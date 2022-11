– Dette kan bli avgjørende for om Trump har en vei tilbake

PORTSMOUTH/NEW HAMPSHIRE (TV 2): Så fort stemmene i mellomvalget er talt opp i USA neste uke begynner startskuddet for presidentvalget i 2024. Én ting kan bli avgjørende for Trump.

VIL TILBAKE: Flere amerikanske medier erfarer at tidligere president Donald Trump planlegger å erklære at han stiller som kandidat i 2024 allerede 14 november. Foto: Ed Jones / AFP / NTB

For velgerne i New Hampshire handler de neste dagene om hvem som skal bli delstatens neste senator.

Det ser ut til å bli et tettere løp enn forventet.

For knappe to måneder siden ble republikanernes senatskandidat i New Hampshire, Don Bolduc, kalt en ekstremist og konspirasjonsteoretiker - også av sine egne partifeller.

– Don Bolduc har jobbet hardt for å skjule ekstremismen sin fra New Hampshires velgere. Han er den mest ekstreme senatskandidaten vi har sett fra delstaten i moderne historie, sier Bolducs motstander, demokraten Maggie Hassan. Hun er senator i dag og stiller til gjenvalg.

De siste meningsmålingene viser imidlertid at Trump-vennen Bolduc tar store skritt innpå Hassan som fremdeles leder knapt.

New Hampshire er en delstat hvor mellomvalget ofte gir et godt frampek på hvordan presidentvalget to år etter kommer til å bli.

Trump-venner

Når dette mellomvalget er avgjort om få dager, vil man rette alt fokus på presidentvalget i 2024. Tidligere president, Donald Trumps utsagn om at det er «store store sjanser for at han stiller som kandidat», ønskes velkomment blant republikanere, men avhenger av én ting:

Trump har gitt sin «godkjennelse» til 176 republikanske kandidater, og noen av dem er plukket ut spesielt til mellomvalget. Flere av disse gjør det bedre enn forventet på meningsmålingene.

– Hvor bra kandidater som disse gjør det, kan være avgjørende for om Trump har en mulig vei tilbake. Gjør Trump-kandidatene det bra, er muligheten åpen, gjør de det dårlig, kan det sperre veien for ham, sier USA-kommentator, Eirik Bergesen, til TV 2.

Viktig valg-stat

New Hampshire har i en årrekke vært en av de viktigste delstatene i både de republikanske og demokratiske primærvalgene. Presidentkandidatene kommer til å reise hit så ofte de kan for å treffe velgerne ansikt til ansikt.

– Vi kan gå og lytte til kandidatene, vi kan snakke med dem og uttrykke våre meninger til dem. Både demokrater og republikanere er engasjert, sier Bolduc-tilgenger, Dolores Elaena, til TV 2.

Alle er spente på valget av kandidater i 2024. Blir det en ny omgang med Biden mot Trump som i 2020?

Alders-problemet til Biden

Joe Biden har sagt at han ønsker å stille til en ny periode og Demokratiske velgere er fornøyde med jobben han har gjort.

Men for den snart 80-år gamle presidenten er alderen et problem.

– Han har gjort så mye for amerikanere bare på to år, sier Biden-tilhenger Julie Varnhorn til TV 2.

– Bekymrer du deg ikke over alderen hans?

– Jeg tenker på det, men jeg mener det er en beslutning han og konen Jill må ta sammen. Jeg støtter ham uansett hva valget hans er, sier hun.

Favoritt og utfordrer

På republikansk side er Donald Trump den store favoritten, selv etter valgtapet i 2020 og stormingen av Kongressen.

Målingene viser at selv om Florida-guvernør Ron DeSantis er den største utfordreren, så ønsker mange republikanske velgere at Trump skal få en ny sjanse i det Hvite Hus.

FLORIDA: Her går president Joe Biden sammen med guvernør i Florida Ron DeSantis for å inspisere ødeleggelsene etter orkanen Ian i oktober i år Foto: EVELYN HOCKSTEIN

– Det er et gammelt Yankee-ordtak som sier «ikke fiks det hvis det ikke er ødelagt», sier Trump-tilhenger, Dave Stapleworth til TV 2.

– Tror du det er noen republikanske kandidater som kan slå Trump?

– Jeg tror DeSantis har en god mulighet. Han er en bra mann. Men for min del har jeg sett så mange presidenter gjennom livet, og jeg tror Trump er den best kvalifiserte på tross av all motgangen, sier han.