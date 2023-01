BRUSSEL/BERGEN/OSLO (TV 2): Ifølge opplysninger til TV 2 skal Norge klargjøre åtte stridsvogner for å sende til Ukraina.

Ukrainerne ønsker i alt 300 tunge stridsvogner, og onsdag kom bekreftelser på donasjoner fra en rekke land.

Hittil er det bekreftet at 85 stridsvogner skal sendes til Ukraina.

Generalløytnant i Arne Bård Dalhaug mener tilskuddet vil bety mye for ukrainerne:

– Det er grunn til å tro at det vil gi Ukraina en større evne til å ta tilbake områder som i dag er okkupert av Russland.

– Det er absolutt nok til en motoffensiv, men om det er nok til å drive Russerne ut av Ukraina, er et ubesvart spørsmål, sier den pensjonerte generalen til TV 2.

Åtte stridsvogner

Onsdag bekreftet Tyskland at landet sender 14 Leopard 2-A6-stridsvogner.

Etter Tysklands kunngjøring, bygget det seg raskt opp en europeisk koalisjon av land, som også sender Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. Inkludert Norge.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier det ikke er klart hvor mange Leopard 2 Norge skal sende.

Ifølge opplysninger til TV 2 forsøker Forsvaret å gjøre åtte stridsvogner disponible for å sendes til Ukraina. Norge har rundt 30 operative stridsvogner.

– Det vurderer jeg å være et bra bidrag gitt det totale antallet Norge har, sier den pensjonerte generalløytnanten.

Dalhaug mener beslutningen som ble offentliggjort onsdag trolig gjør russerne urolige.

– Vil gjøre russiske vogner underlegne

– Dette kan ha skapt en ikke ubetydelig panikk i Moskva. Det viser at Russlands strategi med forsøk på å splitte vesten er mislykket. I tillegg kommer den militære effekten av et betydelig antall moderne stridsvogner i kamp. Det vil gjøre de russiske vognene underlegne, sier Dalhaug.



Antallet stridsvogner er ennå ikke avgjort på politisk nivå. Foreløpig er det Forsvarsstaben og Hæren, som er involvert i prosessen.

Stridsvognene produseres i Tyskland. Derfor måtte tyskerne også gi tillatelse til at andre land også kan sende denne typen stridsvogner til Ukraina. Dette har ført til at beslutningsprosessen har tatt tid.

– Kommer beslutningen for sent?

– Etter min mening burde dette vært gjort tidligere, men det er bedre at det kommer sent, enn at det ikke kommer, slår Dalhaug fast.

Frykt for eskalering

Målet er å sende to bataljoner med Leopard 2 stridsvogner i første omgang. Dahlhaug tror Ukraina er fornøyd med antall land som har bidratt, og har tro på at antallet kan komme opp i 100 stridsvogner i første forsendelse når alle bidrag er bekreftet.

Spørsmålet om å sende stridsvogner har vært omstridt i Tyskland.

Meningsmålinger har vist motstand mot beslutningen på grunn av frykt for å bli dratt tettere inn i krigen.

Torsdag sa Kreml at de anser leveranser av stridsvognene som en direkte innblanding i konflikten.

– Europeiske land og USA gir stadig uttalelser om at det å sende ulike typer våpen, inkludert stridsvogner, på ingen måte betyr at de er innblandet i fiendtligheter, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov torsdag.

Dalhaug er imidlertid ikke bekymret.

– Jeg tror ikke dette øker sjansen for spredning av krigen. Jeg tror dette kan øke sannsynligheten for at man kan komme ut med en fredsavtale i enden av konflikten, sier Dalhaug.

Ønsket bred enighet

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har de siste dagene snakket med ledere i en rekke medlemsland, for å få avtalene i havn.

Polen og Finland har lenge presset på for å sende stridsvogner til Ukraina. Polen sender 14 stridsvogner av typen Leopard 2. Finland har 200 Leopard 2, men det er ennå ikke klart hvor mange som sendes til Ukraina.

Tyskland har lenge gjort det klart at de ikke ønsket å sende stridsvogner, hvis ikke også andre land inkludert USA gjorde det samme. Få timer etter den tyske kunngjøringen offentliggjorde president Joe Biden at USA sender 31 M1 Abrams-stridsvogner.

Dette til tross for at de i lengre tid har hevdet at stridsvognen er for avansert og vanskelige å vedlikeholde.

Challenger, Leopard og Abrams

Storbritannia var først med å annonsere at landet donerer materiell av denne typen til Ukraina. Landet sender 14 Challenger-2stridsvogner.

Spania har 347 Leopard stridsvogner. Det er et av EU-landene med flest stridsvogner av denne typen.

Spanias forsvarsminister, Margarita Robles, sier til avisen El Pais at de sender stridsvogner som har stått på lager i ti år.

– Dette er en serie som har vært ute av bruk i lang tid, og vi skal se på hvilke som kan settes i drift, sier hun. Spania har heller ikke bekreftet hvor mange Leopard 2 de sender til Ukraina.

Canadas forsvarsminister Anita Anand sier torsdag at landet vil sende fire Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, melder Reuters.

Nederland leier Leopard-2 av Tyskland, men vurderer å kjøpe disse og vil da sende stridsvogner til Ukraina.

Leclerk fra Frankrike

Til sammen får Ukraina i løpet av de neste månedene minst 81 stridsvogner av de tre typene. I tillegg vurderer Frankrike å sende sine egne Leclerc-stridsvogner.

Tyskerne vil organisere et seks-ukers opplæringskurs for ukrainske soldater, slik at de kan operere Leopard-2-stridsvogene, og opplæringen vil starte innen noen få dager, skriver nyhetsbyrået AP.