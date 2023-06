Dette frykter FNs klimasjef før toppmøtet

– Utfasing av fossilt brensel er noe som dominerer enhver diskusjon i klimakampen. Men om det lar seg overføre til et agendapunkt, får vi se, sier FNs klimasjef Simon Stiell.

Han legger til at han ikke kan love at fossilt brensel vil få en plass på dagsordenen under COP28, som avholdes i oljeparadiset De forente arabiske emiratene 30. november til 12 desember.

– Det er opp til forhandlingslederen, sier Stiell.

Forberedende klimasamtaler i forkant av COP28 begynte mandag i Bonn i Tyskland. Dette møtet skal vare i ti dager.

Det er industriminister og sjef det statseide Abu Dhabi National Oil Company, Sultan al-Jaber, som skal lede COP28-møtet. Beslutningen har blitt møtt med kritikk fra politikere i Europa og USA. Foto: John MacDougall / AP / NTB

Krass kritikk

Det er sjefen for det statseide Abu Dhabi National Oil Company, Sultan al-Jaber, som skal lede COP28-møtet. Rundt 94 prosent av klimautslippene fra verdens industrisektor i fjor kom fra forbrenning av kull, gass og olje, viser en rapport fra organisasjonen Global Carbon Project.

Al-Jabers selskap har ikke vist noen tegn til å trappe ned olje- og gassletingen, og beslutningen til De forente arabiske emirater om å gjøre ham til leder av klimakonferansen har fått ramsalt kritikk fra politikere i Europa og USA, så vel som miljøforkjempere.

Norges klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har vært mer positiv og sagt at han ser fram til et nært samarbeid med Emiratene på COP28.

Industriminister

Vertsnasjonen har sagt at de ønsker seg reelle resultater fra toppmøtet og vist til at al-Jaber også driver et stort selskap som satser på fornybar energi. I tillegg er han industriminister og Emiratenes spesialutsending for klimarelaterte saker.

Ifølge Stiell er det avgjørende at verdenssamfunnet legger press på al-Jaber for å få utfasingen av fossilt brensel på agendaen.

Under fjorårets COP27-møte i egyptiske Sharm el-Sheikh kom aldri et forslag fra India om å «fase ned» alle fossile brensler, støttet av USA og mange europeiske nasjoner, på dagsordenen.