspunkt, eit lite håp, med tanke på borna på Gaza.

– Reint psykologisk så er heldigvis menneska fleksible. Så med god hjelp og gode vilkår rundt disse borna, så er det mykje som kan helast, svarer Brubakk, før ho raskt legg til:

– Men til lengre tid som går, til større blir skaden, og til større blir også reparasjonsarbeidet seinare.