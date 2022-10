Dette har ikke skjedd på 6000 år

For første gang på tusenvis år har en bisonkalv blitt født i Storbritannia. Zoolog Peter Bøckman kaller det en svært gledelig utvikling.

KALV: Denne lille bison-kalven ble nylig født i et naturreservat i England. Nå har hun et svært viktig oppdrag foran seg. Foto: Donovan Wright/ Kent Wildlife Trust.

En liten sjarmør har gjort en unik opptreden i England.

Bison-kalven er nemlig den første av sin art som er født i landet på rundt 6000 år.

– Vi er glade for at både mor og kalv har det bra. Vi ser frem til å følge med på at flokken fortsetter å vokse og blomstre de neste månedene, sier direktør ved Wildlife Trusts, Mark Habben.

Fødselen er gode nyheter for Storbritannias svært svekkede dyreliv.

Rydder i økosystemet

Den lille sjarmøren har et svært viktig oppdrag foran seg.

Hun skal bidra til å gjenopprette dyrelivet i Storbritannia, sammen med resten av flokken.

Europeisk bison har ikke levd i Storbritannia på mange tusen år. Arten har lenge vært utrydningstruet og lever under oppsyn på utvalgte steder rundt om i Europa.

I sommer ble en liten flokk plassert ut i naturreservatet Blean Wood i Kent i England.

De store villdyrene har nemlig evnen til å skape og forbedre levekårene for andre arter.

BISON: De store dyrene boltrer seg rundt i skoglandskapet. Det skaper gode levekår for andre arter. Foto: Kent Wildlife Trust. Les mer

Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum i Oslo forklarer at Europa var preget av såkalte park-landskaper før i tiden.

Etter hvert som en rekke store planteetere forsvant har disse landskapene grodd igjen. Det har rammet den opprinnelige faunaen hardt.

– Ved å gjeninnføre enkelte store planteetere, favoriseres artene som trenger mye lys, åpen plass og oppsparket jord, sier Bøckman.

I den engelske skogen skal bisonene beite, rydde og tråkke ned det overgrodde terrenget.

Det slipper til lys, og fører til svært gunstige forhold for en rekke arter som er utrydningstruet i Storbritannia.

Kent Wildlife Trust, som står bak prosjektet, kaller bisonene «økosystem-ingeniør».

GLAD: Zoolog Petter Bøckman ønsker den nye kalven velkommen. Foto: Berit Roald / NTB

– Elsker å leke i regnet

Den lille kalven er det fjerde medlemmet i flokken. Og hun er storform.

– Kalven utvikler seg godt. Hun elsker å leke i regnet og herme etter de andre bisonene, opplyser Kent Wildlife Trust i en pressemeldingen.

Flokken består nå utelukkende av hunner. Om noen måneder vil også en okse fra Tyskland bli satt ut i skogen.

Petter Bøckman er svært glad for at kalven er født.

– På alle måter en gledelig utvikling. Det er bare å ønske den lille lykke til, og håpe at den blir stor og sterk og klarer seg fint.

KOS: Kalven og moren har funnet en god tone. Foto: Donovan Wright / Kent Wildlife Trust.

Trenger plass

Liknende prosjekter er blitt gjennomført i flere land gjennom de siste årene. I Polen, Romania og Nederland har europeisk bison klart å gjenskape bærekraftige habitater.

Europeisk bison kalles også visent. Arten er det største landdyret i Europa. En fullvoksen okse kan bli opp mot to meter høy og veie nærmere 900 kilo.

Bøckman understreker at britenes største utfordring er plass. For å kunne trives, må bisonflokken ha store områder å boltre seg på.

– Det som er et problem i bevaringsprosjekter av denne typen er nettopp å finne plass nok til store dyr, sier han.

Kent Wildlife Trust opplyser til TV 2 at de er avhengige av donasjoner for å kunne fortsette arbeidet sitt. De har derfor opprettet en fundraiser.