Dette funnet kan vise at krigen går inn i en ny fase

Natt til mandag smalt det nok en gang i Kyiv. Mandagens angrep fra Russland kommer en uke etter at hovedstaden opplevde det største angrepet på flere måneder.

Ukrainske myndigheter sier at angrepet ble utført med iranske kamikazedroner, også kjent som selvmordsdroner.

Kamikazedroner er droner som sprenger seg selv når det treffer målet.

Ifølge eksperter kan disse dronene være tegn på at krigen går inn i en ny fase.

– Angrepene føyer seg inn i et mønster. Den russiske aktiviteten knytter seg i større grad om luftangrep med droner og missiler. Dette er i stedet for bakkeoperasjoner, sier Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole, til TV 2.

– Dronene og missilene begynner å få en relativt større betydning i krigens gang, forteller han videre.

Ifølge Heier kan det være fordi bakkemannskepene til Putin begynner å bli utslitte.

ANGREP: En beboer i tettstedet Bila Tserkva, sørvest i Kyiv, ser ut til å ta det helt med ro i etterkant av et angrep med det som skal ha vært iransk drone. Foto: Sergei Supinsky / AFP.

Heier får støtte av Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

– Det er blitt en drone og artilleri-krig. Det er blitt mye av dette den siste tiden, sier Bukkvoll til TV 2.

Må ha alternativer

Sett med russiske øyene, så kan dronene være svært nyttige.

– Det tror jeg fordi det blir færre og færre av russernes missiler. For å holde trykket oppe, så er de avhengige av alternativer til sine egne missiler, forteller Heier.

SELVMORDSDRONE: En politibetjent inspiserer deler av en drone som Ukrainske myndigheter sier ble utført med iranske kamikazedroner. Dette bildet er tatt 6. oktober i Kharkiv. Foto: STRINGER / Reuters / NTB

Dronene fra Iran skal være avanserte droner, opplyser Heier.

Ifølge Bukkvoll blir dronene viktigere for Russland framover.

– Dronene spiller en stor rolle nå. Fordi de har ikke så mye annet. De kan bruke flere raketter, men rakettene har de ikke alt for mange av. Sånn sett er dronene er enklere å bruke, sier Bukkvoll.

EKSPERT: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Kan være snakk om tusenvis

Ifølge Bukkvoll har flere kilder sagt at Russland skal ha kjøpt flere tusen droner fra Iran.

I tillegg kan de kjøpe fra andre land, og produsere droner selv.

– Jeg så et tall på at de kjøpt rundt 2400 droner fra Iran, men det er ikke bekreftet fra offisielt hold. Hvis det stemmer, er det mange droner.

Ifølge Bukkvoll skal det dreie seg om mange forskjellige droner, blant annet kamikazedroner.

– Men dronene er ikke usårbare, for det kommer meldinger om at flere blir skutt ned. Kamikazedroner kan bli brukt for å ikke bli skutt ned av luftvern, forteller sjefsforskeren videre.

Iran etterforskes

Ifølge EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell skal EU nå undersøke om det er konkrete bevis for at Iran er involvert i krigen i Ukraina. Det melder Reuters.

Uttalelsen kommer under et møte med utenriksministrene av medlemslandene. Ifølge Borrell skal også Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba delta.

En talsperson for Irans utenriksdepartement sier at det ikke har blitt levert droner fra Iran til noen sider av krigen.