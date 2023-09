Dette fotografiet ble tatt bare minutter før hun døde

DØDE MINUTTER SENERE: Dette fotografiet ble tatt bare noen minutter før Toni Henthorn falt i døden. Politiet trodde først det var et tragisk uhell, men sannheten viste seg å være enda verre. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Den 29. september 2012 mottar politiet en nødoppringning fra Rocky Mountain-nasjonalparken i den amerikanske delstaten Colorado.



Det er 57 år gamle Harold Henthorn som fortvilet trygler om hjelp, etter at kona Toni (50) har falt 45 meter ned en stupbratt fjellklippe. Hun er kritisk skadet, og Harold påstår at han gjør alt i sin makt for å holde henne i live.

Det utilgjengelige terrenget gjør at det tar to timer før hjelpen kommer, men da er det for sent. Toni er død av skadene.

Det tar ytterligere et døgn før kroppen kan løftes ut med helikopter fra nasjonalparken.

HENTET AV HELIKOPTER: Det tok nesten et døgn før kroppen til Toni kunne fraktes ut av den amerikanske nasjonalparken. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Forandret forklaring

I kjølvannet av dødsfallet, forklarer Harold til politiet at han og kona var på fjelltur for å feire deres 12-års bryllupsdag. Underveis gikk Toni ut på en fjellklippe for å ta et fotografi av utsikten. Der mistet hun balansen og falt ned.

Politiet har ingen grunn til å tro at det ligger noe mistenkelig bak dødsfallet, frem til de prater med Tonis familie. De har ingen tro på at dette var et uhell, og sier at Toni – som ikke var fjellvant – generelt var en veldig forsiktig kvinne, som aldri ville ha beveget seg ut på en fjellklippe, slik Harold påstår.

Familien varsler også om at Harold har fortalt forskjellige versjoner av hendelsesforløpet. Til en slektning sa Harold at Toni gikk ut på klippen for å ta et bilde av noen ville kalkuner. Til en annen fortalte han at Toni gikk bak ham opp fjellstien, og at han aldri så at hun falt utfor stupet.

IKKE KONSEKVENT: Harold Henthorn fortalte en rekke forskjellige historier til venner og familie om hva som hendte på den fatale fjellturen. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Dette gjør at politiet begynner å mistenke at kanskje har med et drap å gjøre, og ikke en ulykke.

De spør flere personer i Harolds omgangskrets om hva han har fortalt dem. Da får de gjenfortalt enda flere versjoner, deriblant at Toni gikk ut på fjellklippen for å teste kameraet på den nye mobiltelefonen, og at Toni gikk baklengs ut på fjellklippen da hun skulle ta et foto av Harold.

Mistanken styrkes når politiet får vite at Harold – bare 48 timer etter konas død – presenterte sin plan for begravelsen. Alt fra matmenyen til kistetype var møysommelig valgt ut, samt bestilling av kremering – til tross for at Toni, ifølge familien, aldri hadde uttrykt noe ønske om å bli kremert.

Drøyt to måneder etter dødsfallet kommer obduksjonsrapporten. Dødsårsaken står oppført som «ukjent», samt en kommentar som lyder: «Drap er ikke utelukket».

Første kone døde i bisarr bilulykke

Det er ikke bare Tonis etterlatte som serverer politiet med tips. En tidligere bekjent av Harold forteller at Harolds første kone, Lynn Rishell, døde i en bisarr bilulykke 17 år tidligere – nærmere bestemt 5. mai 1995 – og Harold var eneste vitne.

FØRSTE KONE: Harolds første kone, Lynn, døde i 1995 i en bisarr bilulykke. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Politiet tar et dykk i arkivet, og finner mappa med detaljene rundt Lynns dødsfall. Der står det skrevet at Harold og Lynn, underveis på en biltur, parkerte bilen langs veikanten fordi et dekk var punktert. Harold hadde ingen biljekk i bilen for å løfte den opp, så han brukte to andre type jekker, som normalt brukes til båter.

Underveis i dekkskiftet falt en mutterskrue ned på asfalten, og trillet langt under bilen. Lynn la seg på magen og krabbet under bilen for å hente den – og i samme øyeblikk kastet Harold det gamle bildekket i bagasjerommet, som gjorde at bilen falt av jekkene og landet på Lynn og klemte henne til døde.

Politiets bilde fra 1995 i forbindelse med dødsfallet til Harolds første kone Lynn. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Basert på Harolds forklaring, ble 1995-dødsfallet erklært som en ulykke, men omstendighetene gjør at politiet gjenopptar etterforskningen.

Ved å snakke med flere vitner, blir det klart at Harold hadde fortalt flere forskjellige versjoner av hva som hadde hendt den gangen også. I tillegg ble det kjent at Harold brukte sørgetiden på å arrangere begravelsen.

Politiet gjør flere tester for å se om bilulykken er mulig å gjenskape. Flere muttere blir sluppet på asfalt for å se hvor langt de ruller, men samtlige muttere ruller maks noen centimeter. De plasserer en tilsvarende bil på to båt-jekker, men klarer ikke å gjenskape kollapsen som Harold hevdet skjedde.

De konkluderer med at bilen må ha blitt dyttet. Hardt.

Tre livsforsikringer i konas navn

Politietterforskerne ser enn så lenge ikke et motiv for at Harold skulle drepe konene sine. Men når de setter privatøkonomien hans under lupen, gjør de et par oppsiktsvekkende funn.



Det var nemlig tegnet tre livsforsikringer i Toni sitt navn. Harold fikk utbetalt totalt 4,5 millioner dollar etter dødsfallet – en sum som tilsvarer svimlende 60 millioner kroner i dagens verdi.

SOLID LIVSFORSIKRING: Harold fikk utbetalt omtrent 60 millioner kroner, fordelt på tre livsforsikringer, da kona Toni døde. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Det kommer også frem at Harold var mottakeren av livsforsikringspengene til sin første kone, Lynn, som døde i den bisarre bilulykken i 1995. Beløpet den gang var på 650.000, tilsvarende 13 millioner kroner i dagens verdi.

Via en ransakingsordre på Harolds mobiltelefon, får politiet – takket være mobildata – oversikt over hvor han bevegde seg i tiden før Tonis dødsfall. Mobildataene viser at Harold, i forkant av konas død, reiste ni ganger til stedet hvor Toni falt i døden.

Arrestert og dømt

Selv om det er manko på fysiske bevis, har politiet i november 2014 nok til å arrestere Harold for overlagt drap.

Etter en to uker lang rettssak på høsten 2015, blir Harold funnet skyldig og dømmes til livstid i fengsel.

Harold hevder fremdeles at han bare er en svært uheldig mann som har mistet sine koner i ulykker, og har forsøkt å anke dommen flere ganger uten hell. Han har dog aldri blitt stilt for retten i forbindelse med sin første kones dødsfall.

DØMT: Harold ble dømt til livstid i fengsel for overlagt drap på kona Toni. Her er ekteparet fotografert på den fatale fjellturen i Rocky Mountains i Colorado, 29. september 2012. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

