Dette kan få Putin til å kaste kortene

WASHINGTON D.C. (TV 2): For Ukraina gjelder det nå å holde ut den nye russiske offensiven, for deretter å starte sin egen til våren. Og viktigst av alt blir å ta Krim-halvøya.

Alt tyder på at Russland har startet sin lenge varslede vinteroffensiv i Donbas.

Angrepene fortsetter med full styrke, til tross for nesten ufattelige russiske tap. Så langt i februar er over 800 russere blitt drept daglig, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

TROR PÅ. SEIER: Tidligere CIA-direktør og sjef for NATOs styrker i Afghanistan, David Petreaus, mener Ukraina nå står ved et vendepunkt. Foto: Jason Reed / NTB.

– Selv for Russland er ikke dette bærekraftig, sier David Petreaus, tidligere sjef for CIA.

Klar til å ofre mange

Under en paneldebatt arrangert av Atlantic Council i Washington D.C. denne uken, diskuterte fire tidligere militære toppledere fra USA, Canada og Australia hva som må til for at Ukraina skal vinne krigen.

Alle advarte mot å undervurdere faren knyttet til den nye russiske offensiven.

– Putin ser ut til å være villig til å ofre minst en halv million menn på slagmarken, sa Rick Hillier, som er tidligere forsvarssjef i Canada.

BLODIG: Enorme slag pågår nå i skogsområdene øst i Ukraina. Her avfyrer en russisk fallskjermsoldat er rakett mot ukrainske stillinger. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / NTB.

Panelet mener det nå er viktig for den vestlige alliansen raskt å forsyne Ukraina med ammunisjon, reservedeler og drivstoff, slik at de er i stand til å holde ut de neste ukene.

Først da kan ukrainerne begynne sin motoffensiv, og det er der de kommer til trenge stridsvogner og annet utstyr som snart skal leveres i stort monn fra NATO-landene.

– Ukrainerne må klare å holde Donbas. Russerne kan ikke få bryte gjennom. Men det viktigste området deretter blir Krim, sier Wesley Clark, som var tidligere øverstkommanderende for NATOs styrker i Europa.

FORSIKTIG OPTIMIST: Krimhalvøya er nøkkelen til å få avsluttet krigen. Klarer Ukraina å angripe der, kan Vladimir Putin komme til å kaste kortene, tror tidligere general Wesley Clark Foto: Knut Falch / NTB.

Kan ta motet fra Putin

Clark, som i dag er en av USAs mest profilerte forsvarseksperter, mener det kun er én ting som kan tvinge Putin til forhandlingsbordet: Å true Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

– Vi må hjelpe til slik at ukrainske styrker kan gå inn på Krim og true Svartehavsflåten. Da vil Putin forstå at det er over. Da kan han få lov til å trekke seg rolig og stille tilbake, sier eks-generalen.

For at det skal skje, må vestlige ledere slutte å bry seg så mye om Putins trusler og trappe opp våpenhjelpen ytterligere.

– Vi må være villige til å risikere å krysse Putins røde linjer. For å få avsluttet denne krigen ved forhandlingsbordet, er det vi som må bestemme hvor slagene skal stå, sier Clark, og får støtte fra sin tidligere kollega David Petreaus.

Det gode mot det onde

Den canadiske generalen Rick Hillier er imidlertid ikke så optimistisk.

Han tror det kun er økt motstand blant russere flest som kan knekke Putin.

PUTIN OG DJEVELEN: Foreløpig støtter et stort flertall av europeerne fortsatt våpenhjelp til Ukraina, viser meningsmålinger. Denne installasjonen var del av karnevalsopptoget i Køln denne uken. Foto: Martin Meissner / NTB.

– Jeg tror ikke vi vil klare å få Putin på andre tanker. Denne krigen vil bare ta slutt når Putin er borte. Han vil ikke forandre mening. Han har vist det gjennom de tapene han er villig til å ta, med de tusenvis av unge, russiske menn som dør daglig. Han kommer aldri til å komme på andre tanker, sier den tidligere forsvarssjefen.

Han ser ikke for seg at det overhodet kan komme til fredsforhandlinger med den russiske lederen.

– Dette er en kamp mellom det gode og det onde. Og om disse tingene er det ikke mulig å forhandle.

Kina følger med

Alle de fire generalene er enige om at vestlige politikere nå har en vanskelig oppgave foran seg. De må overbevise sine innbyggere om at hjelpen til Ukraina ikke bare må fortsette, men trappes opp ytterligere.

Særlig i USA, har flere fremtredende opposisjonspolitikere tatt til orde for at de enorme våpenleveransene til Ukraina må bremses og kontrolleres nøyere av de folkevalgte.

Den nye republikanske lederen for Representanthusets utenrikskomité, Michael McCaul, mener i stedet USAs fokus på Kina bør skjerpes.

Wesley Clark mener dette er en feilslutning.

FØLGER MED: Kina følger nøye med på hva som skjer i Ukraina, og står klar til å forfølge egne territorielle ambisjoner, mener ekspertene. Foto: Vjatsjeslav Oseledko / NTB.

– Dette henger sammen. Hvis vi klarer å hjelpe Ukraina å beholde sitt territorium, vil det direkte fungere som en avskrekking mot Kina. Hvis Ukraina mislykkes med dette, vil det være en åpning for Kina til å utvide sine territorielle ambisjoner i Asia, sier generalen.

– Vi kan ikke lenger tro at vi skal velge mellom å skulle konfrontere Russland eller Kina. USA og Vesten står imot både Russland og Kina. Begge disse landene er uenige i den verdensorden vi har i dag. Begge disse maktene vil bryte ned denne verdensordenen.