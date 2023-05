Dette kan avsløre hemmelighetene til verdens mest kjente skipsvrak

Forskere har skapt det de kaller «en digital tvilling» til skipet som sank under jomfruturen over Atlanterhavet i 1912, skriver Reuters.

– Kan komme nærmere sannheten

Titanic-eksperten Park Stephenson har studert skipet i 20 år, og han har selv vært involvert i 3D-prosjektet. Han beskriver dette som en gamechanger.

Se video øverst i saken!

– Vi kan se detaljer som ingen av oss noen gang har sett før, og det gjør at jeg kan se all kunnskap om skipet i et nytt lys, sier han.

Modellen er så detaljert at man kan se serienummeret på et av propellbladene, ifølge pressemeldingen fra Atlantic/Magellan.

– Vi har nøyaktige data som ingeniører kan bruke for å undersøke hvordan vraket delte seg og sank. Dermed kan vi komme enda nærmere sannheten bak Titanic-katastrofen, sier Stephenson.

– For den neste generasjonen Titanic-forskere er dette et nytt kapittel.

Hver millimeter kartlagt

Den «digitale tvillingen» er skapt på bakgrunn av 16 terabyte data bestående av 715.000 bilder og 4K-video av vraket.

Videoen er tatt av to undervannsroboter kalt Romeo og Julie. Disse to har kartlagt hver millimeter av vraket, samt vrakdelene som omkranser vraket.

Titanic knakk i to da det sank, og den nye modellen gir mye bedre bilder av skadene enn det man har hatt tidligere. Før har bildekvaliteten vært redusert på grunn av grumsete vann.



– Fantastiske detaljer

Gerhard Seiffert ledet forskningsprosjektet for selskapet Atlantic/Magellan. Han sier 3D-modellen gir mulighet til å zoome inn på vraket på en måte som aldri før har vært mulig.



– Dette er Titanic som man aldri har sett før. Man kan se alle mulige fantastiske små detaljer, sier han.

Titanic var på vei fra Southampton til New York med over 2200 mennesker om bord. 1517 av dem omkom da Titanic sank etter å ha kollidert med et isfjell.

Dette er fremdeles en av de største skipskatastrofene i verdenshistorien.